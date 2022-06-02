За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Руйнувань зазнали 24 цивільних об’єкти - житлові будинки, адмінбудівля, два підприємства, Святогірська лавра. Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції.

"Російські війська били по населених пунктах – Слов’янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ, Тетянівка, Нью-Йорк, Суха Балка, Очеретине, Карпівка. Ворог обстріляв Донеччину з реактивних систем залпового вогню "Смерч", "Ураган", артилерії, танків, стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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