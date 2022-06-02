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Новини Фото Політика України Затримання Гримчака
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Гримчак (117) СБУ (10027)

Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки України до 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря", - йдеться в повідомленні.

Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів - $480 тис. Він вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Суд визнав його винним у: шахрайстві та підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

В САП повідомили, що вирок колишньому заступнику Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Читайте: У НАБУ підтвердили, що справу проти Гримчака закрито, але тільки в частині недостовірного декларування

Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ 01
Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ 02
Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ 03
Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ 04
Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Зате крадії та хабарники Татаров, Трухін та інша наволоч на свободі.
Бо зелені.
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02.06.2022 14:48
+35
Когда ослик и ОП на на нары сядет вот тогда будет праздник
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02.06.2022 14:40
+30
Невже? А чому бойко досі на свободі, що про вишки вже забули, разом з рашистами гроші ділять.
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02.06.2022 14:56
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Забув "табличку ділення!" Тепер буде час, щоб вивчити! 🤔
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02.06.2022 14:39 Відповісти
Та хіба так можна, він ніби з усіма порішав, вийшов на волю з СІЗО, далі лазив по ефірам і давав рекомендації українцям як правильно жити, як розбудовувати державу, навіть хамив, нервував, коли хто був проти його "стратегічних" думок. Оце так, сів за грати? Не вірю, мабуть з умовою, що відпустять на передову (у шосту лінію оборони після вдалого контрнаступу наших ВСУ).
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02.06.2022 16:29 Відповісти
Когда ослик и ОП на на нары сядет вот тогда будет праздник
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02.06.2022 14:40 Відповісти
Того, який пішов тихенько в ліс, ще досі шукають.
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02.06.2022 15:14 Відповісти
Вже не шукають, бо в лісі "загубився" - він же зелений!
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02.06.2022 16:19 Відповісти
Зате крадії та хабарники Татаров, Трухін та інша наволоч на свободі.
Бо зелені.
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02.06.2022 14:48 Відповісти
А що ж тут дивного? Ое шикаладні також майже всі й досі на свободі... Декого ще й за кордон випускють, хоч і не завжди з першого разу.
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02.06.2022 16:12 Відповісти
Випускають після моцних звіздюлін із Заходу по наглих, зелених мордах.
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02.06.2022 17:36 Відповісти
первый раз за 30 лет Украины чиновника такого уровня приговорили к реальному строку за обогащение. лозинский был еще ..но там мокруха да и то отпустили за хорошее поведение
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02.06.2022 14:51 Відповісти
Невже? А чому бойко досі на свободі, що про вишки вже забули, разом з рашистами гроші ділять.
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02.06.2022 14:56 Відповісти
А він хіба раніше не у ВР з гідністю відсидів, той Бойко?

Чомусь ніхто з патріотів тоді ні про вишки не згадував, ні антиукраїнської діяльності ОПЗЖдюкам не забороняв. А Ведмедчука навіть у гібридний переговориний процес відрядили, де він з гідністю інтереси представляв... І тут на тобі - одразу всі все згадали, все помітили і збентежилися. Ашослучілось?
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02.06.2022 16:25 Відповісти
у чому склад злочину ?
екс-чиновник Гримчак пропонував посаду міністра в ЗЕ-уряді якомусь лоху
з таким успіхом на 10 років можна саджати якусь циганку

і взагалі, а "был ли мальчик ?"
то біш злочин Гримчака, я підозрюю що НАБУ намалювало мультик
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02.06.2022 14:59 Відповісти
А чому за аналогічний злочин рідний брат єлдака, якого ніби вбили злі бандьоровці, як пополченця домбаса, який продавав посади не посадили? Виходить пан татаров розправляється з майданівською командою, а своїх ні, я це називається вибіркове, суворе блудосуддя.
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02.06.2022 15:18 Відповісти
Хто ж його ніби посадить. його ж ніби вбили)
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02.06.2022 18:16 Відповісти
А самий видатний Колядник Зварич?
До речі вийшов достроково по Закону Савченко...
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02.06.2022 15:34 Відповісти
А,коли за зелене лайно візьмитесь,що тільки після приходу до влади патріотів? Не буду чипати Юру, але в прокуратурі стільки колаборантів, про портновські суди взагалі говорити нічого,що вони не тільки Гримчака засудять, а й Пороха,Турчинова,Марченка,Павловського,Парубія, а портнов,шарій,мураєв,бойко,шуфрич, гадя савченко, будуть і далі здавати країну ворогу, без суда і слідства.
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02.06.2022 14:54 Відповісти
у шавок сили немає дістати Пороха, то вони колишніх покусують

на фото такі упаковані чуваки, що батальон кадировців розженуть
що вони роблять у тилу ?
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02.06.2022 14:55 Відповісти
Ху@ньой займаються, невже невідомо? Про цих недоумків,холуїв і ватників, Порох вже все сказав. Відсиділись в Карпатах, а зараз повилазили щури з усіх щилин.
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02.06.2022 14:59 Відповісти
авжеж, коли в Києві було гаряче повтікали в Західну, а не пішли Ірпінь боронити
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02.06.2022 15:01 Відповісти
"Родина помнит, Родина знает, где ее "сокол" летает"

