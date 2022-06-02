Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"За матеріалами Служби безпеки України до 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря", - йдеться в повідомленні.
Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів - $480 тис. Він вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Суд визнав його винним у: шахрайстві та підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
В САП повідомили, що вирок колишньому заступнику Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Будь ласка, зачекайте...
Бо зелені.
Чомусь ніхто з патріотів тоді ні про вишки не згадував, ні антиукраїнської діяльності ОПЗЖдюкам не забороняв. А Ведмедчука навіть у гібридний переговориний процес відрядили, де він з гідністю інтереси представляв... І тут на тобі - одразу всі все згадали, все помітили і збентежилися. Ашослучілось?
екс-чиновник Гримчак пропонував посаду міністра в ЗЕ-уряді якомусь лоху
з таким успіхом на 10 років можна саджати якусь циганку
і взагалі, а "был ли мальчик ?"
то біш злочин Гримчака, я підозрюю що НАБУ намалювало мультик
До речі вийшов достроково по Закону Савченко...
на фото такі упаковані чуваки, що батальон кадировців розженуть
що вони роблять у тилу ?
після "не на часі" розберемось !
Слухай, ботяра ти подляка, ти що, отримав нову методичку - в пройопах своїх кураторів на чолі ЄрЗе валити все на мерів, на місцеве самоврядування?
Збпрою, до речі, закупає держава; але, якщо в держбюджеті нема стрічки коштів під такі закупівля (і не було!) тоді ви все валите на те, ніби вам не хотіли продавати... Хоча, вітчизнянні підприємства волали: "купіть, профінансуйте ДОЗ!"; а не, вам потрібні були дороги...
- Свою політичну кар'єру розпочинав у Соціалістичній партії України. 12 років був одним із лідерів Соцпартії на Донеччині. У квітні 2004 року особисто мив пам'ятник Леніну у центрі Донецька від бруду
- Один із соратників Юрія Луценко ще з часів Соціалістичної партії. Після приходу в президентське крісло Віктора Ющенка був призначений на посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації, але працював на цій посаді недовго
- Увечері, 14 серпня 2019 року, коли стало відомо про затримання Гримчака, генеральний прокурор Юрій Луценко написав, що його соромно за свого колишнього товариша
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Интересно , а клоун Поярков ему компанию не составит? Если канечна он не за границей, или в женском монастыре.
Треба буде подивитися реакцію адвокатів і самого Гримчака.