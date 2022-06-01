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У Мотижині жертви впізнали своїх катів, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У селі Мотижин на Київщині окупанти чинили особливі звірства. Вони брали у полон та катували мирних жителів, багатьох потім убивали. А тих, хто намагався виїхати з окупованого села, розстрілювали прямо на дорозі. Під час окупації росіяни вбили десятки людей, серед них - староста села Ольга Сухенко разом з родиною, волонтери, звичайні селяни, які не становили жодної небезпеки. За допомогою свідчень місцевих жителів, які пережили окупацію, вдалося встановити особи трьох російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

У Мотижині та сусідніх селах стояла, зокрема, 37-ма мотострілецька бригада з Бурятії. Цей російський підрозділ складається з піхоти, бронетехніки, артилерії та інших родів військ. Після втечі з Київщини наприкінці березня росіяни лишили по собі спалену техніку, шеврони та штабні документи. Це допомогло журналістам "Слідства.Інфо" ідентифікувати багатьох військовослужбовців цієї бригади.

Роздрукувавши портрети знайдених окупантів, журналісти вирушили до Мотижина поспілкуватися з місцевими, які пережили окупацію. За допомогою їхніх свідчень журналістам вдалося встановити трьох російських військових та конкретні злочини, які вони вчиняли під час окупації Київщини. Журналісти спілкувались з подружжям Литвиненків, дочку яких Ярославу росіяни застрелили, і місцевим пастором Олегом, який керував роботою реабілітаційного центру для алко- і наркозалежних. 

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Передивляючись фотографії окупантів з 37-ї бригади, Микола Литвиненко впізнав 30-річного сержанта Магомедмирзу Сулейманова. Він родом з Дагестану, але живе і служить в Бурятії. Окупант, ймовірно, має стосунок до військової розвідки, оскільки проходив спеціальні навчання та вишколи. Українські військові знайшли документ з поля бою, де фігурує імʼя Магомедмирзи Сулейманова. Росіяни записували, хто, де і коли нібито знищив українську військову техніку. Згідно з цими документами, Сулейманов знищив український автомобіль Газель опівдні 7 березня в місті Макарів. 

У Мотижині жертви впізнали своїх катів, - Слідство.Інфо 01

Микола і Олег довго пробули у полоні в окупантів, їх тримали на невеликій фермі у сараї. Олега спочатку привезли на ферму поблизу російських окопів і кинули у каналізаційну трубу. Періодично його витягали звідти і катували, вимагаючи зізнатися у диверсійній діяльності та намагаючись вивідати якусь таємну інформацію. Після втечі росіян у цій же каналізаційній трубі знайшли закатованого до смерті місцевого жителя.

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Пастор Олег та працівники реабілітаційного центру, які пережили окупацію, уважно передивилися каталог з обличчями російських військовослужбовців з 37-ї бригади. Усі вони впізнали одну людину — 24-річного сержанта Чингіза Гончикова. Російський окупант вже кілька років служить в російській армії. У нього є дружина та маленька дитина. Згідно з документами, які є у розпорядженні журналістів, Чінгіз Гончиков служить на посаді командира бойової машини у 37-й мотострілецькій бригаді.

У Мотижині жертви впізнали своїх катів, - Слідство.Інфо 02

"Він був зі снайперською гвинтівкою. Він з-за кута постійно дивився через приціл СВД (радянської гвинтівки – ред.). Я його впізнав, бо спостерігав за його діями", – описує дії Чингіза Гончикова один з працівників ребцентра. Чоловік також розповідає, як поводився Гончиков і його колеги: "Стоять і радяться, що з нами робити. Кажуть: розстріляємо, чи в ту будівлю їх заженемо і дві гранати кинемо всередину? Це вони жартували так, як я зрозумів".

Судячи зі свідчень потерпілих, з якими вдалося поспілкуватися, місцева ферма і була місцем для катувань та страт. Прямо за парканом ферми викопана братська могила, куди росіяни кидали тіла закатованих до смерті мирних жителів. Саме тут знайшли тіла старости села Ольги Сухенко, її чоловіка та сина. Сидячи у сараї, Микола чув, як їх катували.

