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Гостомель (110) Брінк (153)

Посол США в Україні Брінк відвідала аеродром у Гостомелі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, яка напередодні прибула до Києва, у вівторок відвідала аеродром у Гостомелі.

"Моя перша поїздка за межі Києва була на аеродром Гостомель, де українські захисники билися і виграли одну з перших великих битв у війні. Мої думки - на Донбасі, де наразі триває вирішальна битва", - написала Брінк у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Посол США в Україні Брінк відвідала аеродром у Гостомелі 01
Посол США в Україні Брінк відвідала аеродром у Гостомелі 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Это хорошо, что начали с Гостомеля. Г-жа посол узнает, какая мразь работает в Укроборонпроме, в ГП Антонов, если не смогли уберечь накануне вторжения визитную карточку Украины.
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31.05.2022 19:53
+5
Шо за жирный скользкий поц на фото?
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31.05.2022 20:03
+5
Шо-то очень похоже на кальку с воя русских пропагандонов...
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31.05.2022 20:11
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Это хорошо, что начали с Гостомеля. Г-жа посол узнает, какая мразь работает в Укроборонпроме, в ГП Антонов, если не смогли уберечь накануне вторжения визитную карточку Украины.
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31.05.2022 19:53 Відповісти
Есть у меня некие надежды на госпожу Бринк. Надеюсь она она окажет положительное влияние и на наших клоунов и на американских...
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31.05.2022 19:56 Відповісти
как показывает опыт прошлого, если она и окажет влияние на американских, то даже они и дальше ничего не смогут сделать с зелёными клоунами. те их просто игнорируют. слушают и едят дальше, абсолютно ничего ни меняя на деле.
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31.05.2022 20:06 Відповісти
от мені цікаво, чому п.здота, яка напружується в термінах типу "захисники і захисниці" не верещать щоб використовували замість "посол" - "послиця"...
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31.05.2022 19:57 Відповісти
100%!!! 😂
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31.05.2022 23:03 Відповісти
Бо як не крути, а разом захисник і захисниця буде захисники.
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31.05.2022 23:13 Відповісти
Як вам пояснити? для світу.--це як реаліті шоу...Ви чомусь думаєте ,шо вони переймаються тим що відбувається в Україні..для них ,побувати в місцях бойових дій .це як побувати в Голлівуді на зйомках кіно..
В іхніх країнах зовсім інші проблеми.
Чи ви переймаєтесь ,що відбувається в африканських країнах з водою.чи нестачею їжі..? от так вони дивляться на нас..То у нас жах..а для них шоу Анджеліни Джолі
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31.05.2022 20:00 Відповісти
У нашому суспільстві теж частина це так сприймає. Пропаганда сприяє цьому - не публікуються наші втрати, наші поразки, зміщується акцент на приємні новини.
Але що робити? Люди мають якось жити, якось працювати, постійний негатив ситуацію не покращить. Тому навіть у тій жахливій ситуації, що є, на контрасті знаходять приємні моменти.
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31.05.2022 20:05 Відповісти
Шо-то очень похоже на кальку с воя русских пропагандонов...
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31.05.2022 20:11 Відповісти
Шо за жирный скользкий поц на фото?
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31.05.2022 20:03 Відповісти
буклетик-пакетик приготовил.. дайте денюжку.....
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31.05.2022 20:25 Відповісти
Першочергові відвідини Гостомеля вказують на те що Дженіфер Брінк добре володіє інформацією і знає що було ключовим в захисті Київа і подольшої віри України в перемогу.
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31.05.2022 20:45 Відповісти
Що роблять підараси з Укроборонпрому біля посла. Злодії які допустили до втрати літака, танцюють на кістках.
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31.05.2022 21:53 Відповісти
 
 