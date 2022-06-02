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війна (56365) обстріл (21033) ракети (2784) літак (1986) Сумська область (2200) Живицький Дмитро (465) руйнування (185)

Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ударів було завдано по території Сумського району, Краснопільської громади.

"Один будинок зруйнований вщент - пряме влучання ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах", - йдеться у повідомленні.

Попередньо: щонайменше троє людей поранені.

"Усі - цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні. На місці подій працюють рятувальники", - резюмує Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники рашистів скидали на Сумщині саморобні вибухові пристрої, - Живицький. ФОТО

Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 01
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 02
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 03
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 04
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 05
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 06
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 07
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 08
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 09
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 10
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 11
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 12
Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький 13

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Відповідаю українське про у красивому асхвальті і у коломойши на рахунках😢
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02.06.2022 09:17
+14
Главное не стреляйте в ответ по рашистам чтобы небыла ескалации...
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02.06.2022 09:11
+13
А как там наш напальйон современности, он вообще-то думает защищать границы страны или ему слаще пистеть кажды вечер по телеящику??? Плять, ты когда займешься своими прямыми обязанностями, а то можно и до выборов не досидеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.06.2022 09:16
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Є питання-а де українська ппо???
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02.06.2022 09:07 Відповісти
Відповідаю українське про у красивому асхвальті і у коломойши на рахунках😢
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02.06.2022 09:17 Відповісти
ППО було знищено на початку війни чи ти гадаєшь росіяни в дурня грали 😑! Коли росіяни в день роблять 200-300 вильотів а українці 5-10 то може бути чудо?🙄
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02.06.2022 12:09 Відповісти
вот интересно что думали жители сумщины когда каждый день слушали понос новости скабеехи и соловья последние лет 10 ?
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02.06.2022 09:08 Відповісти
А це тут до чого?
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02.06.2022 09:19 Відповісти
В сосну влупился?Сумщина поддержала вторжение рахи и пустила врага в свои города?
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02.06.2022 09:37 Відповісти
Ти Сумщину з бамбасом сплутав, політолог.
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02.06.2022 10:10 Відповісти
Ти хворий на голову, чи так, аби пропердітися?
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02.06.2022 10:18 Відповісти
Підарок, що ти верзеш?
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02.06.2022 10:36 Відповісти
Ти ї*онувся? Ніхто у нас тут це гівно не слухав!
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02.06.2022 12:39 Відповісти
Це шо там з військового було.Так скинув бо боявся дальше летіти
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02.06.2022 09:08 Відповісти
Це т.з. "непокоячі удари" щоб відтягти із зони активних бойових дій ппотта війська.
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02.06.2022 09:20 Відповісти
З військового там немає абсолютно нічого в радіусі кількох кілометрів. Літаки орків не входять в наш повітряний простір, пускають ракети за 15-20 кілометрів навмання, просто кошмарять мирне населення.
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02.06.2022 10:13 Відповісти
Цель и стратегия кремля во всех войнах уничтожать мирное население чтобы весь мир ужаснулся и начал склонять жертву нападения к переговорам и капитуляции. Мол, лучше дайте маньяку что он хочет лишь бы он успокоился. Как в сказках, змею Горынычу каждый день давали девственницу чтобы он не сжег всю деревню.
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02.06.2022 10:30 Відповісти
На самом деле, назначенец -глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, просто сообщил нам в такой завуалированной форме о том, что в Сумской области наших ПВО нет.
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02.06.2022 09:10 Відповісти
Насправді є
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02.06.2022 09:12 Відповісти
Українське ППО далекої дії мало б збивати літаки над рашкою. Оскільки раша збиває наші літаки над Україною.
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02.06.2022 09:10 Відповісти
Главное не стреляйте в ответ по рашистам чтобы небыла ескалации...
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02.06.2022 09:11 Відповісти
А как там наш напальйон современности, он вообще-то думает защищать границы страны или ему слаще пистеть кажды вечер по телеящику??? Плять, ты когда займешься своими прямыми обязанностями, а то можно и до выборов не досидеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.06.2022 09:16 Відповісти
досидить і оберуть цю гидоту знову - на ТВ марофоні однієї правди знову промиють(вже) мізки і до цього не сильно розумної малоросьни у якої пам'ять як у карася

- забудуть і про асфальт і про мільярд дерев замість оборони
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02.06.2022 09:33 Відповісти
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02.06.2022 09:40 Відповісти
Які ще вибори під час війни?
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02.06.2022 11:01 Відповісти
Да сбейте эту падаль!
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02.06.2022 09:28 Відповісти
Та раздайте уже селянам стингеры,никто летать больше не будет
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02.06.2022 09:29 Відповісти
А ніхто й не літає - вони здалеку стріляють.
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02.06.2022 11:02 Відповісти
Зате Теткино на Курщіні ціле жодна ізба не пострадала
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02.06.2022 09:30 Відповісти
Млять!
Может во всех приграничных громадах нужно создать отряд, ПВО, обучить и дать хоть пару ПЗРК?
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02.06.2022 10:23 Відповісти
Всі говорять про ППО воно десь є... Напевно. Де б не знаходилося - жодного разу не збили літак на території парашки. Можливо бояться, можливо наказ, можливо сліпі. Сирени, навіть ті що вмикаються перші на підприємствах, вмикаються вже після удару хвилин за 5. Кожного дня ці літаки підходять до кордону і просто пускають ракети навмання. Всім пох. Поговорили і забули. А те що людям ніже жити, якщо живі - теж пох. Чому мені здається, що пох? Все просто. 1 - не піднімаються на потрібному рівні питання про важливість ударів по території параші. Чомусь спочатку війни говороли що ми маємо повне право бити по аэродромам, тепер - заборонено. 2 - кожного дня в одному і тому місці бьють міномети. Притому що бьють годинами не переміщаючи - їх не подавляють. Мабуть бояться що Путін нападе. 3 - сам живицький заявляв, що ніякі програми відбудови, побудови нового на Сумщині не розглядаються Всім пох Думають що знову мисливці і лісники будуть полювати на літаки з мінометами?
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02.06.2022 10:48 Відповісти
ППО мало - на всі села не вистачає.
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02.06.2022 11:04 Відповісти
Навіть "Залізний купол" інгнорує ракети, що летять по нестратегічним цілям.
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02.06.2022 11:06 Відповісти
 
 