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Війська РФ обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Пошкоджено будинки, відомо про двох травмованих, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
1 червня військовослужбовці Російської Федерації вкотре обстріляли Пологівщину у Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
Як зазначається, ворог завдав ударів із артилерійської зброї по приватних будинках мешканців м.Гуляйполя. У будівлях зруйновані дахи, в багатьох домівках повилітали вікна. Також пошкоджено дворову територію та прибудинкові господарчі будівлі.
Окрім того уражено декілька місцевих магазинів: в них вибиті вікна та посічені стіни.
"Наразі встановлено інформацію щодо двох травмованих громадян, які отримали осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.
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дератизатор
показати весь коментар02.06.2022 13:02 Відповісти Мені подобається 1
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