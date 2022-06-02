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Війська РФ знову обстріляли Слов'янськ. Місто без світла. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 2 червня, у Слов’янську вкотре стався ворожий обстріл. Руйнувань зазнав приватний сектор на околиці міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Але через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Роботи з відновлення електропостачання вже ведуться.

"Припинено водопостачання, яке вчора почали відновлювати фахівці КП "Вода Донбасу", - йдеться у повідомленні.

"Найкращим виходом у цій ситуації є евакуація. Бережіть себе. Збирайтеся!" - закликає Лях.

Війська РФ знову обстріляли Словянськ. Місто без світла 01
Війська РФ знову обстріляли Словянськ. Місто без світла 02

Читайте також: Комунальники готуються сьогодні до кінця дня відновити водопостачання в Слов'янську, - керівник ВЦА Лях

Автор: Ірина Дашківська
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порох вкрав світло і втік в польшу...інфа сотка
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02.06.2022 10:10 Відповісти
Турчинов та Яценюк мабуть...
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02.06.2022 10:21 Відповісти
Гройсман...нє?
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02.06.2022 10:35 Відповісти
 
 