після "не на часі" розберемось !
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02.06.2022 15:02 Відповісти
Дура ти. Я доречі майже весь час в Києві просидів, але це мабуть тому, що далеченько від подій (Київ велике місто). Можу сказати, що якбибочки була зброя росіяни б просто не почали війну. А вийшло так, що Франція/Італія/Німечиина озброєли більше тисячі танків, і декілька тисяч БМП рашці, а нам навіть не продовали стрілецьку зброю. Так можна на багато кого плювати, а на справді вийшло, що от як ми готові до цієї війни так і воюємо. Зараз багато хто в регіонах (особливо на півдні) звинувачують, що ось бачите, що в Києві роздали зброю через тиждень! після початку заруби, а реальність в тому, що по суті київська тероборона була профінансована Кличко в обхід державного фінансування. Ну ніхто не заважав тому ж меру Херсона, чи Сіверського Донецька зробити так само. А от не зробили через те що рівень самоорганізації такий. Така у нас держава. Так що нема чого пИняти в космос, коли сам так би мовити... Все як завжди тримається на рішеннях конкретних людей.
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02.06.2022 16:13 Відповісти
Херсонська Рада не проголосувала за бюджет ТРО, слуги з опжівцями сміялись"бо Путін нападе", на пропозицію виділити фінансування.
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02.06.2022 18:18 Відповісти
аяяй, Кличко профінансував... Так Кличко не просто мер, а глава ОДА одночасно. Якого до речі, через оте фінансування хотіли зняти. Бо фінансував він як глава ОДА задовго до 24/02. Так що претензії в здачі Херсону - все ж таки більше до Лагути, ніж до Колихаєва. Бо в мера нема повноважень керувати теробороною; ці повноваження - в глав адміністрацій! Мер може допомогти з коштів міста - але не більше того!

Слухай, ботяра ти подляка, ти що, отримав нову методичку - в пройопах своїх кураторів на чолі ЄрЗе валити все на мерів, на місцеве самоврядування?
Збпрою, до речі, закупає держава; але, якщо в держбюджеті нема стрічки коштів під такі закупівля (і не було!) тоді ви все валите на те, ніби вам не хотіли продавати... Хоча, вітчизнянні підприємства волали: "купіть, профінансуйте ДОЗ!"; а не, вам потрібні були дороги...
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02.06.2022 18:20 Відповісти
для баранів спеціально написано "затримали у серпні 2019р.", але ж "чукча нє чітатєль, чукча пісатєль". Зате вже хом'ячки набігли.
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02.06.2022 15:23 Відповісти
Гримчак загримів.

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02.06.2022 15:16 Відповісти
Через максимум 1 год будет на свободе. Неприкасаемые у нас не сидят, это очередная показуха.
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02.06.2022 15:16 Відповісти
Максимум 5 років відсидить у "Юліній" камері (з телевізором і холодильником), а далі за "хорошу поведінку" випустять як Зварича або Лозинського!
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02.06.2022 16:26 Відповісти
В луцика
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02.06.2022 17:58 Відповісти
Життя як супермаркет - бери що хочеш, але на виході завжди каса. )))
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02.06.2022 15:41 Відповісти
- На початку 90-их разом із братами Корніловими був одним із лідерів "Интердвижения Донбасса". У 1993-1997 роках займався бізнесом. Був директором ТОВ "ГРИСО" і ПМП "ГРАНД"
- Свою політичну кар'єру розпочинав у Соціалістичній партії України. 12 років був одним із лідерів Соцпартії на Донеччині. У квітні 2004 року особисто мив пам'ятник Леніну у центрі Донецька від бруду
- Один із соратників Юрія Луценко ще з часів Соціалістичної партії. Після приходу в президентське крісло Віктора Ющенка був призначений на посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації, але працював на цій посаді недовго
- Увечері, 14 серпня 2019 року, коли стало відомо про затримання Гримчака, генеральний прокурор Юрій Луценко написав, що його соромно за свого колишнього товариша
посилання на джерело
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02.06.2022 16:01 Відповісти
Нарешті хоч що небуть. А чому так довго судили?. Раз два і все..
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02.06.2022 16:05 Відповісти
я трохи памятаю про цю справу: Гримчака не взяли самого з грошима, взяли якогось ніби помічника. А потім все як з порошенком: медведчук свідчить на порошенка - от і всі докази. Тільки но хтось із експертів чи то на експресо чи ще якомусь не з марафону сказав: нам після війни слід повністю змінити судову систему. Бо судді підлягають впливу від влади чи бандитів. В багатьох випадках це - одне й те саме.
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02.06.2022 17:08 Відповісти
Ага, уночі по кавуни вийшов, це теж пам'ятаєш?
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02.06.2022 17:43 Відповісти
Сел таки. А говорил, что купюры не настоящие , а сувэныр.
Интересно , а клоун Поярков ему компанию не составит? Если канечна он не за границей, или в женском монастыре.
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02.06.2022 17:25 Відповісти
я нагадаю що клоун сидить в кріслі президента .
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02.06.2022 22:38 Відповісти
прочитав я той телеграм... В якому не сказано, на підставі якого рішення суду "вирок набув чинності". Наскільки я пригадую, післі арешту "на місці події" суд апеляційної інстанції через два своїх засідання з оскарження присуду першої інстанції змінив ухвалу/рішення з безумовного утримання Гримчака під вартою і виніс йму помірну грошову заставу, з якою він вийшов на волю (на денний час). Оскільки Гримчак не порушував умов перебування під заставою - то сидіти в тюрмі він не повинен... Або ж СБУ навмисне наплутало, це суд знов таки першої інстанції засудив його на десятку; але в нього ще зберігається право на апеляцію, і тому такий вирок не може бути остаточно вступившим в закону силу.

Треба буде подивитися реакцію адвокатів і самого Гримчака.
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02.06.2022 18:32 Відповісти
 
 