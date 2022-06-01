Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Луганській ОВА зазначають, що окупанти ведуть штурмові дії, закріплюються у центрі Сєвєродонецька, при цьому продовжуючи руйнувати інфраструктуру і об’єкти промисловості.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"31 травня о 18:55 загарбники з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду", - йдеться у повідомленні.
Сергій Гайдай додає, що у Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєверодонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.
"Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового", - зазначає очільник ОВА.
За минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів.
Будь ласка, зачекайте...
Вова чекай дальше,береги бойцов.
Насправді весь зміст комента був саме в слові «здали», а що - то вже другорядне.
А ці паляться постійно...
Це може бути для орків Мощун-9 чи Білогорівка-4.
Побачимо...
US to send advanced rocket systems to Ukraine
The High Mobility Artillery Rocket Systems, known as HIMARS, will be equipped with munitions that will allow Ukraine to launch rockets about 80 kilometers, US officials said
Буковині привіт 🙂🙂🙂!!!
Вони також підкреслюють, що керівництву України щоразу «доводиться робити неймовірно важкий вибір у цій війні, і в цілому їх роблять правильно - принаймні на рівні стратегічних пріоритетів, а також щодо темпів, масштабів і амбітності контрнаступів» ЗСУ.
«Ось чому Україна все ще має добрі шанси зупинити, а потім звести нанівець ті завоювання, яких зараз добивається Росія», - резюмують аналітики ISW. Вони вважають, що командування ЗСУ ухвалило усвідомлене рішення «не виділяти більше ресурсів на оборону Сєвєродонецька та піти з нього» і називають такий крок «стратегічно обґрунтованим, хоча й болісним».
При цьому концентрація Москви на захопленні Сєвєродонецька та Донбасу загалом «продовжує створювати вразливі місця для Росії у життєво важливій Херсонській області, де продовжується контрнаступ українських сил», пояснюють експерти ISW.
Зараз вся увага на лисичанськ, думаю за нього кацапів трохи нажмурять