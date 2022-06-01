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Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біля Свято-Успенського собору в Полтаві архієпископ Харківський і Полтавський владика Федір провів панахиду за двома воїнами, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Ще з одним попрощалися в Глобинській громаді.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інформує Цензор.НЕТ.

Сержант Ракулін Ігор Миколайович загинув 25 травня в боях за місто Сєверодонецьк Луганської області.

Солдат Кишко Олександр Іванович помер 29 травня у шпиталі від зазнаних вогнепальних поранень.

У Глобинській громаді прощалися з сержантом Баранцем Юрієм Васильовичем, який загинув 17 травня внаслідок ракетного обстрілу селища Десна Чернігівської області.

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"Світла пам'ять українським воїнам, які загинули внаслідок російського вторгнення. Щирі співчуття рідним та близьким полеглих захисників", - йдеться у повідомленні Центру.

Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 01
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 02
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 03
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 04
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 05
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 06
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 07
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 08
Полеглих захисників України Ігоря Ракуліна, Олександра Кишка та Юрія Баранця провели в останню путь на Полтавщині 09

Автор: Ольга Лузан
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01.06.2022 16:34 Відповісти
Слава Героям !
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01.06.2022 16:35 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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01.06.2022 16:47 Відповісти
спочивайте у мирі хлопці...
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01.06.2022 17:20 Відповісти
Боляче і сумно 😪😪😪
Вічна Пам'ять Героям !!
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01.06.2022 17:28 Відповісти
Знову Полтавщина ...
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01.06.2022 17:39 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.06.2022 18:07 Відповісти
це війна ..хоть на Полтавщині мирне небо ...в травні 8 захисників тільки за один день ховали .....
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01.06.2022 19:56 Відповісти
 
 