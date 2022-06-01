Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину. Найбільш інтенсивно - у центрі області, - Кириленко. ФОТО

Перша літня ніч минула на Донеччині відносно спокійно, але обстріли тривають. Наразі без жертв серед цивільних.

Про це повідосляє очільник Донечької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільш інтенсивні обстріли росіяни вели в центрі області: в Авдіївській та Очеретинській громадах. Всю ніч було гучно навколо Авдіївки, а під ранок росіяни кілька разів обстріляли і саме місто: снаряди прилетіли на східну околицю, у старе місто та в район АКХЗ. Інформацію щодо масштабів пошкоджень уточнюємо.

Очеретине вночі зазнало артилерійського обстрілу – частково зруйновано Центр безпеки громадян, декілька житлових будинків, крамницю та пошкоджено ЦНАП. У Мар’їнській громаді росіяни завдали авіаудару в районі Новомихайлівки – без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

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Кириленко додав, що у Костянтинівській громаді частково відсутнє водопостачання – воду людям підвозять.















"Продовжуємо евакуацію цивільних з прифронтових громад. Тих, хто досі залишається на місці, забезпечуємо гуманітарною допомогою.Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!", - підкреслив очільник ОВА.