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Росіяни знову завдали ракетний удар по Слов'янську, - ВЦА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

1 червня окупанти знову завдали ракетний удар по Слов'янську. Зруйновані будинки, попередньо - без жертв.

Про це повідомив очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок першого дня літа у Слов'янську знову недобрий. Ракетним ударом зруйнувано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Росіяни знову завдали ракетний удар по Словянську, - ВЦА 01

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Росіяни знову завдали ракетний удар по Словянську, - ВЦА 02

"Не чекайте, доки "прилетить" саме до вас! Евакуюйтеся!" - вкотре закликав очільник громади.
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01.06.2022 09:53 Відповісти
Де відповідь?????? Стріляйте тяжким))
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01.06.2022 09:57 Відповісти
дивлюсь тобі дуже смішно, мабуть зруйнована хата нашого земляка тебе так порадувала? Скотиняка, в спам
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01.06.2022 10:08 Відповісти
не можна по ним, вони тільки можуть по нас, тому і не дають дальнобійну зброю сша прямим текстом сказали що якщо вони дадуть то ми почнемо вглиб росії стрелять а так не можна, бо можуть бути пошкоджені будинки і жертви там а це засмутить росію, бо вона хоче щоб жодного будинку не пострадало (де у данний час так і є пів країни в руїнах тільки у нас у них все ціле і мирні не постраждали) у нас все зрівняли з зімлею а не у них (їм можна їбашити іскандерами по нас або з каспійского моря ракетами вглиб України аж до Львова а ми не можем повині терпіти)це така війна в понятті сша не дивлячись що дають зброю виглядає саме так
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01.06.2022 10:13 Відповісти
Варвари азіатські, ви такий паркан не в змозі покласти.
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01.06.2022 10:08 Відповісти
Славянск. Русскоязычная жительница Донбасса, которую россия пришла "освобождать"

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4026
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01.06.2022 10:23 Відповісти
 
 