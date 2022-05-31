Забрали навіть дитячі простирадла, - українка впізнала на російському танку крадені з її квартири речі. ФОТО

Українська біженка у Великій Британії Аліна Коренюк впізнала предмети, які, очевидно, було вкрадено з її будинку, на одному з нещодавно опублікованих у мережі знімків. Вони стояли на російському танку.

Як інформує Цензор.НЕТ, історію українки розповіло видання BBC.

Зазначається, що на фотографії, зробленій наприкінці травня, видно, як танк проїжджає повз розбомблені житлові будинки в місті Попасна. За словами жінки, у коробці на фотографії лежить новий бойлер, який планувала встановити до початку війни.

Як пише видання, Аліна з дітьми покинули Україну 8 квітня і живуть у британської пари в Ноттінгемширі. Вона стверджує, що фотографію з танком було зроблено на вулиці всього за п'ять хвилин ходьби від її будинку. Спочатку її помітив чоловік.

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Крім бойлера, українка впізнала на баку скатертину з дачі, нові постільні речі Disney для її дітей та червону ковдру. Вона припустила, що постільна білизна використовувалася, щоб накрити щось, можливо, телевізор або інше електронне обладнання, все це залишилося в будинку, коли сім'я була змушена виїхати.

Аліна зазначила, що не здивована тим, що сталося.

"Ми очікували, що все, що не знищили, вони вкрадуть. Ми припускали, що будинки в Попасній будуть розграбовані, нам багато разів про це говорили", – розповіла вона.

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