Війська РФ обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Пошкоджено будинки, відомо про двох травмованих, - ОВА. ФОТО

1 червня військовослужбовці Російської Федерації вкотре обстріляли Пологівщину у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, ворог завдав ударів із артилерійської зброї по приватних будинках мешканців м.Гуляйполя. У будівлях зруйновані дахи, в багатьох домівках повилітали вікна. Також пошкоджено дворову територію та прибудинкові господарчі будівлі.



Окрім того уражено декілька місцевих магазинів: в них вибиті вікна та посічені стіни.



"Наразі встановлено інформацію щодо двох травмованих громадян, які отримали осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.







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