СБУ передала до суду справу щодо поплічниці Шарія та запобігла серії кібератак на органи влади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ направила до суду матеріали справи щодо мешканки Вінниці, яка входила до забороненої партії Шарія та передавала інформацію щодо ворожих обстрілів міста.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ.

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"У Вінниці слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо місцевої жительки, яка підтримувала агресію РФ та виправдовувала злочини окупантів. Встановлено, що зловмисниця входила до складу забороненої в Україні партії Шарія і підтримувала тісні зв’язки з кремлівськими пропагандистами. А спілкуючись зі своїми контактами в РФ, вона передавала інформацію щодо ворожих ракетних обстрілів по Вінниці. Наразі матеріали кримінального провадження направлено до суду", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ додають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ українська спецслужба нейтралізувала понад 270 кібератак на органи влади, операторів зв’язку та ЗМІ.

"Так, у Полтавській області співробітники СБУ знешкодили хакерське угруповання, яке працювало в інтересах спецслужб РФ. Зловмисники планували здійснити серію потужних кібератак на українські органи влади та об’єкти критичної інфраструктури. До складу групи входило четверо хакерів, які спеціалізувалися на проведенні DDos-атак. За виконання підривної роботи вони одержали гроші через заборонені російські платіжні системи. А комунікацію між собою та "куратором" з РФ підтримували через закриті канали зв’язку.

Також на території регіону ліквідовано ботоферму російських спецслужб, яку ті використовували для масового поширення своєї пропаганди та дезінформації. Цим займалися майже 7 тис. фейкових акаунтів, зареєстрованих на телефонні номери українських і зарубіжних операторів мобільного зв’язку", - повідомляють у СБУ.

Відомо, що у Києві затримано російського інтернет-агента, який закликав до захоплення влади в Україні. Також він публічно підтримував ведення агресивної війни і заперечував факти військових злочинів РФ.

На Донеччині співробітники Дніпропетровського підрозділу СБУ викрили проросійського блогера, який агітував громадян допомагати агресору. Свої заклики записував на відео і поширював через власні акаунти у соцмережах.





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У Рівненській області за матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт стосовно чергової ворожої поплічниці. Нею виявилась колишня працівниця одного зі стратегічно важливих об’єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію. Встановлено, що жінка публічно заперечувала факти вбивства окупантами мирних людей на Київщині та ракетних обстрілів по українським містам, у тому числі залізничного вокзалу у Краматорську.

На Черкащині кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів. Вони відкрито підтримували дії загарбників та вихваляли успіхи так званої "денацифікації".