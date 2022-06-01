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Наслідки обстрілів "Дороги життя" Бахмут - Лисичанськ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В мережі показали, як виглядає "Дорога життя" Лисичанськ - Бахмут. Нею евакуюють цивільних.

Світлини опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут".

Також читайте: Окупанти зосередились на штурмі Сєверодонецька та оточенні Лисичанська, - Міноборони

Наслідки обстрілів Дороги життя Бахмут - Лисичанськ 01
Наслідки обстрілів Дороги життя Бахмут - Лисичанськ 02
Наслідки обстрілів Дороги життя Бахмут - Лисичанськ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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ну і нахрєна тепер тих цивільних вже евакуювати ?

тепер нехай сидять по підвалах як миші під віником
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01.06.2022 17:48 Відповісти
вы меньше верьте бреду который иногда пишут....Не для эвакуации цивільних, а для отвода,передислокации наших войск в принципе.Только как то пафосно этот участок дороги назвали "дорога жизни". Там параллельная дорога чуть худшего качества через Северск, всего на 6 км длиннее,но в разы безопаснее...,так же осталась жд.ветка целая,по ней то кстати и вывозят беженцев из Лисичанска и ранее Северодонецка.
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01.06.2022 18:23 Відповісти
З три роки можна було дуже багато різних ракет наробити,а воно дорогами і мостами переймалось.
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01.06.2022 18:22 Відповісти
знали бы вы сколько на этой "дорогу жизни"зейобики бабла напи освояли...

https://bahmut.com.ua/news/society/9121-bolshaya-stroyka-v-bahmutskom-rayone-prodolzhaetsya-remont-dorogi-na-lisichansk.html

https://bahmut.com.ua/news/society/9157-v-bahmutskom-rayone-proverili-kachestvo-remonta-trassy-na-starobelsk.html
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01.06.2022 18:59 Відповісти
не повірив би якби хтось рік назад показав фото і сказав що не фільм апокаліпсису а Україна
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01.06.2022 22:08 Відповісти
Зачєм дєньгі на армію? Вон какая красівая і ровнєнькая дарога била!
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02.06.2022 09:46 Відповісти
Бубочка так старався, асфальтував, а варвари то все понищили
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02.06.2022 21:45 Відповісти
 
 