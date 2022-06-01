У Мотижині жертви впізнали своїх катів, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТО

У селі Мотижин на Київщині окупанти чинили особливі звірства. Вони брали у полон та катували мирних жителів, багатьох потім убивали. А тих, хто намагався виїхати з окупованого села, розстрілювали прямо на дорозі. Під час окупації росіяни вбили десятки людей, серед них - староста села Ольга Сухенко разом з родиною, волонтери, звичайні селяни, які не становили жодної небезпеки. За допомогою свідчень місцевих жителів, які пережили окупацію, вдалося встановити особи трьох російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

У Мотижині та сусідніх селах стояла, зокрема, 37-ма мотострілецька бригада з Бурятії. Цей російський підрозділ складається з піхоти, бронетехніки, артилерії та інших родів військ. Після втечі з Київщини наприкінці березня росіяни лишили по собі спалену техніку, шеврони та штабні документи. Це допомогло журналістам "Слідства.Інфо" ідентифікувати багатьох військовослужбовців цієї бригади.

Роздрукувавши портрети знайдених окупантів, журналісти вирушили до Мотижина поспілкуватися з місцевими, які пережили окупацію. За допомогою їхніх свідчень журналістам вдалося встановити трьох російських військових та конкретні злочини, які вони вчиняли під час окупації Київщини. Журналісти спілкувались з подружжям Литвиненків, дочку яких Ярославу росіяни застрелили, і місцевим пастором Олегом, який керував роботою реабілітаційного центру для алко- і наркозалежних.

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Передивляючись фотографії окупантів з 37-ї бригади, Микола Литвиненко впізнав 30-річного сержанта Магомедмирзу Сулейманова. Він родом з Дагестану, але живе і служить в Бурятії. Окупант, ймовірно, має стосунок до військової розвідки, оскільки проходив спеціальні навчання та вишколи. Українські військові знайшли документ з поля бою, де фігурує імʼя Магомедмирзи Сулейманова. Росіяни записували, хто, де і коли нібито знищив українську військову техніку. Згідно з цими документами, Сулейманов знищив український автомобіль Газель опівдні 7 березня в місті Макарів.

Микола і Олег довго пробули у полоні в окупантів, їх тримали на невеликій фермі у сараї. Олега спочатку привезли на ферму поблизу російських окопів і кинули у каналізаційну трубу. Періодично його витягали звідти і катували, вимагаючи зізнатися у диверсійній діяльності та намагаючись вивідати якусь таємну інформацію. Після втечі росіян у цій же каналізаційній трубі знайшли закатованого до смерті місцевого жителя.

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Пастор Олег та працівники реабілітаційного центру, які пережили окупацію, уважно передивилися каталог з обличчями російських військовослужбовців з 37-ї бригади. Усі вони впізнали одну людину — 24-річного сержанта Чингіза Гончикова. Російський окупант вже кілька років служить в російській армії. У нього є дружина та маленька дитина. Згідно з документами, які є у розпорядженні журналістів, Чінгіз Гончиков служить на посаді командира бойової машини у 37-й мотострілецькій бригаді.

"Він був зі снайперською гвинтівкою. Він з-за кута постійно дивився через приціл СВД (радянської гвинтівки – ред.). Я його впізнав, бо спостерігав за його діями", – описує дії Чингіза Гончикова один з працівників ребцентра. Чоловік також розповідає, як поводився Гончиков і його колеги: "Стоять і радяться, що з нами робити. Кажуть: розстріляємо, чи в ту будівлю їх заженемо і дві гранати кинемо всередину? Це вони жартували так, як я зрозумів".

Судячи зі свідчень потерпілих, з якими вдалося поспілкуватися, місцева ферма і була місцем для катувань та страт. Прямо за парканом ферми викопана братська могила, куди росіяни кидали тіла закатованих до смерті мирних жителів. Саме тут знайшли тіла старости села Ольги Сухенко, її чоловіка та сина. Сидячи у сараї, Микола чув, як їх катували.

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Росіяни тікали вранці. За словами полонених, спершу поїхали танки, за ними йшли бронетранспортери та вантажівки. Миколу і пастора Олега не розстріляли. Один з окупантів відкрив їм двері і сказав чекати, поки не підуть останні російські військові. Коли чоловіки вийшли з ферми, то одразу натрапили на братську могилу: "Ось у цій ямі Ольга Петрівна (староста села – ред.) була, тут же були її чоловік та син, ще тут волонтер був. Тут навіть плями крові лишились. І от дивіться — тут же і російські сухпайки. Он скільки крові навколо, і тут же вони і жерли", — описує пастор Олег.

Під час спілкування зі свідками та потерпілими, журналісти звернули увагу на одну деталь: люди згадували, що разом з російськими регулярними військами були окупанти, які більше нагадували найманців. Вони були в іншому камуфляжі, з іншою зброєю і поводилися також інакше.

За даними офіційних слідчих, вбивства та катування мирних жителів у Мотижині, крім військових російської армії, вчиняли найманці з приватної військової структури ПВК "Вагнер" — трьом із них вже оголосили підозри.

Уважно роздивившись фотографії підозрюваних "вагнерівців", Микола та його дружина чітко впізнали одного з підозрюваних — Сєргєя Сазонова: "Ось це він! Він дуже на нього схожий. Це той самий, який казав, що всі, хто в чорному, то наші вороги. А якщо він ще й з "вагнерівців" — то це точно він. Я не памʼятаю, що я у нього спитав, а він каже: так, ми були і в Лівії, і в Сирії, і були у вас в 2014-му році на Донбасі. От через те я й кажу, що "вагнерівець" стовідсотковий".

Сєргєю Сазонову 34 роки, він родом з російського Калінінграда. За інформацією українських правоохоронців та спецслужб, Сазонов є найманцем у тій самій ПВК "Вагнера". Там він служить на посаді водія командно-штабної машини. У своїх соцмережах публікує фотографії у військовій формі, а також фото з аеропортів.

Подружжя Литвиненків переконані, що саме Сєргєй Сазонов убив їхню дочку Ярославу. "Він (Сазонов – ред.) один з перших прибіг. От вони ідуть до нас, а я питаю: навіщо ви це зробили? А він мені відповідає "Усі, хто в чорному — для нас вороги" (А вона була в чорне вдягнена). Якщо б це був не він, то він би не відповідав. Я так думаю, що стріляв саме він", — каже Микола.