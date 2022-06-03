Колекційні поштові марки "Палаюча Москва" випустили в африканській Республіці Нігер. ФОТО

Марки "Палаюча Москва" із серії "Військові кораблі" випустила Республіка Нігер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті для колекціонерів Bomarka.

Вийшло два блоки - з однією маркою та з чотирма - на яких зображено підбитий українськими військовими російський крейсер "Москва", острів Зміїний, ракетний комплекс "Нептун" і український воїн, який говорить відому фразу про рускій воєнний корабль. На сайті є інформація, що дата випуску марок - 27 травня 2022 року.

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