Один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay більше не працює у РФ. ФОТО

Банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер при переході на сайт російські користувачі бачать засудження загарбницьких дій кремля в Україні. Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів. Продовжуємо працювати над тотальною цифровою ізоляцією РФ", - йдеться у повідомленні.

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"Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії в Україну, яка триває", - наголосили в Pixabank та порадили користувачам відвідати сторінку ООН аби ознайомитись з тим, що відбувається в Україні.