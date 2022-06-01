Росіяни знову завдали ракетний удар по Слов'янську, - ВЦА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
1 червня окупанти знову завдали ракетний удар по Слов'янську. Зруйновані будинки, попередньо - без жертв.
Про це повідомив очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок першого дня літа у Слов'янську знову недобрий. Ракетним ударом зруйнувано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
"Не чекайте, доки "прилетить" саме до вас! Евакуюйтеся!" - вкотре закликав очільник громади.
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