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Відносини України та Польщі з теплих і сусідських перейшли на новий етап - міцних та історичних, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті українсько-польських міжурядових консультацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави наголосив, що засідання двох урядів у такому форматі відбувається вперше і є історичним для наших держав.

"Я хочу відзначити пріоритет відносин України та Польщі. Вважаю, що наші відносини з теплих і сусідських через війну Росії проти України перейшли на новий етап - відносин міцних та історичних", - зазначив він.

Зеленський відзначив виняткову підтримку нашої держави з боку Республіки Польща, яка проявилася в багатьох напрямках. Зокрема, це безпрецедентна оборонна допомога, а також підтримка українських громадян, які були вимушені виїхати до Польщі, рятуючись від війни, яку розв’язала Росія.

Зеленський також висловив сподівання, що Президент Польщі Анджей Дуда та весь польський уряд долучаться до відбудови тих чи інших територій України, які були зруйновані внаслідок російської агресії.

Глава держави подякував голові Ради міністрів Республіки Польща Матеушу Моравецькому за те, що він є справжнім провідником майбутнього членства України у Європейському Союзі.

На знак подяки від імені українського народу Президент України відзначив державними нагородами Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського за допомогу Україні в захисті незалежності й територіальної цілісності під час російського вторгнення.

Після цього за участю Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Голови Ради міністрів Республіки Польща відбулося спільне засідання урядів двох держав.

На порядку денному були питання правових та соціальних гарантій для громадян Польщі на території України, розвиток західного українського державного кордону та співпраця у здійсненні контролю під час перетину українсько-польського кордону тощо. Крім того, передбачено підписання низки двосторонніх документів.

Читайте: Росія краде дитинство в наших дітей, але ми не дамо знищити наше майбутнє, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Відносини України та Польщі з теплих і сусідських перейшли на новий етап - міцних та історичних, - Зеленський 01
Відносини України та Польщі з теплих і сусідських перейшли на новий етап - міцних та історичних, - Зеленський 02
Відносини України та Польщі з теплих і сусідських перейшли на новий етап - міцних та історичних, - Зеленський 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Мати Шмигаля для фото - дуже гарний вежель. Люди з ЄС думають: Вау!, Мішель приїхав на зустріч!
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01.06.2022 17:41
+6
хай живе Річ Посполита -2
федеративна республіка Польщі, України, Литви та Білорусі

страшний сон московитів ще із 1612
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01.06.2022 17:47
+5
У кацапов после визита Дуды уже две недели пержаки горят так, что аж в Рейкьявике зарево видно, тут еще пару дровишек подкинули))
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01.06.2022 17:53
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Мати Шмигаля для фото - дуже гарний вежель. Люди з ЄС думають: Вау!, Мішель приїхав на зустріч!
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01.06.2022 17:41 Відповісти
Зеленому говну все пересрать, пару пустяков
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01.06.2022 17:42 Відповісти
хай живе Річ Посполита -2
федеративна республіка Польщі, України, Литви та Білорусі

страшний сон московитів ще із 1612
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01.06.2022 17:47 Відповісти
І Британію в союз також треба!
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01.06.2022 17:51 Відповісти
тоді вже буде Great Річ Посполита - прав морями !
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01.06.2022 17:58 Відповісти
Як що беларусі, то тоді расії...
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01.06.2022 18:06 Відповісти
Ну всё, сейчас начнётся,васпродали полякам,мывасосвободим.
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01.06.2022 17:50 Відповісти
Хватит уже дрочить на ЕС - подписывайте договор с Поляками и Британией !!!!
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01.06.2022 17:52 Відповісти
У кацапов после визита Дуды уже две недели пержаки горят так, что аж в Рейкьявике зарево видно, тут еще пару дровишек подкинули))
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01.06.2022 17:53 Відповісти
Поляки наши друзья, Спасибо Вам!!!
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01.06.2022 18:25 Відповісти
Образуем союзное государство с Польшей ( как раша с белорашей) и мы автоматически в НАТО!!!
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01.06.2022 18:54 Відповісти
Sława Ukrainie! Niech żyje Polska!
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01.06.2022 18:56 Відповісти
Поляки просто молодці і Дуда красавчик! Я дуже вірю, що відтепер ми друзі на століття і полякам завжди раді в Украіні
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01.06.2022 18:58 Відповісти
У НАС І У ПОЛЯКІВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ.

У КАЦАПІВ АЗІАТСЬКИЙ ЗОЛОТООРДИНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ.

вони не цівілізовані дикарі.
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01.06.2022 19:36 Відповісти
 
 