Уламки російського вертольота дістали із дна Київського моря. ФОТО

Уламки російського військового вертольота, збитого на початку повномасштабного вторгнення РФ, дістали із дна Київського моря.

Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Хотів прорватись у столицю - пішов на дно Київського моря. Один з російських гвинтокрилів, який приземлили наші бійці ще на початку повномасштабного вторгнення, підняли із дна водосховища", - йдеться в повідомленні.

"Його екіпаж вже з'їли риби. А залишки підсохли на сонці, і тепер добре видно "усю міць другої армії світу", - додали в ОК.

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