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Росіяни тікали вранці. За словами полонених, спершу поїхали танки, за ними йшли бронетранспортери та вантажівки. Миколу і пастора Олега не розстріляли. Один з окупантів відкрив їм двері і сказав чекати, поки не підуть останні російські військові. Коли чоловіки вийшли з ферми, то одразу натрапили на братську могилу: "Ось у цій ямі Ольга Петрівна (староста села – ред.) була, тут же були її чоловік та син, ще тут волонтер був. Тут навіть плями крові лишились. І от дивіться — тут же і російські сухпайки. Он скільки крові навколо, і тут же вони і жерли", — описує пастор Олег.

Під час спілкування зі свідками та потерпілими, журналісти звернули увагу на одну деталь: люди згадували, що разом з російськими регулярними військами були окупанти, які більше нагадували найманців. Вони були в іншому камуфляжі, з іншою зброєю і поводилися також інакше.

За даними офіційних слідчих, вбивства та катування мирних жителів у Мотижині, крім військових російської армії, вчиняли найманці з приватної військової структури ПВК "Вагнер" — трьом із них вже оголосили підозри.

Уважно роздивившись фотографії підозрюваних "вагнерівців", Микола та його дружина чітко впізнали одного з підозрюваних — Сєргєя Сазонова: "Ось це він! Він дуже на нього схожий. Це той самий, який казав, що всі, хто в чорному, то наші вороги. А якщо він ще й з "вагнерівців" — то це точно він. Я не памʼятаю, що я у нього спитав, а він каже: так, ми були і в Лівії, і в Сирії, і були у вас в 2014-му році на Донбасі. От через те я й кажу, що "вагнерівець" стовідсотковий".

У Мотижині жертви впізнали своїх катів, - Слідство.Інфо 03

Сєргєю Сазонову 34 роки, він родом з російського Калінінграда. За інформацією українських правоохоронців та спецслужб, Сазонов є найманцем у тій самій ПВК "Вагнера". Там він служить на посаді водія командно-штабної машини. У своїх соцмережах публікує фотографії у військовій формі, а також фото з аеропортів.

Подружжя Литвиненків переконані, що саме Сєргєй Сазонов убив їхню дочку Ярославу. "Він (Сазонов – ред.) один з перших прибіг. От вони ідуть до нас, а я питаю: навіщо ви це зробили? А він мені відповідає "Усі, хто в чорному — для нас вороги" (А вона була в чорне вдягнена). Якщо б це був не він, то він би не відповідав. Я так думаю, що стріляв саме він", — каже Микола.
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Топ коментарі
+35
Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:54
+15
Garry

...Ступницький і Сазанов- вагнерівці, які висіли на сайті СБУ, яких "затерли"з сайту і яких відпустили єрмак та зеленський, дискредитувавши всіх причетних до розробки цієї операції.

