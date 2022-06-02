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За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пошкоджені шість багатоповерхівок, 12 приватних будинків, чотири приватні підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Ударів зазнали Миколаїв та п’ять населених пунктів – Очаків, Шевченкове, Лупареве, Лепетиха та Галицинове. Є загиблі та постраждалі. Правоохоронці документують наслідки чергових ворожих обстрілів. Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 01

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За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 02
За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 03
За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 04
За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція 05
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Ну шо тут коментувати. Піпець. Тварюки.
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02.06.2022 11:19 Відповісти
Де байрактари, свічблейди, пір ни, піони???
За три місяці вже можна було ввести в стрій і давно розроблені Громи
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02.06.2022 15:45 Відповісти
 
 