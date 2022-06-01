Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ "Буратіно", артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів, вбили мирних жителів. Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів — житлові будинки, дитячий садок, кафе, господарські споруди, адмінбудівля.
Про це повідомляють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Слов’янськ, Неліпівка, Ярова, Очеретине, Райгородок, Семенівка, Кам’янка, Ласточкине, Романівка. Ворог обстріляв Донеччину з авіації, реактивних систем залпового вогню "Буратіно", артилерії, танків, стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+7 Александр Васильевич 928f02dc
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+7 Nikolai Chizhevsky
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+5 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар01.06.2022 11:37
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американці передали -1,5 тис зрк стінгер,німеччина передала -1,5тис .зрк "стріла",також інші країни трохи передали.. Питання є,чи операторів на них невистачає ,чи на митних складах десь лежать..
На подходе наш "Карабас-Барабас" - выдающийся русофоб.
Чесно слово, мені іноді здається, що ті, хто залишається у тих містах під час облоги, просто чекають рускіх.