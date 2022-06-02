Один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay більше не працює у РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами через вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер при переході на сайт російські користувачі бачать засудження загарбницьких дій кремля в Україні. Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів. Продовжуємо працювати над тотальною цифровою ізоляцією РФ", - йдеться у повідомленні.
"Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії в Україну, яка триває", - наголосили в Pixabank та порадили користувачам відвідати сторінку ООН аби ознайомитись з тим, що відбувається в Україні.
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