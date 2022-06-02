За добу росіяни зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури Миколаївщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пошкоджені шість багатоповерхівок, 12 приватних будинків, чотири приватні підприємства та інші об’єкти інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Ударів зазнали Миколаїв та п’ять населених пунктів – Очаків, Шевченкове, Лупареве, Лепетиха та Галицинове. Є загиблі та постраждалі. Правоохоронці документують наслідки чергових ворожих обстрілів. Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
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