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Один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay більше не працює у РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Банк безкоштовних фото Pixabay оголосив про припинення роботи із російськими користувачами через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер при переході на сайт російські користувачі бачать засудження загарбницьких дій кремля в Україні. Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів. Продовжуємо працювати над тотальною цифровою ізоляцією РФ", - йдеться у повідомленні.

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Один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay більше не працює у РФ 01

 "Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії в Україну, яка триває", - наголосили в Pixabank та порадили користувачам відвідати сторінку ООН аби ознайомитись з тим, що відбувається в Україні.
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Pixabay - респект.
Нехай на стінах тепер фото малюють, для збереження
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02.06.2022 12:46 Відповісти
Клас!
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02.06.2022 12:47 Відповісти
пусть терь орки на заборах малюют
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02.06.2022 12:55 Відповісти
у них скабеева бай і соловьев бай
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02.06.2022 13:04 Відповісти
До них звістка про війну йшла, мабуть, через Аьфа Центавра. Три місяці.
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02.06.2022 17:10 Відповісти
Нажаль церез ВПН працює.
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02.06.2022 17:28 Відповісти
 
 