"Бійці у важкому стані, з опіками та пораненнями": Волонтерка Юсупова просить допомоги для українських захисників. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів для порятунку поранених українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Борти з пораненими приходять кожного дня. Багато бійців у важкому стані, з жахливими опіками, з відірваними кінцівками, з кульовими та осколочними пораненнями. Я розумію, що багато потреб на фронт, ми їх теж закриваємо, але ж життя наших захисників найцінніше. Прошу допомогти з придбанням.

Апарати зовнішньої фіксації, це те що рятує розроблені кістки. Їх виробляють в Україні, замовила, на понеділок будуть готові 30 штук, це 60 тис грн. Вак аппарат та розхідники, аппарат чекаємо, розхідники треба викупити завтра, 50 штук по 750 грн та 10 контейнерів по 650 грн. Ваки дуже потрібні для рятування рук та ніг. Загальна сума біля 50 тис. грн. Поранених привозять без одягу, купуємо футболки, шорти, майки, кофти, білизну.

На фронт, дуже потрібен дизельний генератор, там все погоріло на позиції, вони дорогі 55-65 тис.

Гроші, які в мене є, я закрию бензин та ліки знебоюючі. Сьогодні зранку оплатила шини до автівки 13 900 грн. С понеділка оплатила АЗФ для шпиталя -70 тис., приціл 49 тис., бензин 25 тис., на шпиталі волонтерам 15 тис., три пари берц 5900 грн. Купили біля 400 одиниць одягу для поранених, тактичні окуляри та дрони", - пише волонтерка.

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