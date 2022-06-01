Окупанти прицільно знищують Комишуваху. Селище під постійними обстрілами, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Вчора, 31 травня, на приватні будинки та цивільну інфраструктуру селища з 18 до 20 години без зупину сипалися російські снаряди.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Місцевим мешканцям, які ще не встигли виїхати у більш безпечні місця, довелося більше двох годин ховатися у підвалах, аби вберегтися від ворожих обстрілів. На щастя, жертв та поранених не виявлено. Жителі Комишувахи, навчені підлою тактикою окупанта обстрілювати домівки мирного населення, негайно попрямували в укриття", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА зазначають, що прицільним вогнем ворожі війська розтрощили житлові помешкання, присадибні ділянки, приватний транспорт та техніку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти звозять застарілі танки і намагаються наступати на сході Запорізької області, - голова ОВА Старух











"Сьогодні, у День захисту дітей, ми маємо жорстокі реалії - російські окупанти відбирають мирне життя та справжнє дитинство у підростаючого покоління. Громада втратила школу з сторічною історією, яку за кілька годин перетворили на руїни. Таким чином окупанти жорстоко і цинічно відібрали право на освіту та розвиток у дітлахів Комишувахи. Минулого року у цьому закладі завершився капітальний ремонт в рамках програми Президента України "Велике будівництво". Для селищних дітлахів у НВК "Джерело" було створено сучасні умови для отримання знань та всебічного розвитку. Школа була опорним закладом з 4-ма філіями. Тут навчалось 855 учнів, працювало 73 вчителя, було обладнано сучасні кабінети хімії, біології, математики та 3 комп’ютерні класи, встановлено інтерактивні проектори та дошки, відкрито 3 інклюзивні класи. Освітній заклад європейського рівня перетворився на купу каміння", - додають у ОВА.