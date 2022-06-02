На Херсонщині окупанти намагаються найнятись до місцевих на збір полуниці, - ОК "Південь". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсонській області військові РФ, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".
"На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастробайтери, готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн. (не рублів) за годину", - йдеться у повідомленні.
"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією...Місцяни відмічають, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре", - додали у ОК "Південь".
Будь ласка, зачекайте...
То есть они их таки нанимают ?????
И суть этой "новости", и то как она написана, и сам факт её публикации.
Пока Бутусов в "командировках" Цензор потихоньку деградирует. Эксклюзивных новостей нет. Сплошные перепечатки официальных заявлений. Честной ситуации с фронтов нет. Честной аналитики нет.
а взагалі - дійсно, нас більше цікавить доля азовців, ніж труднощі окупантів із постачанням.
он уже скрізь пишуть, що справді Денісову звільнили за те, що багато писала про злочини рашистів і страшне про азовців.
Устроился парень в милицию, а зарплату не получает уже 3 месяца. Приходит к нему начальник и говорит:
- Ты что же зарплату не получаешь уже сколько?
- А я думал, что выдали пистолет - и крутись как можешь.
По-друге, криворукі обізяни даже нормальне фото не можуть зробити. Полуниця брудна і некрасіва. Вони її із землі викопували? "Паляница - єта как картошка, толька красная..."
Країна повинна знати свойх хероїв.