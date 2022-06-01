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війна (56332) Гуляйполе (67) обстріл (21024) Запорізька область (2560)

Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі, зруйновано приблизно 10 будинків, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог вкотре обстріляв цивільну інфраструктуру мешканців Гуляйполя на Запоріжжі.

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"1 червня до органів поліції надійшло декілька повідомлень про наслідки обстрілу домівок мирного населення Пологівського району. Поліцейські задокументували близько десяти зруйнованих будинків гуляйпільців", - ідеться в заяві.

В усіх будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи, посічені стіни. У багатьох людей зруйновано подвір’я та господарчі будівлі на прибудинковій території. Інформація про травмованих від обстрілу не надходила.

Поліція передала до СБУ докази для відкриття провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі, зруйновано приблизно 10 будинків, - ОВА 01

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Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі, зруйновано приблизно 10 будинків, - ОВА 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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чому деревня Теткино до сих пір ціла?
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01.06.2022 13:19 Відповісти
Патамушта ністрілять атопутіннападьоть.
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01.06.2022 13:34 Відповісти
а почему наше украинское придурковатое правительство из 95 квартала ждёт когда русские превратят всю Запорожскую область в руины как Мариуполь ??? .
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01.06.2022 16:06 Відповісти
 
 