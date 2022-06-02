9 302 33
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумщини.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ударів було завдано по території Сумського району, Краснопільської громади.
"Один будинок зруйнований вщент - пряме влучання ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах", - йдеться у повідомленні.
Попередньо: щонайменше троє людей поранені.
"Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні. На місці подій працюють рятувальники", - резюмує Живицький.
Топ коментарі
+35 Алекс Ков
показати весь коментар02.06.2022 09:17
+14 Green sheet
показати весь коментар02.06.2022 09:11
+13 валерий коренев 41e3634f
показати весь коментар02.06.2022 09:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- забудуть і про асфальт і про мільярд дерев замість оборони
Может во всех приграничных громадах нужно создать отряд, ПВО, обучить и дать хоть пару ПЗРК?