УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16253 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 906 7
війна (56332) обстріл (21024) Запорізька область (2560)

Окупанти прицільно знищують Комишуваху. Селище під постійними обстрілами, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 31 травня, на приватні будинки та цивільну інфраструктуру селища з 18 до 20 години без зупину сипалися російські снаряди.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Місцевим мешканцям, які ще не встигли виїхати у більш безпечні місця, довелося більше двох годин ховатися у підвалах, аби вберегтися від ворожих обстрілів. На щастя, жертв та поранених не виявлено. Жителі Комишувахи, навчені підлою тактикою окупанта обстрілювати домівки мирного населення, негайно попрямували в укриття", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА зазначають, що прицільним вогнем ворожі війська розтрощили житлові помешкання, присадибні ділянки, приватний транспорт та техніку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти звозять застарілі танки і намагаються наступати на сході Запорізької області, - голова ОВА Старух

Окупанти прицільно знищують Комишуваху. Селище під постійними обстрілами, - Запорізька ОВА 01
Окупанти прицільно знищують Комишуваху. Селище під постійними обстрілами, - Запорізька ОВА 02
Окупанти прицільно знищують Комишуваху. Селище під постійними обстрілами, - Запорізька ОВА 03
Окупанти прицільно знищують Комишуваху. Селище під постійними обстрілами, - Запорізька ОВА 04
Окупанти прицільно знищують Комишуваху. Селище під постійними обстрілами, - Запорізька ОВА 05

"Сьогодні, у День захисту дітей, ми маємо жорстокі реалії - російські окупанти відбирають мирне життя та справжнє дитинство у підростаючого покоління. Громада втратила школу з сторічною історією, яку за кілька годин перетворили на руїни. Таким чином окупанти жорстоко і цинічно відібрали право на освіту та розвиток у дітлахів Комишувахи.  Минулого року у цьому закладі завершився капітальний ремонт в рамках програми Президента України "Велике будівництво". Для селищних дітлахів у НВК "Джерело" було створено сучасні умови для отримання знань та всебічного розвитку. Школа була опорним закладом з 4-ма філіями. Тут навчалось 855 учнів, працювало 73 вчителя, було обладнано сучасні кабінети хімії, біології, математики та 3 комп’ютерні класи, встановлено інтерактивні проектори та дошки, відкрито 3 інклюзивні класи. Освітній заклад європейського рівня перетворився на купу каміння", - додають у ОВА.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
старух - імпотентний під*р! ти ніх*я не робиш щоб захистити Запоріжжя!
показати весь коментар
01.06.2022 13:07 Відповісти
Йому цікавий лише піар на великому крадівництві
показати весь коментар
01.06.2022 13:16 Відповісти
да там клейма нема де ставити. політична проститутка зі старого ешелону та професійно непридатне чмо. саме такі вигідні кандидатури для теперишньої "влади"
показати весь коментар
01.06.2022 13:24 Відповісти
Главное чтобы небыла эскалации
показати весь коментар
01.06.2022 13:11 Відповісти
Московити хотіли образити українських воїнів і цим здали свої позиції і їм прилетіло. Ну тупыые.
показати весь коментар
01.06.2022 13:26 Відповісти
Квартальная мразь ********, как проблеяла люся обдристович, оборону страны за 2 года по оманам и буковелям и допустила ********* в центр страны. Для кого ты дегенерат дороги строил и похерил армию? Ответь **** вартальная.
показати весь коментар
01.06.2022 15:00 Відповісти
95 кварталу что на банковой плевать на всё . для них война уже закончилась .. им главное что в Киеве тишина ...и в Конче Заспе нет россиян .
показати весь коментар
01.06.2022 16:12 Відповісти
 
 