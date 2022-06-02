Сили ППО збили російську ракету в районі Обухова, - поліція Київської області. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч на 2 червня на Київщині у районі Обухова збили ворожу ракету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Київської області.
"1 червня, близько 22 години спрацювало ППО. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Лише на деякий час в декількох населених пунктах було відсутнє світло. Працівники поліції провели огляд місця події", - йдеться у повідомленні.
У поліції закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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