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Повідомлено про підозру псевдоголові адміністрації Чорнобаївської територіальної громаді, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Призначеному окупантами псевдоголові адміністрації Чорнобаївської ТГ повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру у колабораційній діяльності громадянину України.

За даними слідства, підозрюваний почав співпрацювати з представниками країни-агресора. Перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, він добровільно погодився на їхню пропозицію очолити незаконний орган влади та зайняв посаду псевдоголови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області. До цього "призначення" підозрюваний працював начальником місцевої автостанції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ Дарницького УП ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу ДЗНД СБУ.

Повідомлено про підозру псевдоголові адміністрації Чорнобаївської територіальної громаді, - Офіс генпрокурора 01

Автор: Ірина Дашківська
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Непотріб. Повний. Втече з кацапами. Вірніше - перед ними. Розумієте, тут навіть злості вже нема. Лише огида.
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02.06.2022 13:30 Відповісти
закони військового часу вимагають свої дій... а не дарницького цивільного суду.
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02.06.2022 14:00 Відповісти
На каштан або на тополю під.....а
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02.06.2022 14:55 Відповісти
 
 