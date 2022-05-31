Посол США в Україні Брінк відвідала аеродром у Гостомелі. ФОТО

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, яка напередодні прибула до Києва, у вівторок відвідала аеродром у Гостомелі.

"Моя перша поїздка за межі Києва була на аеродром Гостомель, де українські захисники билися і виграли одну з перших великих битв у війні. Мої думки - на Донбасі, де наразі триває вирішальна битва", - написала Брінк у твіттері, передає Цензор.НЕТ.



