Посол США в Україні Брінк відвідала аеродром у Гостомелі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, яка напередодні прибула до Києва, у вівторок відвідала аеродром у Гостомелі.
"Моя перша поїздка за межі Києва була на аеродром Гостомель, де українські захисники билися і виграли одну з перших великих битв у війні. Мої думки - на Донбасі, де наразі триває вирішальна битва", - написала Брінк у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Andrew86
показати весь коментар31.05.2022 19:53
+5 Beer Bear
показати весь коментар31.05.2022 20:03
+5 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар31.05.2022 20:11
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В іхніх країнах зовсім інші проблеми.
Чи ви переймаєтесь ,що відбувається в африканських країнах з водою.чи нестачею їжі..? от так вони дивляться на нас..То у нас жах..а для них шоу Анджеліни Джолі
Але що робити? Люди мають якось жити, якось працювати, постійний негатив ситуацію не покращить. Тому навіть у тій жахливій ситуації, що є, на контрасті знаходять приємні моменти.