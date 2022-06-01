Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі, зруйновано приблизно 10 будинків, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог вкотре обстріляв цивільну інфраструктуру мешканців Гуляйполя на Запоріжжі.
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"1 червня до органів поліції надійшло декілька повідомлень про наслідки обстрілу домівок мирного населення Пологівського району. Поліцейські задокументували близько десяти зруйнованих будинків гуляйпільців", - ідеться в заяві.
В усіх будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи, посічені стіни. У багатьох людей зруйновано подвір’я та господарчі будівлі на прибудинковій території. Інформація про травмованих від обстрілу не надходила.
Поліція передала до СБУ докази для відкриття провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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