На Луганщині бійці 57-ї ОМБр приземлили рашистський безпілотник "Орлан-10". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Луганському напрямку бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади збили рашистський безпілотник "Орлан-10".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
Судячи з фото, окупанти вже вимущені використовувати на війні безпілотники, що належать МЧС Росії.
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Юрий Педаченко
показати весь коментар01.06.2022 21:07 Відповісти Мені подобається 1
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