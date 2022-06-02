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Уламки російського вертольота дістали із дна Київського моря. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уламки російського військового вертольота, збитого на початку повномасштабного вторгнення РФ, дістали із дна Київського моря.

Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Хотів прорватись у столицю - пішов на дно Київського моря. Один з російських гвинтокрилів, який приземлили наші бійці ще на початку повномасштабного вторгнення, підняли із дна водосховища", - йдеться в повідомленні.

"Його екіпаж вже з'їли риби. А залишки підсохли на сонці, і тепер добре видно "усю міць другої армії світу", - додали в ОК.

Також читайте: Приблизно 50 будинків залишаються підтопленими у Демидові на Київщині, - голова ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж

Уламки російського вертольота дістали із дна Київського моря 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17

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02.06.2022 10:17
+8
Бо там є ********** і в країні є цікаві ниряльщики. Далі ланцюжок здається зрозумілим
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02.06.2022 10:29
+8
До окупації привели дебіли при владі, а здоровий гумор краще за ненависть.
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02.06.2022 10:50
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02.06.2022 10:17 Відповісти
по 10? )
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02.06.2022 10:19 Відповісти
по 10
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02.06.2022 11:20 Відповісти
я думала, його якось можна використати чи підлатати там. а це якась рухлядь. для чого його підняли? вивчати? а що там вивчати, технології все одно всі крадені.
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02.06.2022 10:18 Відповісти
Бо там є ********** і в країні є цікаві ниряльщики. Далі ланцюжок здається зрозумілим
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02.06.2022 10:29 Відповісти
Ааа
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02.06.2022 10:40 Відповісти
Ні, я бачив відео, на якому його сбили. Там їх декілька летіло на Київ и один так спалахнув, що вже тоді ясно було - хтось потрапив без черги в "руський рай" і можна тільки демонструвати діточкам що залишилось.
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02.06.2022 10:34 Відповісти
Їх збили 2.
А летіло до 20
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02.06.2022 10:36 Відповісти
щоб не заважав рибалити
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02.06.2022 10:37 Відповісти
на фидер?
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02.06.2022 11:21 Відповісти
судячи с твого коменту, ти і сміття з дому не виносиш.
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02.06.2022 10:39 Відповісти
ваєнна-касмічяскєя-сіли.
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02.06.2022 10:28 Відповісти
Даремно ви насміхаєтесь.
Ворога треба ненавидіти, але насміх призвів до окупації 20% нашої землв
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02.06.2022 10:35 Відповісти
До окупації привели дебіли при владі, а здоровий гумор краще за ненависть.
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02.06.2022 10:50 Відповісти
Воздушно космические,и теперь подводные 😁
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02.06.2022 10:38 Відповісти
Воздушно-касміческі-падводниє вайска.
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02.06.2022 10:51 Відповісти
Його дістали ще на початку травня.
https://censor.net/ua/video_news/3339141/iz_dna_kyyivskogo_morya_pidnyaly_rosiyiskyyi_gelikopter_mi35m_vks_rf_video
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02.06.2022 10:57 Відповісти
Вгадав, все такі 35-ка.
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02.06.2022 11:09 Відповісти
Судячи по уламкам Мі-24/35
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02.06.2022 11:02 Відповісти
В українській мові НЕМА слова вертольот! Ясно?
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02.06.2022 11:03 Відповісти
Підводна авіація.
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02.06.2022 11:12 Відповісти
русский военный самолет пошел на х*))
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03.06.2022 00:45 Відповісти
 
 