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Уламки російського вертольота дістали із дна Київського моря. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уламки російського військового вертольота, збитого на початку повномасштабного вторгнення РФ, дістали із дна Київського моря.
Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"Хотів прорватись у столицю - пішов на дно Київського моря. Один з російських гвинтокрилів, який приземлили наші бійці ще на початку повномасштабного вторгнення, підняли із дна водосховища", - йдеться в повідомленні.
"Його екіпаж вже з'їли риби. А залишки підсохли на сонці, і тепер добре видно "усю міць другої армії світу", - додали в ОК.
Топ коментарі
+17 Крэйда Гібсон
показати весь коментар02.06.2022 10:17
+8 Тіберій Горобець
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+8 MausMike
показати весь коментар02.06.2022 10:50
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А летіло до 20
Ворога треба ненавидіти, але насміх призвів до окупації 20% нашої землв
https://censor.net/ua/video_news/3339141/iz_dna_kyyivskogo_morya_pidnyaly_rosiyiskyyi_gelikopter_mi35m_vks_rf_video