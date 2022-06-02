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Воїни 128-ї бригади "приземлили" високоточний дрон-камікадзе "Куб-БЛА" противника, - Генштаб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Високоточний безпілотник "Куб-БЛА" "приземлили" воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, апарат розроблено концерном "Калашніков" і вперше він був представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням.

"Куб" ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає", - зазначили у Генштабі.

Воїни 128-ї бригади приземлили високоточний дрон-камікадзе Куб-БЛА противника, - Генштаб 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Марченко: У янгола-охоронця за нашими спинами - крила американского орла

Президент Байден - людина, що ухвалила рішення протистояти російській агресії. Без його рішення та лідерства конфігурація міжнародної політичної, військової та економічної підтримки України була б принципова іншою. Підозрюю, без Байдена це було б щось схоже на обамівську Кримську імпотенцію. Глибоке, максимально щире і максимально беззмістовне занепокоєння.
Нагадаю, як це було. Президент України записав відео про шашлики на Травневі, а в Бориспіль вже летіли транспортники НАТО з NLAW та Джавелін. Без прохань і без грошей з боку України. Не виключено, що з особистим проханням президента США все-таки, прийняти зброю.


Ще нагадаю про ПЗРК Stinger. Ті самі ПЗРК, що змусили ссср забратися з Афганістану. І зараз змушують обізян запускати ракети з Каспійського моря.

Не забудьте про купу утилізованих генералів і полковників. Про це не говорять, але полювання за російськими генералами було б неможливим без розвідки США.

Українська авіація, яка досі є і літає, можлива завдяки поставкам американських літаків нашим європейським союзникам.

А гаубиці 155 калібру з необмеженими можливостями поставки снарядів, буквально врятували ЗСУ в артилерійських дуєлях на знищення. Бо в Україні так готувалися до війни, що снарядів до радянських 152 мм гаубиць практично немає від самого початку бойових дій і, головне, їх тупо ніде взяти.

Це тільки коротко і тільки про війну. Але, якщо ви пенсіонер, державний службовець, будь який отримувач бюджетної підтримки, грошики вам щомісяця капають тільки тому, що США ввалило і ввалює просто космічні, за нашими мірками, суми бабла в зруйновану економіку України.

Кожен, хто навалює на Штати і Байдена, що вони мало чи пізно дають, тупий. Кожен, хто звинувачує американців і європейців у смертях наших дітей - цинічна мразота.

Якщо ви досі не зрозуміли, просто зараз твориться світова історія. Ядерна держава веде загарбницьку війну і, практично гарантовано, застосує ядерну зброю. Це виклик, який не стояв перед світом з часів Карибської кризи. По суті, війна в Україні або відкриє двері ядерним державам до територіальної експансії під загрозою застосування ядерної зброї, або зробить такі спроби неможливими через катастрофічні наслідки для московії.

Кожен раз, коли Байден виносить рішення про передачу зброї Україні, за його спиною стоїть ядерна війна. Ніколи не забувайте про це і пам'ятайте про тягар відповідальності, що несе президент Сполучених Штатів Америки.

І якщо є за спиною Української нації янгол-охоронець, що оберігає її від біди, то зараз крила того янгола - це крила американського орла. Будьмо вдячні та розважливі!

