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10 військовим "елітного підрозділу" Путіна, які крали у Бучі білизну та техніку українців, оголошено підозри, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звичайними злодіями і грабіжниками виявилися військовослужбовці росгвардії – "елітного підрозділу", підпорядкованого президенту країни-агресора. Окупанти обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам в рф. За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

10 військовим елітного підрозділу Путіна, які крали у Бучі білизну та техніку українців, оголошено підозри, - Нацполіція 01

"Слідчі Головного слідчого управління спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції та колегами з Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України встановили причетність військовослужбовців збройних сил РФ до розграбування помешкань жителів Бучанської міської територіальної громади Київської області.

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Поліцейські з’ясували, що серед мародерів були військовослужбовці військової частини №6720 росгвардії - так званого "елітного підрозділу", заснованого і прямо підпорядкованого президенту країни-агресора.

10 військовим елітного підрозділу Путіна, які крали у Бучі білизну та техніку українців, оголошено підозри, - Нацполіція 02

Саме вони під час окупації забирали майно українців. При цьому не гребували нічим, адже встановлено факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть… білизни. Ці речі окупанти після відступу з Білорусі поштою відправили своїм родичам в Росію", - йдеться у повідомленні.

Результатом кропіткої роботи правоохоронців стало встановлення десятьох російських військових-мародерів, яким за погодженням із прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). За такі дії передбачено до 12-ти років позбавлення волі.
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Українська нація найкрутіша-патамуша свєрхдєржава данашиваєт послє нас навіть труси та наскі...
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02.06.2022 15:29 Відповісти
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02.06.2022 15:29 Відповісти
шо прям винихдихтавна так и сказала...
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02.06.2022 15:35 Відповісти
Может лучше этих правоохранительной было задействовать на выявлении корректировщиков , чем на виртуальных вручениях подозрений мародерам до которых все равно не дотянуться
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02.06.2022 15:36 Відповісти
У меня знакомую, в Гостомеле ,в машине ранили -позавчера позвонили и сказали,что установили мудаков стрелявших -сегодня она ездила на следственный эксперимент
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02.06.2022 15:49 Відповісти
за прилавком ,чекає решти)
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02.06.2022 15:50 Відповісти
нема чим занятися всім тим вєнєдіктовим?
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02.06.2022 15:52 Відповісти
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02.06.2022 15:53 Відповісти
А що це дасть? Якщо серйозно
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02.06.2022 15:58 Відповісти
Якщо подадуть в розшук через "Інтерпол" то не зможе відвідувати цивілізовані країни.
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02.06.2022 16:37 Відповісти
 
 