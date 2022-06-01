Наслідки обстрілів "Дороги життя" Бахмут - Лисичанськ. ФОТОрепортаж

В мережі показали, як виглядає "Дорога життя" Лисичанськ - Бахмут. Нею евакуюють цивільних.

Світлини опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут".

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