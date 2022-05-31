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Забрали навіть дитячі простирадла, - українка впізнала на російському танку крадені з її квартири речі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська біженка у Великій Британії Аліна Коренюк впізнала предмети, які, очевидно, було вкрадено з її будинку, на одному з нещодавно опублікованих у мережі знімків. Вони стояли на російському танку.

Як інформує Цензор.НЕТ, історію українки розповіло видання BBC.

Зазначається, що на фотографії, зробленій наприкінці травня, видно, як танк проїжджає повз розбомблені житлові будинки в місті Попасна. За словами жінки, у коробці на фотографії лежить новий бойлер, який планувала встановити до початку війни.

Як пише видання, Аліна з дітьми покинули Україну 8 квітня і живуть у британської пари в Ноттінгемширі. Вона стверджує, що фотографію з танком було зроблено на вулиці всього за п'ять хвилин ходьби від її будинку. Спочатку її помітив чоловік.

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Крім бойлера, українка впізнала на баку скатертину з дачі, нові постільні речі Disney для її дітей та червону ковдру. Вона припустила, що постільна білизна використовувалася, щоб накрити щось, можливо, телевізор або інше електронне обладнання, все це залишилося в будинку, коли сім'я була змушена виїхати.

Аліна зазначила, що не здивована тим, що сталося.

"Ми очікували, що все, що не знищили, вони вкрадуть. Ми припускали, що будинки в Попасній будуть розграбовані, нам багато разів про це говорили", – розповіла вона.

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Забрали навіть дитячі простирадла, - українка впізнала на російському танку крадені з її квартири речі 01
Забрали навіть дитячі простирадла, - українка впізнала на російському танку крадені з її квартири речі 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+87
Прибарахлились, а який красава на танчику, ліцо одухотворьонноє скрєпамі!
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31.05.2022 20:06
+50
Так вот ты какой, русский витязь...
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31.05.2022 20:09
+44
Ох и рожа, чистокровный рузьке
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31.05.2022 20:06
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31.05.2022 20:05 Відповісти
Прибарахлились, а який красава на танчику, ліцо одухотворьонноє скрєпамі!
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31.05.2022 20:06 Відповісти
isteny kacap
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31.05.2022 20:09 Відповісти
в 6й генерации )
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31.05.2022 20:13 Відповісти
поправочка: дегенерації
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31.05.2022 20:19 Відповісти
З такою пикою жодна жінка не обере... навіть з краденим бойлером і тєліком.
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31.05.2022 20:15 Відповісти
жінка не обире, а кацапка обире
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31.05.2022 20:22 Відповісти
ти думаєш кацапки чимось кращі? такіж самі потвори.....
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31.05.2022 20:24 Відповісти
тому й обире, бо кацапка - не жінка
згадайте тьотку з Бєлгорода, яка хотіла різати піськи українським дітям
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31.05.2022 20:35 Відповісти
на обложку "Дер Унтерменш - 2022"
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31.05.2022 20:21 Відповісти
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31.05.2022 20:28 Відповісти
Цей ***** має з'явитися у підручниках нової історії, відомим прообразом підорашки у західного світу і макетом для китайських солдатиків кацапів дегенератів
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31.05.2022 20:29 Відповісти
Тільки вчора ознайомився з творчістю. Росіянин, що не любить росіян, - Васілій Шульженко. Там ще багато такого))
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01.06.2022 01:19 Відповісти
І до речі, він у своєму інтерв'ю згадує випадок, коли "..был в Касимове случай - молодой деревенский парень прямо в поле поймал и изнасиловал бабку лет семидесяти пяти."
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01.06.2022 01:25 Відповісти
Ох и рожа, чистокровный рузьке
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31.05.2022 20:06 Відповісти
Асвабадитель Дамбаса
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31.05.2022 20:25 Відповісти
Хто мавпу на танк посадив? А, то здається російский окупант.
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31.05.2022 20:07 Відповісти
класная фотка! рожа у орка зачетная и антураж
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31.05.2022 20:08 Відповісти
на рожі весь кацапський інтелект від пьйотра до владіміра...
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31.05.2022 20:27 Відповісти
я хочу щоб кордон з тим що залишиться від кацапні було вимощено розйобаною кацапською технікою.
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31.05.2022 20:09 Відповісти
Так вот ты какой, русский витязь...
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31.05.2022 20:09 Відповісти
алкогенезис на почвє кровосмєсітєльства
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31.05.2022 20:23 Відповісти
продукт снохачєства
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31.05.2022 21:53 Відповісти
Како імя твоє? Пєрєсвєт? Нє! *******? Нє! А, **********! Так точно!
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31.05.2022 21:56 Відповісти
Страна ворья. От ***** до последнего нищего бурято-удмурта
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31.05.2022 20:10 Відповісти
eti kartinki nado na zapad v pressu posharitj - pustj polubujutsa
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31.05.2022 20:10 Відповісти
Так BBC опубликовало, куда уж дальше-то.
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31.05.2022 20:13 Відповісти
malo...nado imi vse smi zakydati....tak shtob dazhe v afrike znali sho take rjuzke armija....
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31.05.2022 20:16 Відповісти
В Африке похоже и пойдёт одобрямс. Ибо там тоже много где еще не выросли из архаичного понятия что обирать захваченное племя - честь и хвала.
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31.05.2022 20:55 Відповісти
Погляньте на оту кацапську рожу-ано жівя в гавнє атрадясь нє відєла одєяла...
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31.05.2022 20:13 Відповісти
Схожий на одного персонажа із фільму Wrong Turn
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31.05.2022 20:14 Відповісти
Тично! Мелкого, с двойным топором, который по деревьям бегал
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31.05.2022 20:15 Відповісти
опознать владельца рожи с помощью проги исскуственного интеллекта здесь ну никак не получится. в виду отсутствия интеллекта у и детям прибарахлившегося.
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31.05.2022 20:15 Відповісти
Таку "зачьотну" морду точно впізнають.
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31.05.2022 20:21 Відповісти
Я полтора года проработал, пытаясь вредрить искусственный интеллект в свинарнике. Мои подопечные были куда как симпатичнее.
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31.05.2022 20:25 Відповісти
Яка гидота ця "друга армія світу". Ця світлина повинна облетіти увесь мир, щоб всі побачили, що є насправді вєлікая расія....
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31.05.2022 20:20 Відповісти
Раша-фашист отоварився в Україні... чекаю коли його отоварять воїни ЗСУ.
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31.05.2022 20:21 Відповісти
і майже всі кацапи вірять що то не вони то фейки они самодостаточные а рос солдат это мужество благородие як сказав тарзан -«Я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить. Пытаются очернить образ русского солдата. Этому могут поверить только те, кто совершенно не понимает менталитет русского солдата»,- рассказал Тарзан у себя в социальных сетях.https://www.youtube.com/shorts/5NnlXv3EwFQ?&ab_channel=SportsNation
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31.05.2022 20:24 Відповісти
Та пускай заткнется это чмо, кто его Тарзаном вообще назначил? я знаю одного Тарзана - Джонни Вейсмюллер, а это что за самозванец? ничего своего нет у москалей, начиная от названия страны и дальше по списку. Да что там очернять, на его рожу только подивитесь - это же смесь неандертальца, ордынца и павиана. "Украл, выпил, в тюрьму на перегной" - вот их смысл жизни.
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31.05.2022 23:09 Відповісти
Ну и рожа у тебя, Шарапов.
Российская.
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31.05.2022 20:25 Відповісти
армия орков мосорные бомжи ...
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31.05.2022 20:28 Відповісти
московіти живуть за принципом що якщо нічого не поцупив то день дарма прожитий.
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01.06.2022 00:47 Відповісти
Ну й рожа в цього покидька.Це навіть не орк з Мордора, це взагалі якийсь виродок.
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31.05.2022 20:36 Відповісти
Це ж яким треба бути ідіотом, щоб своїм орченятам красти простирадла... Та невже ти, тварюка, не можеш його купити
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31.05.2022 20:36 Відповісти
Та шо ви панімаєтє, то дінаміческая броня, нікакой сраний джавєлін не прабйот.
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31.05.2022 20:59 Відповісти
Покажите всему миру этих асвабадителей рузгого языга
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31.05.2022 21:06 Відповісти
Великая страна.. бомжі смердючі
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31.05.2022 21:08 Відповісти
советский солдат отнимает велосипед у немки
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31.05.2022 21:37 Відповісти
І хто тепер скаже що в рф не живуть гобліни?

