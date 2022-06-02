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Київська область (3131) Обухів (33) Нацполіція (13922) ракети (2787)

Сили ППО збили російську ракету в районі Обухова, - поліція Київської області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч на 2 червня на Київщині у районі Обухова збили ворожу ракету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Київської області.

"1 червня, близько 22 години спрацювало ППО. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Лише на деякий час в декількох населених пунктах було відсутнє світло. Працівники поліції провели огляд місця події", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО збили російську ракету в районі Обухова, - поліція Київської області 01

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Сили ППО збили російську ракету в районі Обухова, - поліція Київської області 02

У поліції закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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Слава ППО!!!👊
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02.06.2022 16:25 Відповісти
Дякуємо!!!
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02.06.2022 16:26 Відповісти
І шо це таке? Останки чувака з погонами?
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02.06.2022 16:39 Відповісти
Десь на Росії: Нє сбівайтє наши ракети, ані же послє етово падают!
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02.06.2022 17:30 Відповісти
 
 