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Росіяни не пропускали в Запоріжжя автівки з товаром, люди викинули на блокпосту тонни овочів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Василівці на російському блокпосту люди викинули тонни овочів, які везли на продаж до Запоріжжя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграм-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"У Василівці, прямо на рашистському блокпості, люди були змушені викинути тонни овочів. Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви..." - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що окупанти заборонили фермерам продавати врожаї на підконтрольну Україні територію. До Запоріжжя овочі везли з нині окупованого Василівського району, а черешню - з Мелітопольщини.
Топ коментарі
+59 V Vv 00263b4f
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+35 Valter Valter
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+31 Вася Шевченко f77d76ba
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Будь ласка, зачекайте...
На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від браку логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збирання полуниці, повідомляє оперативне командування "Південь".
Військовики славнозвісної "другої армії світу" готові групами складати зброю купами та збирати полуницю в українських фермерів за 50 грн/година.
То ли это не кацапы, то ли очередной бред.
Прозрейте с кем имеем, они не поменялись!
как-то не понятен сей протест...
а чи вивозячи з окупованої територіі і кидаючі харчі на КПП орків воно не розуміло що можуть й не пропустити??? а якщо вже не пропустили, то дуже показово псіханути і оставити харчі оркам - це добре??? а от повернути назад, туди де можливо не всі мають змогу придбати перші овочі і віддати там - то вже жаба вдавить... краще хай сили набирається ворог!!! шоб не голодував бува....
тому, маючи 4 дні від народження на форумі не треба себе поводити так, ніби розумніший за одеського равіна....
і якщо вже осьавляє дарма, то хай би вже не ворогу на обід (або перепродажу)
товар испотится....но ведь его везли продавать.....порченный? и на фото он выглядит прилично...
выбросив товар он поедет пустой... и без заправки? он ведь все одно тратит горючку чтоб вернуться...он же не оставил машину...психанув...
и самый главный мой аргумент (100 раз повторял, пардон) да пусть он свой товар выбросит - это его дело...но не врагу ж на хавку (или перепродажу) оставлять... где здесь рацио????
теперь и выбросить могут сукиёбаные
Місце розташування блокпостів на основних трасах відмінно відоме українській армії. Чому вони не знищуються з тих же американських гаубиць? Відстань дозволяє.
Від Василівки до Волновахи майже 100 км. Цікаво, чому активних бойових дій на цьому напрямі не веде українська армія?
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Реєстрація: 02.06.2022
У подляка залишились самі дебіли, як я бачу…
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тут голодаєш вже три місяці, а воно... повбивав би гадів!!!