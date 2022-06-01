Син генерала Аллерова, екскомандувача Нацгвардії, загинув у бою. ФОТО

Полковник Владислав Аллеров загинув в бою з російськими окупантами на Харківщині, під обстрілом ворожої артилерії та мінометів він забезпечив відхід групи евакуації.

Про це розповів Дмитро Брук, передає Цензор.НЕТ.

"Мої співчуття, пане генерале Юрій Аллеров...

Полковник Владислав Аллеров був саме тим командиром, з яким спецпризначенці впевнено йшли у бій. У 2014-му році з перших днів став на захист країни у найгарячіших точках. Так сталось і цього разу. З перших днів повномасштабного військового вторгнення окупантів, разом зі спецпризначенцями та побратимами з інших військових формувань, проводив успішні операції, аби вибити окупантів з українських міст. Під його керівництвом було знищено не один десяток військової техніки окупантів, командні пункти та жива сила противника.

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Життя 37-річного Владислава Аллерова обірвалось на Харківщині. Група полковника вступила у вогневий контакт з противником та знищила ворога. Бойові групи відважно давали відсіч та стримували прорив окупаційних військ. Бої велись під час сильних артилерійських обстрілів. Полковник Аллеров побачив, що один із побратимів отримав осколкове поранення нижніх кінцівок, миттєво кинувся йому на допомогу, наклавши турнікети, пораненого товариша передав групі евакуації та продовжив запеклий бій.

Щільним вогнем, не шкодуючи себе, Владислав під обстрілом ворожої артилерії та мінометів забезпечив відхід групи. На жаль, саме тоді він отримав поранення несумісні з життям", - розповів він.