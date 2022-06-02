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Міноборони РФ видало зйомки з навчань у Бєлгороді за кадри з війни в Україні, - ЗМІ. СКРІНШОТИ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російське військове відомство зняло пропагандистський ролик про роботу ремонтних підрозділів. Росіяни переконували, що відео зняте в Україні, хоча насправді його зафільмували у Белгородській області.

На чисту воду брехунів вивели журналісти "Настоящего времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували метадані відео, яке Міноборони РФ опублікувало 12 травня. І дійшли висновку, що він був знятий не на Київщині, де точилися танкові бої, а у 375-му навчальному центрі Військово-космічних сил РФ, розташованому в Бєлгороді.

"Аналіз самого відео підтверджує: буксирування "пошкодженого" танка відбувається в районі навчальної частини та прилеглого садового товариства "Фазенда", будинки якого також видно на кадрах Міноборони", - йдеться в розслідуванні "Настоящего времени".

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Метадані не вперше дають змогу викрити росіян на брехні. Так, саме завдяки ним на 18 лютого вдалося з’ясувати, що відео звернень ватажків терористів так званих "ЛДНР" було записано за два дні до публікації.

Міноборони РФ видало зйомки з навчань у Бєлгороді за кадри з війни в Україні, - ЗМІ 01
Міноборони РФ видало зйомки з навчань у Бєлгороді за кадри з війни в Україні, - ЗМІ 02
Міноборони РФ видало зйомки з навчань у Бєлгороді за кадри з війни в Україні, - ЗМІ 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
**** там викривать??! Якщо москаль щось каже, одразу зрозуміло - 3,14здить!
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02.06.2022 13:56
+11
кацапи кончені ублюдки
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02.06.2022 14:05
+9
даже не "союзмультфильм" ))))
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02.06.2022 13:53
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даже не "союзмультфильм" ))))
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02.06.2022 13:53 Відповісти
**** там викривать??! Якщо москаль щось каже, одразу зрозуміло - 3,14здить!
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02.06.2022 13:56 Відповісти
Кацап відкриває рота тільки у двох випадках:щоб збрехати або за дідов боярки вмазати.
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02.06.2022 14:14 Відповісти
Як узнати коли каZZап пиZZдить? - Коли воно починає ворушити губами.
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03.06.2022 10:56 Відповісти
кацапи кончені ублюдки
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02.06.2022 14:05 Відповісти
канал звязда, ох и лапти сказочники)
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02.06.2022 14:25 Відповісти
хліб - сіль де
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02.06.2022 14:27 Відповісти
Бог лежит больной, окинув глазом дикие российские дела,
где идея вывихнула разум и, залившись кровью, умерла.
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02.06.2022 21:37 Відповісти
 
 