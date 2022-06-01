Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський у день захисту дітей наголосив, що Україна захистить кожного маленького українця.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"1 червня завжди було днем тепла, радості й дитячих усмішок. Росія затьмарила цей день війною, Росія краде дитинство в наших дітей, вона хоче знищити наше майбутнє. Але ми даємо гідну відсіч і захистимо кожну українську дитину. Заради майбутнього України, заради мирного неба та щасливого дитинства", - наголосив він.

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