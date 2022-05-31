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Рашисти вивозять награбоване українське зерно в окупований Крим. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З захоплених Росією областей України колони вантажівок везуть у окупований Крим награбоване зерно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Рашисти вивозять награбоване українське зерно в окупований Крим 01

Кузови вантажних автомобілів закриті тентами, серед номерних знаків переважають номери кримського регіону, а також Краснодарського краю, приблизно 15% - місто Санкт-Петербург і Ленінградська область.

Один із водіїв, з яким вдалося поговорити кореспондентові Крим.Реалії, сказав, що це зерно українське та везуть його до Севастополя, але відмовився повідомити, з якої саме окупованої області півдня України зерно взяли.

Рашисти вивозять награбоване українське зерно в окупований Крим 02

Журналіст протягом кількох годин нарахував близько 30 вантажівок із зерном, що рухаються від Джанкоя у напрямку Сімферополя та понад 10 – у напрямку від Сімферополя до Севастополя. Частина зерновозів перед Сімферополем повернула у бік Керчі.

Читайте також: До Сирії прибуло чергове судно РФ із вкраденим в Україні зерном, - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
мародерство на государственном уровне.

страна воров.
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01.06.2022 00:02
+8
а ще вони гвалтують, вбивають, руйнують.. а ми шо?

https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ

думайТЄ!
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01.06.2022 00:02
+5
Крадуть кацапи все - зерно , метал , меблі , пральні машини і найстрашніше , це крадуть наших дітей і вивозять до Сибіру 😠
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01.06.2022 00:07
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мародерство на государственном уровне.

страна воров.
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01.06.2022 00:02 Відповісти
Так "антифашистская" "антибендеровская" спецоперацыя против неонацистских укробоевиков. Все идетЪ па плану
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01.06.2022 00:55 Відповісти
а ще вони гвалтують, вбивають, руйнують.. а ми шо?

https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ

думайТЄ!
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01.06.2022 00:02 Відповісти
думайТЄ підари зеленожопі
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01.06.2022 00:03 Відповісти
Крадуть кацапи все - зерно , метал , меблі , пральні машини і найстрашніше , це крадуть наших дітей і вивозять до Сибіру 😠
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01.06.2022 00:07 Відповісти
30 тисяч зажмуреного біомусору компенсували сотнями тисяч українських дітей....
профіт 10005000%
так можна воювати до другого пришестя....

чмошники зеленожопі як же ви могли проголосувати за це порожнє місце!!!!! в часі війни!!!
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01.06.2022 00:17 Відповісти
Методом «відкушування».

Прем'єр-міністр Фінляндії після візиту до Києва виступила проти прискореного членства України до ЄС. І в цьому вона має рацію! Політик побачила на власні очі, що офіс президента у співдружності із завгоспом Єрмаком здає росіянам Україну методом «відкушування» територій частинами.

Піаніст, який грає на роялі нетрадиційним способом, вже здав росіянам Херсонську область, Приазов'є, 95% Луганської області, та 80% Запорізької області.

Поки слуги народу смажили шашлики на 9 травня, окупанти під дулами автоматів депортували до снігової Нігерії у фільтраційні табори майже півтора мільйона громадян України серед яких 230 тисяч українських дітей, які у 16 років отримують паспорт із двоголовою куркою - мутантом, а у 18 років в урочистій обстановці на плацу їм вручать російський військовий квиток, автомат і новобранці будуть направлені воювати проти народа України.

БТР Шойгу на глазах у родителей переезжает колесами солдата https://www.youtube.com/watch?v=1NWRA0dUB5g
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01.06.2022 09:57 Відповісти
Мені цікаво за кермом цих машин москалі чи "гніди українці". На елеваторах солдати грузять чи "гніди українці". Хто це все забеспечує. Тількі не кажіть шо за кожним українцем там москаль з афтоматом. Вибачте за емоциї.
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01.06.2022 00:12 Відповісти
Я думаю шо таки гниды, в основном. Вон сколько набежало в Херсоне какторчки брать, парашинских. Вот как моя бабушка, про немцев сказала, хорошо что не убили с трёхлетний ребёнком! А я, пионер, твою мать, говорил, надо было их взорвать. Война это ****, боль, страх и ненависть к окупантам! И выжить ещё!
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01.06.2022 00:27 Відповісти
Ну так хай працюють спецслужби підірвуть парочку вантажівок а краще кораблик с зерном
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01.06.2022 00:13 Відповісти
Те що вони мародерять це одне а те що ми спокійно даємо це робити зовсім інше.
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01.06.2022 00:14 Відповісти
Кацапи повинні заплатити за все! Абсолютно за все!
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01.06.2022 00:16 Відповісти
ми їм дозволили,все йде за планом..бо як каже одна людина.яка знала більше за пересічних українців,..якби ми почали щось таке робити ,вивозити зерно ,копати окопи ітд ..це викликало б паніку та зупинку економіки,якось так.
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01.06.2022 00:21 Відповісти
Везите мразота, везите, зерно специальное с биолабораторий..
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01.06.2022 00:21 Відповісти
для ковидных голубятен!
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02.06.2022 00:49 Відповісти
Зерно " на шару " , платить не надо, отвечать за грабёж тоже не надо.
Вот это бизнес -- антибендеровская операция.
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01.06.2022 00:27 Відповісти
Коли почались військові навчання на морі і це утруднило роботу наших чорноморських портів, я навіть і не подумав, що ця морська блокада була явним доказом затвердженого плану окупації хоча б півдня України. Мільйони тон зерна!!! Берем на сьогодні по 300 доларів за тону кукурудзи чи пшениці. І маємо 300 млн. за вивезений мільйон. Скільки його вдастся вивезти - не знаю. Але втрати для нашої економіки - колосальні.
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01.06.2022 07:51 Відповісти
Почему не уничтожили зерно, почему кормите оккупантов. Кто конкретно виноват
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01.06.2022 09:01 Відповісти
ОДИН РАЗ ПО КОЛОННЕ И НЕ БУДУТ БОЛЬШЕ ВОЗИТ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2022 11:24 Відповісти
Тю блін та не сцить - домовленість в Оманіце домовленість, пацан сказав, пацан зробив
Ви ж сами цього пацана вибрали у 2019 му.
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01.06.2022 12:10 Відповісти
 
 