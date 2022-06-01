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Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

Під час ігор у пісочниці діти знайшли ПОМ-2, осколкову протипіхотну міну кругового ураження.

Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ігор у пісочниці діти знайшли ПОМ-2. Піротехніки ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення", - йдеться у повідомленні.

Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її 01

" Природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Вони можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому чи ударами випробовувати їх на міцність. Важливо пояснити дітям, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету", - нагадали батькам у ДСНС.

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Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її 02
Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її 03
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А в каком населенном пункте это произошло, догадайтесь сами.
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01.06.2022 15:41 Відповісти
бамбас ?
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01.06.2022 16:01 Відповісти
Да у них там всё, абсолютно и всегда засекречено...
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01.06.2022 16:25 Відповісти
Населенный пункт не указали, чтобы не навредить репутации русских
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07.07.2022 06:41 Відповісти
Повітряно-космічні сили збройних сил російської федерації завдали ракетного удару по Білопіллю, Сумської області. Противник використав два літаки Су-35.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник."Агресор завдав авіаційного ракетного удару парою літаків Су-35 по території України. В районі Білопілля, Сумська область..."
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01.06.2022 15:41 Відповісти
Підори козломорді... Ці уйобки не отримують відповіді на обстріли прикордонних територій, то ж нахабніють в геометричній прогресії.
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01.06.2022 15:54 Відповісти
Путин тоже будет играться мальчиком, и найдёт в одном месте разрывную мину.
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01.06.2022 15:49 Відповісти
 
 