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Війська РФ обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Пошкоджено будинки, відомо про двох травмованих, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

1 червня військовослужбовці Російської Федерації вкотре обстріляли Пологівщину у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, ворог завдав ударів із артилерійської зброї по приватних будинках мешканців м.Гуляйполя. У будівлях зруйновані дахи, в багатьох домівках повилітали вікна. Також пошкоджено дворову територію та прибудинкові господарчі будівлі.

Окрім того уражено декілька місцевих магазинів: в них вибиті вікна та посічені стіни.

"Наразі встановлено інформацію щодо двох травмованих громадян, які отримали осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Пошкоджено будинки, відомо про двох травмованих, - ОВА 01
Війська РФ обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Пошкоджено будинки, відомо про двох травмованих, - ОВА 02
Війська РФ обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Пошкоджено будинки, відомо про двох травмованих, - ОВА 03

Також читайте: Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі, зруйновано приблизно 10 будинків, - ОВА. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Батько-Махно цим 3,14дарасам за Гуляй-Поле і з того світу яйця повідриває...
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02.06.2022 13:02 Відповісти
 
 