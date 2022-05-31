Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі в Сєверодонецьку, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок авіаудару російських окупантів по Сєверодонецьку стався витік азотної кислоти.
Про це повідомив очильник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіаудар по Сєвєродонецьку. рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі", - йдеться у повідомленні.
Чиновник закликав мешканців Луганщини не виходити з укриттів та підготувати захисні маски для обличчя, пропитані содовим розчином.
Зазначається, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.
Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.
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К сожалению, в Луганской области есть ориентировочно 2% людей, которые ждут "русский мир", несмотря на все те ужасы, которые оккупанты совершали в Украине. По словам главы ОВА Сергея Гайдая, они ничего не хотят от жизни, ведь просто привыкли плыть по течению
https://24tv.ua/ru/ni-o-chem-ne-mechtajut-nichego-ne-hotjat-gajdaj-o-ljudjah-kotorye_n1990032