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Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі в Сєверодонецьку, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок авіаудару російських окупантів по Сєверодонецьку стався витік азотної кислоти.

Про це повідомив очильник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі в Сєверодонецьку, - Гайдай 01

"Авіаудар по Сєвєродонецьку. рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі", - йдеться у повідомленні.

Чиновник закликав мешканців Луганщини не виходити з укриттів та підготувати захисні маски для обличчя, пропитані содовим розчином.

Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі в Сєверодонецьку, - Гайдай 02

Зазначається, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

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Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
glavnoe shtoby veter na rashku podul...
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31.05.2022 19:49
+5
Все ок. Вітер на ростовську обл.
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31.05.2022 20:14
+3
здохніть, кацапи
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31.05.2022 19:48
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здохніть, кацапи
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31.05.2022 19:48 Відповісти
glavnoe shtoby veter na rashku podul...
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31.05.2022 19:49 Відповісти
Ну і *****, нехай ліквідують чи ліквідуються від того, а какаяразніца...
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31.05.2022 19:50 Відповісти
в сєвєродонєцку очікують руске мір..десь було фото
К сожалению, в Луганской области есть ориентировочно 2% людей, которые ждут "русский мир", несмотря на все те ужасы, которые оккупанты совершали в Украине. По словам главы ОВА Сергея Гайдая, они ничего не хотят от жизни, ведь просто привыкли плыть по течению
https://24tv.ua/ru/ni-o-chem-ne-mechtajut-nichego-ne-hotjat-gajdaj-o-ljudjah-kotorye_n1990032
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31.05.2022 19:53 Відповісти
та як хочуть, то відправити їх до рф, у нас демократична держава і силою ми тут нікого не тримаємо.
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31.05.2022 21:44 Відповісти
Все ок. Вітер на ростовську обл.
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31.05.2022 20:14 Відповісти
Который раз уже.
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31.05.2022 20:19 Відповісти
***.бои уже третий месяц, неужели нельзя было вывезти это дерьмо из города.тем идиотам которые напишут,что надо было давно населению эвакуироваться,напомню что там находятся и наши войска которые дышат кислотой
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31.05.2022 20:56 Відповісти
У військових мабуть є протигази на такий випадок. Вони ж мабуть знали, що кислота є на заводі і що його будуть бомбити навмисно для цього. Бо ришисти - це недолюдки.
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31.05.2022 22:06 Відповісти
не випадково влучили а прицільно стріляли і попали....
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31.05.2022 21:10 Відповісти
ТАК ПРОТИВОГАЗЫ У ВСЕХ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ !!!???
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01.06.2022 17:54 Відповісти
 
 