Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Біля Свято-Успенського собору в Полтаві архієпископ Харківський і Полтавський владика Федір провів панахиду за двома воїнами, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Ще з одним попрощалися в Глобинській громаді.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.

Сержант Ракулін Ігор Миколайович загинув 25 травня в боях за місто Сєверодонецьк Луганської області.

Солдат Кишко Олександр Іванович помер 29 травня у шпиталі від зазнаних вогнепальних поранень.

У Глобинській громаді прощалися з сержантом Баранцем Юрієм Васильовичем, який загинув 17 травня внаслідок ракетного обстрілу селища Десна Чернігівської області.

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"Світла пам'ять українським воїнам, які загинули внаслідок російського вторгнення. Щирі співчуття рідним та близьким полеглих захисників", - йдеться у повідомленні Центру.

















