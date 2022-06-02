УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11377 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
24 710 17
волонтери (1210) Юсупова (162)

"Бійці у важкому стані, з опіками та пораненнями": Волонтерка Юсупова просить допомоги для українських захисників. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів для порятунку поранених українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Борти з пораненими приходять кожного дня. Багато бійців у важкому стані, з жахливими опіками, з відірваними кінцівками, з кульовими та осколочними пораненнями. Я розумію, що багато потреб на фронт, ми їх теж закриваємо, але ж життя наших захисників найцінніше. Прошу допомогти з придбанням.

Апарати зовнішньої фіксації, це те що рятує розроблені кістки. Їх виробляють в Україні, замовила, на понеділок будуть готові 30 штук, це 60 тис грн. Вак аппарат та розхідники, аппарат чекаємо, розхідники треба викупити завтра, 50 штук по 750 грн та 10 контейнерів по 650 грн. Ваки дуже потрібні для рятування рук та ніг. Загальна сума біля 50 тис. грн. Поранених привозять без одягу, купуємо футболки, шорти, майки, кофти, білизну.

На фронт, дуже потрібен дизельний генератор, там все погоріло на позиції, вони дорогі 55-65 тис.

Гроші, які в мене є, я закрию бензин та ліки знебоюючі. Сьогодні зранку оплатила шини до автівки 13 900 грн. С понеділка оплатила АЗФ для шпиталя -70 тис., приціл 49 тис., бензин 25 тис., на шпиталі волонтерам 15 тис., три пари берц 5900 грн. Купили біля 400 одиниць одягу для поранених, тактичні окуляри та дрони", - пише волонтерка.

Також читайте: На три квадрокоптери для фронту залишилося зібрати 110 тисяч гривень, - Юсупова. ФОТОрепортаж

PayPal: [email protected]

5375 4115 0429 3973 Монобанк, Юсупова

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

4441 1114 4700 2464 Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676

ІПН 2653916860

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк, Юлдашева Виолетта.

Евро 5375 4199 0851 9422

Читайте: Війська РФ продовжують обстрілювати Харків та область, є жертви. Ворог зосереджений на обороні та утримуванні позицій в регіоні, - Синєгубов

Бійці у важкому стані, з опіками та пораненнями: Волонтерка Юсупова просить допомоги для українських захисників 01
Бійці у важкому стані, з опіками та пораненнями: Волонтерка Юсупова просить допомоги для українських захисників 02
Бійці у важкому стані, з опіками та пораненнями: Волонтерка Юсупова просить допомоги для українських захисників 03
Бійці у важкому стані, з опіками та пораненнями: Волонтерка Юсупова просить допомоги для українських захисників 04
Бійці у важкому стані, з опіками та пораненнями: Волонтерка Юсупова просить допомоги для українських захисників 05

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
А в цей же час коломоєць наварив 300млн на скрапленному газі
показати весь коментар
02.06.2022 10:47
+22
каломоєц сидит на яхте содержание которой стоит сто тысчь баксов в неделю.
показати весь коментар
02.06.2022 10:51
+19
Воно і зараз в Україні. Швидше за все в своєму готелі, в Карпатах. В якому Боневтік відпочивав з фсбшними дерьмаком та демченко, знаючи, що 100% буде активна фаза війни.
Він не може носа поткнути з України. Бо візьмуть за барки і в американську буцеганрю запроторять.
показати весь коментар
02.06.2022 11:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в цей же час коломоєць наварив 300млн на скрапленному газі
показати весь коментар
02.06.2022 10:47 Відповісти
каломоєц сидит на яхте содержание которой стоит сто тысчь баксов в неделю.
показати весь коментар
02.06.2022 10:51 Відповісти
Самое печальное, что вот эта бородатая ***** после нашей победы вернется в Украину как ни в чем не бывало. И зелохи это схавают, и будут и дальше молиться на Ииииигарь Валерача с его Елдаками и куклой с рукой в жопе в зеленой флисовой тряпке...
показати весь коментар
02.06.2022 10:52 Відповісти
Воно і зараз в Україні. Швидше за все в своєму готелі, в Карпатах. В якому Боневтік відпочивав з фсбшними дерьмаком та демченко, знаючи, що 100% буде активна фаза війни.
Він не може носа поткнути з України. Бо візьмуть за барки і в американську буцеганрю запроторять.
показати весь коментар
02.06.2022 11:01 Відповісти
Була новина шо він десь гріє пузіко під Болгарією на своїй лакшері яхті. не буду стверджувати, але шось таке в інформ-просторі пропливало
показати весь коментар
02.06.2022 11:17 Відповісти
Беня , то что тебя выловим и яйца на голову натянем , нет сомнений 😠
показати весь коментар
02.06.2022 13:45 Відповісти
цікаво, скільки витратять на відпочинок зелені депутати
показати весь коментар
02.06.2022 10:52 Відповісти
это покроется за счет оздоровительных
показати весь коментар
02.06.2022 10:53 Відповісти
Розкаряка Безмозла витанцьовує в Трускавці за наш рахунок !

Зеленський, куди йдуть мілліарди допомоги від всіх провідних країн світу для наших воєнних ??

Мабуть Беня займається розприділенням цього бабла - на двох 😠
показати весь коментар
02.06.2022 13:42 Відповісти
Як би не було, але допомога треба швидко і зараз! Що можемо - допоможемо!
показати весь коментар
02.06.2022 10:58 Відповісти
А что в ОПе поэтому поводу говорят? Не на часье? Или они уже обременены заботами по БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ?
показати весь коментар
02.06.2022 11:19 Відповісти
У тій допомозі, що прийшла від США, яка затримана на митниці серед мед. обладнання напевно є апарати зовнішньої фіксації. Якщо все це не стало власністю Бені, як і польові шпиталі.
показати весь коментар
02.06.2022 11:29 Відповісти
Якби зараз міністром була Уляна Супрун, вони би дістала максимальну кількість медичного обладнання. А наш Ляшка десь зник, нічим людина не займається.
показати весь коментар
02.06.2022 13:41 Відповісти
750+ все что смог на сейчас.
показати весь коментар
02.06.2022 12:11 Відповісти
Для цього у нас є МОЗ! Перестаньте займатися їх роботою та ще й безкоштовно!
показати весь коментар
02.06.2022 20:44 Відповісти
 
 