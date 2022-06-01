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Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський у день захисту дітей наголосив, що Україна захистить кожного маленького українця.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"1 червня завжди було днем тепла, радості й дитячих усмішок. Росія затьмарила цей день війною, Росія краде дитинство в наших дітей, вона хоче знищити наше майбутнє. Але ми даємо гідну відсіч і захистимо кожну українську дитину. Заради майбутнього України, заради мирного неба та щасливого дитинства", - наголосив він.

Також читайте: Через військові дії щодня в Україні гине двоє дітей і четверо зазнають поранень, - ООН

Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 01
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 02
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 03
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 04
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 05
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 06
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 07
Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Ввже Маріуполь з азовцями врятував!! Прибери свої ручонки від дітей!!))
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01.06.2022 14:42
+10
Вже аж нудить від цього популізму
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01.06.2022 14:37
+7
"Он все знает, дает советы военные, отцу, в том числе, какие нам нужно закупить танки, самолеты и чего нам не хватает... Какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами", - поделилась первая леди с улыбкой на лице.
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01.06.2022 14:36
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Ввже Маріуполь з азовцями врятував!! Прибери свої ручонки від дітей!!))
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01.06.2022 14:42 Відповісти
клоун жибобабки розводить популізм та демагогію лиш би барани 73%тні не віносили його ногами вперед
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01.06.2022 15:49 Відповісти
"Он все знает, дает советы военные, отцу, в том числе, какие нам нужно закупить танки, самолеты и чего нам не хватает... Какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами", - поделилась первая леди с улыбкой на лице.
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01.06.2022 14:36 Відповісти
Он военный эксперт, а вы никто. Даже арестович сосет. Вы что не знаете кто мой муж, пидсумавала Ленка
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01.06.2022 14:39 Відповісти
Вже аж нудить від цього популізму
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01.06.2022 14:37 Відповісти
На жаль це хавають
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01.06.2022 14:39 Відповісти
А все тому що дехто перед виборами не слухав, віддуватися не лише 73% довбо**бів, а гірше всього що знову виберуть генералісімуса якому економіка яку він прикінчив як тільки прийшов до влади важливіша за людей.
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01.06.2022 14:38 Відповісти
Досить пи#діти,вова? Що арестович каже про контрнаступ? Серпень? Вересень?.. Січень?
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01.06.2022 14:39 Відповісти
Но сначала нужно востановить догори,это святое для великих крадiвникiв.
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01.06.2022 14:42 Відповісти
Если бы ЗЕ думал об будущем Украины,а не как бы набить карманы Коломойскому,то и войны бы небыло.
Понавыбирают дегиниратов у власти,потом слушают грусные пести.
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01.06.2022 14:39 Відповісти
А ты ***** что 2 года делал, чтобы ***** это детство не украли? По оманам и буковелям зажигал? Что ж ты мразота этих детей не вывез, тварь? Только на своих выродков хватило времени и мозгов?
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01.06.2022 14:47 Відповісти
Зачем это писать, это же про детей, ладно там про контрнаступление и освобождение Херсона.
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01.06.2022 14:50 Відповісти
Україні терміново потрібна дегнидизація,негайно,поки кремлівські гниди не здали Україну остаточно,гуртом з дітьми!!!)))
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01.06.2022 14:50 Відповісти
і дезеленскійзація
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01.06.2022 15:08 Відповісти
Пустозвон, вже стільки горя Україні принесла твоя поява в кріслі пєрдізєнта, а ти ще гундосиш. Це такий план у поців маланський виконується і завдяки тобі?
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01.06.2022 14:56 Відповісти
Повідомив президент у месенджері "телеграм"....як можна довіряти компаніям які вийшли з путінської росії,де гарантії що цю телегу не контролює фсб,багато в світі лідерів країн які так нехтують безпекою???
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01.06.2022 15:14 Відповісти
Ні, Володя, ти тупо брешиш. Для тебе виявилися ціннішими за життя і майбутнє дітей - дороги. І навіть дороги ти будував не для цих дітей, а виключно для свого піару, щоб знову перевибратися в Президенти! Час показав, що ти дуже помилився, ти дійсно можеш тільки кривлятися, хрипіти і читати щось з папірця!
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01.06.2022 15:14 Відповісти
Вже набридла пуста болтовня він колись назве путіна убивцею,кривавим катом ,а росію нациською терористичною ,варварською імперією зла ? а те що творят рашисти геноцидом украінського народу ,чи єврею це не зрозуміти.
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01.06.2022 15:27 Відповісти
О детях вспомнил скотыняка. А шо ж ты , жаба не побеспокоился этих детей год назад эвакуировать? Ты не президент и звать тебя никак. Люди не злые, но у нас очень хорошая память
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01.06.2022 16:10 Відповісти
 
 