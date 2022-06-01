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Наслідки обстрілів "Дороги життя" Бахмут - Лисичанськ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В мережі показали, як виглядає "Дорога життя" Лисичанськ - Бахмут. Нею евакуюють цивільних.
Світлини опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялось, що ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут".
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тепер нехай сидять по підвалах як миші під віником
напиосвояли...
https://bahmut.com.ua/news/society/9121-bolshaya-stroyka-v-bahmutskom-rayone-prodolzhaetsya-remont-dorogi-na-lisichansk.html
https://bahmut.com.ua/news/society/9157-v-bahmutskom-rayone-proverili-kachestvo-remonta-trassy-na-starobelsk.html