За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Пошкоджені шість багатоповерхівок, 12 приватних будинків, чотири приватні підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Ударів зазнали Миколаїв та п’ять населених пунктів – Очаків, Шевченкове, Лупареве, Лепетиха та Галицинове. Є загиблі та постраждалі. Правоохоронці документують наслідки чергових ворожих обстрілів. Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули та дві дістали поранення внаслідок обстрілу Миколаєва 1 червня, - ОВА