Вони відпустили тих, хто потім закатує до смерті як мінімум одну українську сім'ю.
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01.06.2022 20:28
+13
Знаю историю мужик умер короче, были поминки. Жена покойного купила паленку и там на поминках еще 17 человек полегло. вотето реально тема. А скоко сурога было продано по олх? и по телеку показывали люди пачками мерли. Дешовое оружие. Можно еще в сигареты ртуть добавлять. при испарении будет неплохая дыхательная смесь для оккупантов!!!!
Есть еще куча всяких лайфаков. Я химию хорошо знаю. токо спросите!!!
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01.06.2022 20:01
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Послушайте меня. Военного эксперта: метиловый спирт наше все. в каждой хате откуда люди отходят на столе должно стоять с закусью желательно!!!
Лучше всяких реактивных систем и прочей дрочи. Оккупант заходит. Видит вотку. Пьет ее. слепнет нахер как минимум и у него отказывают внутреннии
органы. Я понимаю, что видимо это запрещено жванецкой конвекцией, но похер.
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01.06.2022 19:54 Відповісти
Знаю историю мужик умер короче, были поминки. Жена покойного купила паленку и там на поминках еще 17 человек полегло. вотето реально тема. А скоко сурога было продано по олх? и по телеку показывали люди пачками мерли. Дешовое оружие. Можно еще в сигареты ртуть добавлять. при испарении будет неплохая дыхательная смесь для оккупантов!!!!
Есть еще куча всяких лайфаков. Я химию хорошо знаю. токо спросите!!!
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01.06.2022 20:01 Відповісти
для кацапни рабочая тема - 100%
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01.06.2022 20:28 Відповісти
Лето начинается, жара. Водичка, газированная, с препаратами понижающими давление крови. Желательно паками, что бы твари, дохли целыми подразделениями!
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01.06.2022 21:31 Відповісти
Ну от де його взяти? Мені такий спирт не зустрічався у вільному продажі. Зате у мене до біса отрути для пацюків на основі ціаністої міді...
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01.06.2022 20:05 Відповісти
я это Яценюку еогда он был преьером писал еще в 2014 могу.
Вот есть славный ролик постанова на эту тему:
Дрифтер
Ну как бы все вопросы к ГШ ВСУ. но, кто ищет, тот всегда найдет)))
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01.06.2022 20:12 Відповісти
а погуглить никак?
https://prom.ua/ua/Metanol.html
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01.06.2022 20:27 Відповісти
а цианит твой на человека много надо...
"Как и все цианиды, цианид меди ядовит в больших дозах. LD50 (крысы, орально) - 1265 mg/kg."
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01.06.2022 20:28 Відповісти
якщо нема ядів та спирту під рукою можна в їжу залізний купорос,- розвести в воді і добавляти смаку і запаху нема, тільки колір як вода трохи мутна.
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03.06.2022 08:41 Відповісти
12-16 годин і ... почнеться реакція- "відповідь організму"..і треба всього 50-100 гр щоби "фсё"...
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01.06.2022 20:06 Відповісти
они конечно тупые ********,но это работать не будет...будет как с крысами ,если кто пробовал их травить-работает первая небольшая партия дряни,потом крысы всё понимают и не трогают вкусняху.
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01.06.2022 20:14 Відповісти
они детей **** которым по 9 месяцев. поверь. будет работать
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01.06.2022 20:20 Відповісти
крысы умные и чистоплотные, сравниваеш хер с пальцем
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01.06.2022 20:23 Відповісти
На чистоплотности их и берут. ПС. Потом можжа самосвалами вывозить.
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01.06.2022 20:40 Відповісти
Слушна думка.
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01.06.2022 20:19 Відповісти
Херню городите. После первых 200-х в результате такой попойки, орки тупо расстреляют все село. Этот метод хорош только как "угощение бабушкиным самогоном", причем бабушка как сапер - ошибается один раз.
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01.06.2022 20:20 Відповісти
у нас вроде условие, что люди эвакуировались, не?)
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01.06.2022 20:22 Відповісти
опыт показал - что угодно, но только не оккупация(..пусть будет
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01.06.2022 20:22 Відповісти
...в каждой хате откуда люди отходят... - цитата
а пустым домам по фиг - их и так разграбят и спалят или расстреляют с танка от нехер делать
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01.06.2022 20:24 Відповісти
В том то и дело. если в каждой нычке, в каждой норе, В КАЖДОМ ПУСТОМ ДОМЕ будет стоять пляшка паленки на метаноле, то привет оккупантам)
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01.06.2022 20:28 Відповісти
я тя понял, хатынь, хатынь, азазазазазаз. епта. пох ептак
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01.06.2022 20:26 Відповісти
Еси исче, хто астанецца. Так манголы 5000 ушкуев мардовских ******.
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01.06.2022 20:41 Відповісти
конвенция для регулярных войск, нам по х
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01.06.2022 20:30 Відповісти
там есть одна проблема. ещё при совке, когда в диких турпоходах расплата шла "жидкой валютой" спиртом, то уже тогда забросчики при расчёте шли путём ивана васильевича "отведай из моего кубка". самое простое - найдя бухло, они поймают мирного гражданского и пойдут этим же путём. будут просто подождать. а выпить его заставят "лошадиную дозу" а не 50 смертельных по времени грамм ((
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01.06.2022 20:33 Відповісти
То када 3 клетки мосха есть, а када их нет то...
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01.06.2022 20:43 Відповісти
по бухлу у них эти 3 клетки всегда находятся. это межпрочим восмидесятые годы и глухие ихние бебеня. и то надо было снимать пробу при расчёте, был там уже тогда генетический опыт по метиловому спирту.
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01.06.2022 21:13 Відповісти
От метилового спирта не сдохнет. К тому же нужно хорошо его хлебнуть чтобы наверняка. А вот добавлять в продукты и водку вытяжку из Бледой поганки в самый раз. Даже добавлять в ту же соль и оставлять на столе. Рашисты даже если со своими продуктами придут то будут солить свою похлебку или то что они нарвут на наших огородах. А в магазинах дорогие напитки нужно травить обязательно. Рашисты их не обойдут стороной никак и даже домой парочку бутылок отправят. То же самое взрывчатка в бытовой технике. Сразу целый выводок выродышей отправлять к Кобздону. Ето надолго отобьет у них охоту мародерствовать. Потери у врага будут больше чем от нашей арты
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01.06.2022 20:46 Відповісти
Нічого подібного, це не заборонено. Хіба шо для військових, це комбатанти повинні дотримуватись конвенцій. А цивільні ні. Цивільні взагалі можуть робити все що завгодно, в нас дозволили знищувати руZню. Тому за таке отруєння нічого не буде
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01.06.2022 21:44 Відповісти
Є дорогий але дуже дієвий. Золоті прикраси опромінити радіацією (десь в чорнобильській зоні). Самка окупанта одягне на шию ланцюжок і через пару місяців помре в муках.
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02.06.2022 06:40 Відповісти
здалеку - людина, придивишся - москаль..
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01.06.2022 20:21 Відповісти
І про це село Денісова розказувала... В т.ч. тому її звільнили.
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01.06.2022 20:23 Відповісти
Про Мотыжин рассказывали многие, причем тут Денисова?
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02.06.2022 10:14 Відповісти
Garry

