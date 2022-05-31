Президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілась із Зеленським. ФОТО

Президентка Словаччини Зузана Чапутова приїхала з візитом в Україну, сьогодні вона відвідала зруйновані російськими військами Ірпінь і Бородянку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці Чапутової.

"У Бородянці та Ірпені я на власні очі бачила сліди руйнувань, яку принесли в Україну російські солдати. За сотні кілометрів на схід і південь тисячі інших мирних жителів України - жінок, чоловіків, дітей - все ще стикаються з такими ж спустошеннями. Я вірю, що коли це жахіття закінчиться, Україна знову розквітне. Як сьогодні серед зруйнованих будинків у Бородянці чи Ірпені розцвіли квіти", - написала Чапутова.

Чапутова сьогодні також зустрілась у Києві з президентом Володимиром Зеленським, повідомив на сторінці у фейсбуці заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

"Зузана підтвердила Зузани) - саме під таким гаслом проходить візит президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової в Києві. А Зузани це також словацькі 155мм САУ. А ще особисте лобіювання статусу кандидата України в ЄС, оборонна підтримка, взаємодія в енергетичній сфері, можливий спільний прикордонно-митний контроль", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що Чапутова також виступила перед депутатами Верховної Ради і проведе переговори з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Директор Департаменту комунікацій Офісу президента Словаччини Йозеф Матей повідомив, що після повернення з України Чапутова проведе спеціальну пресконференцію.

Як повідомлялося, міністр оборони Словаччини Ярослав Над підтвердив, що його країна передасть Україні 8 самохідних гаубиць Zuzana 2.

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