Боже, бережи Америку, її благословенний народ і президента, гідного свого великого народу!
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02.06.2022 08:35
+9
Мужжик не стоит относиться с принебрижением к врагу - 1е это опасно, 2е глупо, и в 3х посмотри на карту сколько они захватили терретории
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02.06.2022 08:46
+6
Лапатнікі й високоточне-поняття не сумісні...
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02.06.2022 08:34
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Лапатнікі й високоточне-поняття не сумісні...
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02.06.2022 08:34 Відповісти
Мужжик не стоит относиться с принебрижением к врагу - 1е это опасно, 2е глупо, и в 3х посмотри на карту сколько они захватили терретории
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02.06.2022 08:46 Відповісти
Територіі ми свої відвоюємо , а про те що ворог жорстокий і підступний ,
я з Вами згоден !
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02.06.2022 08:55 Відповісти
Скажи "їм" що головне - втекти звідси, а не доїхати за 3 години до Києва. "Захватілі"...
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02.06.2022 08:56 Відповісти
Захватывают мясом и артиллерией, чего у них много.
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02.06.2022 12:17 Відповісти
куб ***
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02.06.2022 08:34 Відповісти
Куб, в форме балалайки.
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02.06.2022 09:26 Відповісти
Марченко: У янгола-охоронця за нашими спинами - крила американского орла

Президент Байден - людина, що ухвалила рішення протистояти російській агресії. Без його рішення та лідерства конфігурація міжнародної політичної, військової та економічної підтримки України була б принципова іншою. Підозрюю, без Байдена це було б щось схоже на обамівську Кримську імпотенцію. Глибоке, максимально щире і максимально беззмістовне занепокоєння.
Нагадаю, як це було. Президент України записав відео про шашлики на Травневі, а в Бориспіль вже летіли транспортники НАТО з NLAW та Джавелін. Без прохань і без грошей з боку України. Не виключено, що з особистим проханням президента США все-таки, прийняти зброю.


Ще нагадаю про ПЗРК Stinger. Ті самі ПЗРК, що змусили ссср забратися з Афганістану. І зараз змушують обізян запускати ракети з Каспійського моря.

Не забудьте про купу утилізованих генералів і полковників. Про це не говорять, але полювання за російськими генералами було б неможливим без розвідки США.

Українська авіація, яка досі є і літає, можлива завдяки поставкам американських літаків нашим європейським союзникам.

А гаубиці 155 калібру з необмеженими можливостями поставки снарядів, буквально врятували ЗСУ в артилерійських дуєлях на знищення. Бо в Україні так готувалися до війни, що снарядів до радянських 152 мм гаубиць практично немає від самого початку бойових дій і, головне, їх тупо ніде взяти.

Це тільки коротко і тільки про війну. Але, якщо ви пенсіонер, державний службовець, будь який отримувач бюджетної підтримки, грошики вам щомісяця капають тільки тому, що США ввалило і ввалює просто космічні, за нашими мірками, суми бабла в зруйновану економіку України.

Кожен, хто навалює на Штати і Байдена, що вони мало чи пізно дають, тупий. Кожен, хто звинувачує американців і європейців у смертях наших дітей - цинічна мразота.

Якщо ви досі не зрозуміли, просто зараз твориться світова історія. Ядерна держава веде загарбницьку війну і, практично гарантовано, застосує ядерну зброю. Це виклик, який не стояв перед світом з часів Карибської кризи. По суті, війна в Україні або відкриє двері ядерним державам до територіальної експансії під загрозою застосування ядерної зброї, або зробить такі спроби неможливими через катастрофічні наслідки для московії.

Кожен раз, коли Байден виносить рішення про передачу зброї Україні, за його спиною стоїть ядерна війна. Ніколи не забувайте про це і пам'ятайте про тягар відповідальності, що несе президент Сполучених Штатів Америки.

І якщо є за спиною Української нації янгол-охоронець, що оберігає її від біди, то зараз крила того янгола - це крила американського орла. Будьмо вдячні та розважливі!

Боже, бережи Америку, її благословенний народ і президента, гідного свого великого народу!
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02.06.2022 08:35 Відповісти
Відремонтувати і відправити додому.
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02.06.2022 08:36 Відповісти
Відправити на кремль
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02.06.2022 08:57 Відповісти
анало говнет...
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02.06.2022 08:55 Відповісти
Это - не камикадзе. Это - разведывательный БПЛА. Хоть картинки в интернете посмотрите - КУБ даже выглядит по-другому.
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02.06.2022 11:40 Відповісти
 
 