Їх треба денацифікувати у нуль. Гоблінів на планеті в майбутньому не треба. Вони нам у своїх засобах масової дезінформації відкрито погрожують вбивствами мільйонів українців за просто так за це ми маємо знищити усіх гоблінів. А за все що вони вже встигли відповісти десятикратно, стократно і тисячократно - всі росіяни їх майно мають бути перероблені на запчастини і взяті у вигляді репарацій.
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31.05.2022 21:39 Відповісти
Їде зверху , бо всередині теж все завалено награбованим .
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31.05.2022 21:51 Відповісти
А рожа яка! Дійсно орк.
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31.05.2022 21:57 Відповісти
"Премія Дарвіна" навіть не десятирічча , а усіх 22 років 21 століття ...

Я дуже сер"йозно рекомендую послати цю світлину по відповідній адресі !
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31.05.2022 22:07 Відповісти
і піля цього рускі ще кричать, що їхні солдати нічого не ворують, що це все брехня.
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31.05.2022 23:50 Відповісти
Крадуть все , я в шоці , так як кацапня постійно кричить про свою велич і що іх армія , це друга армія в світі !

Голодранці ви , москальня клята , вбивці і мародери , гвалтівники і алкашня !

Будьте ви прокляті і залишіть нас в спокої , тому що всі здохнете на нашій землі 😠🤬
Ми вам не пробачимо і не забудемо того , що ви робите з нашим народом і краіною !!
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01.06.2022 00:25 Відповісти
какая отвратительная... РОЖА (с)
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01.06.2022 05:14 Відповісти
2 Stärkste Zappzarapp Armee (ZA) der Welt
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01.06.2022 18:50 Відповісти
 
 