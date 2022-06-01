На Луганщині бійці 57-ї ОМБр приземлили рашистський безпілотник "Орлан-10". ФОТО

На Луганському напрямку бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади збили рашистський безпілотник "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Судячи з фото, окупанти вже вимущені використовувати на війні безпілотники, що належать МЧС Росії.

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