Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
1 червня на територію Краснопільської громади Сумської області російські безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"На фото можна бачити як вони виглядають: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху - оперення від воланчика. Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів", - написав Живицький у фейсбуці.
Топ коментарі
+12 olele
показати весь коментар02.06.2022 00:21
+10 Наглая Морда
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+6 Баритон Саша
показати весь коментар02.06.2022 00:08
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Кацапы! Из какого говна вы эту херню сделали? Искандеры где? Больше не смеются?
куди там нато до такого озброєння