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Колекційні поштові марки "Палаюча Москва" випустили в африканській Республіці Нігер. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Марки "Палаюча Москва" із серії "Військові кораблі" випустила Республіка Нігер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті для колекціонерів Bomarka.

Вийшло два блоки - з однією маркою та з чотирма - на яких зображено підбитий українськими військовими російський крейсер "Москва", острів Зміїний, ракетний комплекс "Нептун" і український воїн, який говорить відому фразу про рускій воєнний корабль. На сайті є інформація, що дата випуску марок - 27 травня 2022 року. 

Колекційні поштові марки Палаюча Москва випустили в африканській Республіці Нігер 01

Дивіться також: В Африці випущено поштові марки, присвячені українським рятувальникам. ФОТО


Колекційні поштові марки Палаюча Москва випустили в африканській Республіці Нігер 02
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Топ коментарі
+31
оце красавчікі)
правильний підхід
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01.06.2022 21:49
+26
Тролінг 80-го рівня... 😂
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01.06.2022 21:54
+25
Обалдеть)
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01.06.2022 21:49
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01.06.2022 21:49 Відповісти
оце красавчікі)
правильний підхід
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01.06.2022 21:49 Відповісти
Оце одразу бачу, що не москалі.
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02.06.2022 01:52 Відповісти
Теж хочуть шматочок нашої слави )
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01.06.2022 21:50 Відповісти
Респект "нігерам"!
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01.06.2022 21:53 Відповісти
Тролінг 80-го рівня... 😂
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01.06.2022 21:54 Відповісти
Молодці нігерійці 👍🏼👍🏼👍🏼
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01.06.2022 22:00 Відповісти
Решение продовольственной крызы, о которой говорят все, кому не лень: граждан Нигера и соседних стран запустить в Москву. Им тогда и зерно не потребуется...
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01.06.2022 22:03 Відповісти
Молодці) Вміють віртуозно натякнути на життєву необхідність українського зерна для себе
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01.06.2022 22:05 Відповісти
У африканців сильна пам'ять і ненависть до колоніалізму.
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01.06.2022 22:11 Відповісти
Прошу не рівнять Францію, яка їм цивілізацію принесла, до ************, який всю історію нашу вкрав, голодомори робив і сотні років втягував нашу країну в своє отстале болото! Це дуже різні речі!
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01.06.2022 22:36 Відповісти
Посміявся Я три роки прожив в Камеруні. Нема там ні пам'яті, ні ненависті, ні реальної незалежності від метрополії.
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01.06.2022 22:46 Відповісти
Де взяти як замовити
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01.06.2022 22:21 Відповісти
https://bomarka.com/en/niger/
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03.06.2022 23:33 Відповісти
Відчувають тренд)
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01.06.2022 22:24 Відповісти
Не здивуюсь коли сомалійські пірати випустять марку
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01.06.2022 22:25 Відповісти
народ зарабатывает как может
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01.06.2022 22:27 Відповісти
яка краса !!!!
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01.06.2022 22:29 Відповісти
Бо,незапатентували факт запалювання
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01.06.2022 22:30 Відповісти
Республіці Нігер відвантажити зерно першій..
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01.06.2022 22:31 Відповісти
Тааак, де купить?!
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01.06.2022 22:37 Відповісти
смелянского сейчас типает...такой навар,и прошел мимо него....
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01.06.2022 23:07 Відповісти
Шода - то да...))
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01.06.2022 23:32 Відповісти
https://bomarka.com/en/niger/
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03.06.2022 23:36 Відповісти
Класс . Як би не Зеленський уже б мали декілька дивізіонів Нептунів і повністю знищений російський флот та збережені тисячі життів українців .
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01.06.2022 22:53 Відповісти
якби не кацапи, то і взагалі б війни не було
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01.06.2022 23:41 Відповісти
а чего надписи на французском? с макроном согласовали дизайн?
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01.06.2022 23:09 Відповісти
Вдохновили очереди возле Главпочтамта Киева.
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01.06.2022 23:09 Відповісти
Нігерія хоче "спіймати хвилю"?
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01.06.2022 23:26 Відповісти
Нігер і Нігерія - різні країни
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02.06.2022 01:09 Відповісти
СССР там нехило порылся, строя трубопроводы и вводя свою "демократию" нигерийцам по самые авокадо.
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01.06.2022 23:35 Відповісти
От кляті нігерійські нацики та бендерівці! ))
Диви, що робити собі дозволяють.
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01.06.2022 23:39 Відповісти
хайп
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01.06.2022 23:40 Відповісти
погугліть "динозавр з 500 зубами"
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01.06.2022 23:47 Відповісти
Їсти хочуть. А зерна нема... Зерно путя забрав. Малюйте ще щось.
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02.06.2022 01:27 Відповісти
Навіть Африка вшановує ракетну пргораму Нептун Пороха, всі окрім Бубочки
який сам прогнав окупантів з Київа своїми відосиками
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05.06.2022 13:58 Відповісти
 
 