УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
6 473 12
вибухівка (398) війна (56365) Сумська область (2199) Живицький Дмитро (465)

Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

1 червня на територію Краснопільської громади Сумської області російські безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький 01

"На фото можна бачити як вони виглядають: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху - оперення від воланчика. Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів", - написав Живицький у фейсбуці.

Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти випустили 6 ракет по Сумщині, дані щодо жертв та руйнувань уточнюються, - ОВА

Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький 03

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
02.06.2022 00:21
+10
Осторожно, вторая армия мира
показати весь коментар
02.06.2022 00:08
+6
Імпортозамещеніє. Скоро ядра пойдут з Мюнхаузами.
показати весь коментар
02.06.2022 00:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Імпортозамещеніє. Скоро ядра пойдут з Мюнхаузами.
показати весь коментар
02.06.2022 00:08 Відповісти
Осторожно, вторая армия мира
показати весь коментар
02.06.2022 00:08 Відповісти
Хех. Пришпандьорили туди волан з бадмінтону. Аналоговнет.
показати весь коментар
02.06.2022 00:12 Відповісти
Треба занести воланчики до списку товарів подвійного призначення 🙂
показати весь коментар
02.06.2022 00:40 Відповісти
фу, как не скрепно! синяя изолента фсё! ))
показати весь коментар
02.06.2022 00:12 Відповісти
Це із скрєпного гівна?
Кацапы! Из какого говна вы эту херню сделали? Искандеры где? Больше не смеются?
показати весь коментар
02.06.2022 00:16 Відповісти
Твари. Пойду завтра в гараж, сварю пару "Кассамов" из говна и куска трубы, зашмальну кацапам ответочку..
показати весь коментар
02.06.2022 00:16 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2022 00:42 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2022 00:21 Відповісти
А может у кацапов снаряды кончаются
показати весь коментар
02.06.2022 00:34 Відповісти
нанотехнології,
куди там нато до такого озброєння
показати весь коментар
02.06.2022 02:49 Відповісти
Нанотехнология с изолентой. Потом последует наноболт медведева.
показати весь коментар
02.06.2022 09:59 Відповісти
 
 