За 31 травня у Донецькій області загинуло 4 мирні мешканці, 7 - поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У вівторок, 31 травня, в Донецькій області в результаті обстрілів російськими військами загинули 4 мирні жителі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 31 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 3 у Слов'янську та 1 у Райгородку. Ще 7 цивільних зазнали поранень", - написав Кириленко.
Він також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар31.05.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 0
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