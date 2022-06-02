Росіяни не пропускали в Запоріжжя автівки з товаром, люди викинули на блокпосту тонни овочів. ФОТО

У Василівці на російському блокпосту люди викинули тонни овочів, які везли на продаж до Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграм-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"У Василівці, прямо на рашистському блокпості, люди були змушені викинути тонни овочів. Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви..." - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що окупанти заборонили фермерам продавати врожаї на підконтрольну Україні територію. До Запоріжжя овочі везли з нині окупованого Василівського району, а черешню - з Мелітопольщини.