Забрали навіть дитячі простирадла, - українка впізнала на російському танку крадені з її квартири речі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська біженка у Великій Британії Аліна Коренюк впізнала предмети, які, очевидно, було вкрадено з її будинку, на одному з нещодавно опублікованих у мережі знімків. Вони стояли на російському танку.
Як інформує Цензор.НЕТ, історію українки розповіло видання BBC.
Зазначається, що на фотографії, зробленій наприкінці травня, видно, як танк проїжджає повз розбомблені житлові будинки в місті Попасна. За словами жінки, у коробці на фотографії лежить новий бойлер, який планувала встановити до початку війни.
Як пише видання, Аліна з дітьми покинули Україну 8 квітня і живуть у британської пари в Ноттінгемширі. Вона стверджує, що фотографію з танком було зроблено на вулиці всього за п'ять хвилин ходьби від її будинку. Спочатку її помітив чоловік.
Крім бойлера, українка впізнала на баку скатертину з дачі, нові постільні речі Disney для її дітей та червону ковдру. Вона припустила, що постільна білизна використовувалася, щоб накрити щось, можливо, телевізор або інше електронне обладнання, все це залишилося в будинку, коли сім'я була змушена виїхати.
Аліна зазначила, що не здивована тим, що сталося.
"Ми очікували, що все, що не знищили, вони вкрадуть. Ми припускали, що будинки в Попасній будуть розграбовані, нам багато разів про це говорили", – розповіла вона.
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Гопнікі і Садісти
згадайте тьотку з Бєлгорода, яка хотіла різати піськи українським дітям
в тюрьмуна перегной" - вот их смысл жизни.
Российская.
Їх треба денацифікувати у нуль. Гоблінів на планеті в майбутньому не треба. Вони нам у своїх засобах масової дезінформації відкрито погрожують вбивствами мільйонів українців за просто так за це ми маємо знищити усіх гоблінів. А за все що вони вже встигли відповісти десятикратно, стократно і тисячократно - всі росіяни їх майно мають бути перероблені на запчастини і взяті у вигляді репарацій.
Я дуже сер"йозно рекомендую послати цю світлину по відповідній адресі !
Голодранці ви , москальня клята , вбивці і мародери , гвалтівники і алкашня !
Будьте ви прокляті і залишіть нас в спокої , тому що всі здохнете на нашій землі 😠🤬
Ми вам не пробачимо і не забудемо того , що ви робите з нашим народом і краіною !!