...Ступницький і Сазанов- вагнерівці, які висіли на сайті СБУ, яких "затерли"з сайту і яких відпустили єрмак та зеленський, дискредитувавши всіх причетних до розробки цієї операції.

Вони відпустили тих, хто потім закатує до смерті як мінімум одну українську сім'ю.
показати весь коментар
01.06.2022 20:28 Відповісти
"Уважно роздивившись фотографії підозрюваних "вагнерівців", Микола та його дружина чітко впізнали одного з підозрюваних - Сєргєя Сазонова: "

Ось це він! Він дуже на нього схожий. Це той самий, який казав, що всі, хто в чорному, то наші вороги. А якщо він ще й з "вагнерівців" - то це точно він. Я не памʼятаю, що я у нього спитав, а він каже: так, ми були і в Лівії, і в Сирії, і були у вас в 2014-му році на Донбасі.
От через те я й кажу, що "вагнерівець" стовідсотковий".

Подружжя Литвиненків переконані, що саме Сєргєй Сазонов убив їхню дочку Ярославу."

Джерело: https://censor.net/ua/p3345355
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01.06.2022 20:31 Відповісти
Мерзота чужеземна.
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01.06.2022 20:28 Відповісти
"зачтовінасненавідіте??????" "ето фсьонправдадакажити".......не забудьте їм,як піймаєте,чаю дать і телефон до мамі....
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01.06.2022 21:00 Відповісти
Орда, бл#дь
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01.06.2022 22:07 Відповісти
Це не ті самі вагнерівці, яких зеленський не дав затримати і повернув *****?
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02.06.2022 21:53 Відповісти
Наше завдання - не тільки посилати цих хронічних алкашів на*уй,але й перевіряти,чи вони добралися до зазначеного місця.
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03.06.2022 06:16 Відповісти
Только у кацапов есть инкубатор выращивания таких тварей .
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03.06.2022 15:02 Відповісти
 
 