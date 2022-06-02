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Азовське море (1501) війна (56365) Маріуполь (2820) риба (127) епідемія (179) Андрющенко Петро (636)

Епідемія вже не просто загроза, а реальність: В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Епідемія в Маріуполі вже не просто загроза, а реальність.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в акваторії моря маріупольці фіксують початок мору риби. Зокрема, дельфінів.

"Такі явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. З урахуванням температури та сезону початок мору риби може свідчити лише про наявність хвороби в морській воді. Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", - зазначив він.

Епідемія вже не просто загроза, а реальність: В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби 01
Епідемія вже не просто загроза, а реальність: В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби 02
Епідемія вже не просто загроза, а реальність: В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза епідемії перетворюється на реальність. Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації, - Андрющенко. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
А з яких це пір дельфіни стали "рибою"?!!!
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02.06.2022 10:59
+4
малюк дельфіна Токо умер он от того что попал в сеть, видно веревку на хвосте
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02.06.2022 11:01
+3
Одна рибина - то ще не епідемія. Може її снарядом бахнуло.
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02.06.2022 10:58
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Одна рибина - то ще не епідемія. Може її снарядом бахнуло.
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02.06.2022 10:58 Відповісти
тем более на фотке на всем побережье больше нету рыб и дельфинов. если б был мор, там бы все усеяно было...
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02.06.2022 11:04 Відповісти
Надеюсь его братья - боевые дельфины, с динамитом на перевес взорвут крынский мост в назидание руским *********!!!
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02.06.2022 11:09 Відповісти
канеш взорвут
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02.06.2022 12:42 Відповісти
Це дельфін?
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02.06.2022 10:59 Відповісти
малюк дельфіна Токо умер он от того что попал в сеть, видно веревку на хвосте
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02.06.2022 11:01 Відповісти
Азо́вка, пихтун[1][2], морська свиня, чушка, мутур (******** ******** relicta) - один з підвидів виду фоцена звичайна (******** ********) родини фоценові (*********** Gray, 1825), єдиний представник китоподібних в Азовському морі.

Цей підвид поширений в Азовському, Чорному, Мармуровому і Егейському морях. Єдиний представник роду й родини у фауні України. Вузькоареальний реліктовий підвид. Цього дельфіна часто називають "морською свинею" через товстий, до чотирьох сантиметрів, шар підшкірного жиру і галасливе дихання, подібне до «хрюкання».
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02.06.2022 11:02 Відповісти
А з яких це пір дельфіни стали "рибою"?!!!
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02.06.2022 10:59 Відповісти
слыш, а какая разница?
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02.06.2022 11:02 Відповісти
Ти знущаєшся?
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02.06.2022 15:29 Відповісти
Маячня якась !
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02.06.2022 11:01 Відповісти
дельфин не рыба. специалисты, ****...
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02.06.2022 11:01 Відповісти
а дельфин и русалка не пара, не пара, не пара)
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02.06.2022 11:06 Відповісти
- Откуда Наташа Королева?
- Из-под Николаева...
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02.06.2022 12:32 Відповісти
Вообще-то она с Борщаговки, но все равно ****.
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02.06.2022 13:32 Відповісти
там і в добрі часи спалахи холери були не рідкісними... а тепер...
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02.06.2022 11:02 Відповісти
плюс в том что оккупанты и колаборанты тоже будут хворать холерой. Это как стакан наполовину пустой. Нужно везде искать хоть крупицу позитива!!!
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02.06.2022 11:05 Відповісти
альо, когда ты в последний раз видел эпидемии холеры? сейчас она бывает только в отсталых странах, типа гаити.
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02.06.2022 11:09 Відповісти
конкретно в Марике - в 2011 году... да, не эпидемия, но очаг серьезный...
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02.06.2022 12:06 Відповісти
фига се... я думал такое может быть только в каких то африканских странах...
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02.06.2022 12:50 Відповісти
Останній спалах холери в Україні зареєстрований в 2011 році в м. Маріуполь Донецької області. За період спалаху зареєстровано 33 випадки захворювання на холеру та 24 випадки вібріоносійства. Цей спалах був викликаний токсигенними штамами вібріонів, занесеними з іншої країни. Дві третини хворих несвоєчасно звертались за допомогою, що значно ускладнювало заходи з ліквідації спалаху. Холера в Маріуполі набула затяжного характеру, і спалах тривав майже три місяці. https://uozter.gov.ua/ua/pages/304
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02.06.2022 12:07 Відповісти
до речі, в Україні розроблено найефективніший з відомих засобів проти холери - ізодибут (або вірстатін)
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02.06.2022 12:09 Відповісти
ні про що
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02.06.2022 11:06 Відповісти
Якась мотузка у рибини.
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02.06.2022 11:06 Відповісти
щас тебе зоо-зебилы напишут шо то кишка выпала
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02.06.2022 11:07 Відповісти
клоака дельфинья простая
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02.06.2022 12:33 Відповісти
Кацапи- синонім знищення. Синонім сметрі.
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02.06.2022 11:07 Відповісти
азовское море стаёт таким себе парашным священным гангом. там будут проходить омовения. а если там долго омовенятся, то можно будет увидеть, как по нему плавают трупы руцких.
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02.06.2022 11:09 Відповісти
Объелись дохлых орков.
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02.06.2022 11:13 Відповісти
Метастази російськомовної злоякісної пухлини.
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02.06.2022 11:14 Відповісти
Уж лучше бы в Фотошопе поработали, чем вот это выдавать за мор рыбы
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02.06.2022 11:33 Відповісти
1 рибина це мор риби ..? кажуть самі маріупольці що цей мер дібіл ніодного бомбосховища не обустроїв .навіть собачої будки не збудував
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02.06.2022 12:37 Відповісти
Там когда-то водилась осетровая рыба.
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02.06.2022 15:27 Відповісти
 
 