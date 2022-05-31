Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі в Сєверодонецьку, - Гайдай. ФОТО

Внаслідок авіаудару російських окупантів по Сєверодонецьку стався витік азотної кислоти.

Про це повідомив очильник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіаудар по Сєвєродонецьку. рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі", - йдеться у повідомленні.

Чиновник закликав мешканців Луганщини не виходити з укриттів та підготувати захисні маски для обличчя, пропитані содовим розчином.

Зазначається, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

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Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.