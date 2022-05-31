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Президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілась із Зеленським. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президентка Словаччини Зузана Чапутова приїхала з візитом в Україну, сьогодні вона відвідала зруйновані російськими військами Ірпінь і Бородянку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці Чапутової.

"У Бородянці та Ірпені я на власні очі бачила сліди руйнувань, яку принесли в Україну російські солдати. За сотні кілометрів на схід і південь тисячі інших мирних жителів України - жінок, чоловіків, дітей - все ще стикаються з такими ж спустошеннями. Я вірю, що коли це жахіття закінчиться, Україна знову розквітне. Як сьогодні серед зруйнованих будинків у Бородянці чи Ірпені розцвіли квіти", - написала Чапутова.

Президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілась із Зеленським 01

Чапутова сьогодні також зустрілась у Києві з президентом Володимиром Зеленським, повідомив на  сторінці у фейсбуці заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

Президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілась із Зеленським 02

"Зузана підтвердила Зузани) - саме під таким гаслом проходить візит президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової в Києві. А Зузани це також словацькі 155мм САУ. А ще особисте лобіювання статусу кандидата України в ЄС, оборонна підтримка, взаємодія в енергетичній сфері, можливий спільний прикордонно-митний контроль", - сказано в повідомленні.

Президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілась із Зеленським 03

Також повідомляється, що Чапутова також виступила перед депутатами Верховної Ради і проведе переговори з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Директор Департаменту комунікацій Офісу президента Словаччини Йозеф Матей повідомив, що після повернення з України Чапутова проведе спеціальну пресконференцію.

Як повідомлялося, міністр оборони Словаччини Ярослав Над підтвердив, що його країна передасть Україні 8 самохідних гаубиць Zuzana 2.

Читайте також: Обговорили прогрес України в процесі отримання статусу країни – кандидата на членство в ЄС, - Зеленський провів переговори з президентом Словаччини Чапутовою
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Топ коментарі
+15
NAŠA LÁSKA - любимый президент словаков
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31.05.2022 17:43
+5
Декорації для відосиків зелі - вони на крові і кістках українців вибудовані .
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31.05.2022 17:38
+5
Як же ця "гнида зелена" страждає "нарцисизмом" ! Самці приматів, які претендують на лідерство, стараються частіше розставлять ноги, щоб було видно їх геніталії І ця "зелена макака" туди ж - ставить ноги "врозкаряку"!
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31.05.2022 18:03
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Це у них мабуть якесь розповсюджене ім'я : і президент, і САУ
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31.05.2022 17:36 Відповісти
нам би так, но укроборонпром не здогадався догодити:
адже петро - це камінь, а володимир - між цими іменами вся наша державність з часів хрещення
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31.05.2022 18:42 Відповісти
Декорації для відосиків зелі - вони на крові і кістках українців вибудовані .
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31.05.2022 17:38 Відповісти
NAŠA LÁSKA - любимый президент словаков
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31.05.2022 17:43 Відповісти
Красивая женщина.
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31.05.2022 18:06 Відповісти
Во всех отношениях.
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31.05.2022 20:24 Відповісти
Бубочка настоящий сын своего народа. Шерсть на морде лица еще немного вырастет и он сделает себе бороденку испаньйолку, после этого уберет лишнюю растительность по бокам своей репы и там у него получатся пейсы.
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31.05.2022 17:56 Відповісти
Як же ця "гнида зелена" страждає "нарцисизмом" ! Самці приматів, які претендують на лідерство, стараються частіше розставлять ноги, щоб було видно їх геніталії І ця "зелена макака" туди ж - ставить ноги "врозкаряку"!
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31.05.2022 18:03 Відповісти
Дуже жаль, що нині до нас їдуть перші особи з усього світу не полюбуватися нашою Україною, а висловити своє співчуття і підтримку на фоні цього оскалу "русского мира" в наших розбитих орками містах. Маємо надію, що наші друзі і союзники ще приїдуть сюди після війни в кращі часи і відчують різницю тоді і нині.
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31.05.2022 18:38 Відповісти
Повезло словакам, что она работает у них на галерах, а не в Голливуде.
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31.05.2022 20:26 Відповісти
ах, видосики, ежедневные гнусавые видосики... я...я..я я встретился... я переговорил... я... головка от примуса...
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01.06.2022 06:12 Відповісти
 
 