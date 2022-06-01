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обстріл (21024) Нацполіція (13920) Донецька область (5684)

Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ "Буратіно", артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів, вбили мирних жителів. Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів — житлові будинки, дитячий садок, кафе, господарські споруди, адмінбудівля.

Про це повідомляють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська били по населених пунктах – Авдіївка, Слов’янськ, Неліпівка, Ярова, Очеретине, Райгородок, Семенівка, Кам’янка, Ласточкине, Романівка. Ворог обстріляв Донеччину з авіації, реактивних систем залпового вогню "Буратіно", артилерії, танків, стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 01
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 02
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 03
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 04
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 05
Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Били з авіації, РСЗВ Буратіно, артилерії, танків, стрілецької зброї, - Нацполіція 06

На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+7
Буратино дальнось действи 4 км, неужели нечем спалить эту хрень?
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01.06.2022 11:20
+7
Украинские военные, которые смело держат оборону Луганщины, объяснили, почему им так необходимо оружие от западных партнеров. Они заявили, что без ракет большой дальности и систем залпового огня остаются простой мишенью для оккупантов.Об этом рассказали защитники Северодонецка журналистам итальянского издания La Repubblica, побывавшим в Бахмуте. Глаза военных "наполняются гневом", когда они говорят об оттягивании поставок в Украину тяжелого вооружения."Какого черта вы, жители Запада, ждете? Когда вы отправите нам ракеты большой дальности?", - спрашивает боец ВСУ Артем. "Мне тридцать, у меня две дочери в Полтаве и жена, которую я редко вижу. Я не хочу умирать... Но мы умираем там, давайте разберемся, мы умираем массово. Они буквально вырезают нас своей артиллерией", - добавляет он.Артем уверен, что без западного оружия Луганщину отстоять не удастся. "Мы держим свою позицию, но я не знаю, сколько еще мы сможем защищать линию Северодонецка. Несколько дней, может быть, неделя, не больше", - уверяет он.Слова военного подтверждает его собрат Иван, объясняющий ситуацию в районе с помощью четких расчетов. "У россиян есть три артиллерийские дивизии. Каждая из дивизий имеет 18 орудий, каждая способна выстрелить 160 выстрелов. Это значит, что они могут выпустить 8000 ракет на площадь в четыре квадратных километра в день! Без тяжелого оружия с Запада их невозможно остановить!", - подытоживает украинский защитник.
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01.06.2022 11:34
+5
Надо просто перестать стрелять
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01.06.2022 11:37
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Буратино дальнось действи 4 км, неужели нечем спалить эту хрень?
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01.06.2022 11:20 Відповісти
Так і літаки весь час залітають...
американці передали -1,5 тис зрк стінгер,німеччина передала -1,5тис .зрк "стріла",також інші країни трохи передали.. Питання є,чи операторів на них невистачає ,чи на митних складах десь лежать..
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01.06.2022 11:39 Відповісти
На складах озброєнь. Проте оборонцям видають дідівський мотлох. Це,така політика МО, аби обмежити реальну збройну потугу
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01.06.2022 11:50 Відповісти
Вы по нам из "Буратино" ?
На подходе наш "Карабас-Барабас" - выдающийся русофоб.
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01.06.2022 11:23 Відповісти
Ага, на жаль тільки хрєнь різна "на подходє"...
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01.06.2022 12:31 Відповісти
Нельзя, Байден сказал терпеть, пока они подумают по оружию. Только потом оно будет не нужно. Этого видать и ждут.
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01.06.2022 11:29 Відповісти
Надо просто перестать стрелять
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01.06.2022 11:37 Відповісти
Как говорил Байден, главное чтобы небыло эскалации. Эскалации, Карл. Какая еще больше может быть эскалация если кремлевские фашисты используют все что у них есть в наличии а чего нету так привозят из стран-союзников
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01.06.2022 11:30 Відповісти
Украинские военные, которые смело держат оборону Луганщины, объяснили, почему им так необходимо оружие от западных партнеров. Они заявили, что без ракет большой дальности и систем залпового огня остаются простой мишенью для оккупантов.Об этом рассказали защитники Северодонецка журналистам итальянского издания La Repubblica, побывавшим в Бахмуте. Глаза военных "наполняются гневом", когда они говорят об оттягивании поставок в Украину тяжелого вооружения."Какого черта вы, жители Запада, ждете? Когда вы отправите нам ракеты большой дальности?", - спрашивает боец ВСУ Артем. "Мне тридцать, у меня две дочери в Полтаве и жена, которую я редко вижу. Я не хочу умирать... Но мы умираем там, давайте разберемся, мы умираем массово. Они буквально вырезают нас своей артиллерией", - добавляет он.Артем уверен, что без западного оружия Луганщину отстоять не удастся. "Мы держим свою позицию, но я не знаю, сколько еще мы сможем защищать линию Северодонецка. Несколько дней, может быть, неделя, не больше", - уверяет он.Слова военного подтверждает его собрат Иван, объясняющий ситуацию в районе с помощью четких расчетов. "У россиян есть три артиллерийские дивизии. Каждая из дивизий имеет 18 орудий, каждая способна выстрелить 160 выстрелов. Это значит, что они могут выпустить 8000 ракет на площадь в четыре квадратных километра в день! Без тяжелого оружия с Запада их невозможно остановить!", - подытоживает украинский защитник.
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01.06.2022 11:34 Відповісти
Покажите Байдену и Шольце как выглядят украинские города и села после чтобынебылоэскалации . Такое ощущение что они ставят ставки сколько мы сможем продержаться и выдержит ли наш стержень.
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01.06.2022 11:32 Відповісти
Рашисты стирают слица земли наши города Буратинами а Шольц нам вместо гаубиц дает допотопные БМП-1 которые прошиваются навылет даже с автомата.
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01.06.2022 11:36 Відповісти
До чого тут шольци-шмольци. Нашому керівнцтву пора перестати понтуватися по ТВ, а ТЕРМІНОВО шукати снаряди до НАШИХ гармат, перш за все 152 мм. Може в Африці (Ангола, Мозамбік, Ефіопія, Египет..), може десь в Болгаріях, та хоч в КНДР! Без цього буде тупий розстріл наших воїнів! І досить трепу про вступ до ЄС, бо скоро нічому буде вступати...
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01.06.2022 12:36 Відповісти
Місцеві все ще нікуди не хочуть тимчасово виїхати, бо єто іх родіна?

Чесно слово, мені іноді здається, що ті, хто залишається у тих містах під час облоги, просто чекають рускіх.
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01.06.2022 12:10 Відповісти
 
 