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безпілотник (2090) війна (56365) Луганщина (4416) 57 окрема мотопіхотна бригада (94)

На Луганщині бійці 57-ї ОМБр приземлили рашистський безпілотник "Орлан-10". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Луганському напрямку бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади збили рашистський безпілотник "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

На Луганщині бійці 57-ї ОМБр приземлили рашистський безпілотник Орлан-10 01

Судячи з фото, окупанти вже вимущені використовувати на війні безпілотники, що належать МЧС Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині бійці 57-ї ОМБр знищили два танки рашистів (оновлено). ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Судя по сводкам у них с танками бЯда, БПЛА в дефиците; да и ракет судя по уменьшению ударов в глубь страны мало. Пока в достаточном количестве орки, ББМ, автомобильный транспорт и арта (что для нас самое неприятное)
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01.06.2022 21:07 Відповісти
 
 