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Росіяни не пропускали в Запоріжжя автівки з товаром, люди викинули на блокпосту тонни овочів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Василівці на російському блокпосту люди викинули тонни овочів, які везли на продаж до Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграм-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"У Василівці, прямо на рашистському блокпості, люди були змушені викинути тонни овочів. Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви..." - сказано в повідомленні.

Росіяни не пропускали в Запоріжжя автівки з товаром, люди викинули на блокпосту тонни овочів 01

Раніше повідомлялось, що окупанти заборонили фермерам продавати врожаї на підконтрольну Україні територію. До Запоріжжя овочі везли з нині окупованого Василівського району, а черешню - з Мелітопольщини.
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Топ коментарі
+59
Так выглядит геноцид. Забыли Голодомор и как не пропускали орки вагоны с едой в Украину?
Прозрейте с кем имеем, они не поменялись!
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02.06.2022 20:50
+35
Рашисты хотят чтобы везли товар в окупированный крым и сдавали за бесценок за срубли
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02.06.2022 20:49
+31
тю... а зачем оркам дарить??? уже б оставили на своей територрии ...отдали своим людям...
как-то не понятен сей протест...
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02.06.2022 20:52
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вы что не знали что там оккупанты?
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02.06.2022 20:48 Відповісти
Рашисты хотят чтобы везли товар в окупированный крым и сдавали за бесценок за срубли
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02.06.2022 20:49 Відповісти
...а потім цю зібрану кацапнею полуницю продають у Бресті

На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від браку логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збирання полуниці, повідомляє оперативне командування "Південь".
Військовики славнозвісної "другої армії світу" готові групами складати зброю купами та збирати полуницю в українських фермерів за 50 грн/година.
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02.06.2022 21:02 Відповісти
хороша казочка. а нанимают только тех,которые смогут выговорить "полуниця"
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02.06.2022 21:06 Відповісти
Т.е. военный с автоматом не отнимает у фермера деньги и жратву, а работают в поле?
То ли это не кацапы, то ли очередной бред.
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02.06.2022 21:14 Відповісти
ти диви, невже зрозуміли, що краще на землі працювати, ніж в ній лежати, ще й працювати тут навчаться ушльопкі.
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02.06.2022 21:29 Відповісти
Ихний фюррэр гусей и турецкие помидоры с пармезаном давил. Ну и они с кабачками борцуны
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02.06.2022 20:49 Відповісти
Отруїти треба було, щоб козломорді не жерли
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02.06.2022 20:50 Відповісти
Отруїти щоб нажерлись до смерті.
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02.06.2022 21:01 Відповісти
Так выглядит геноцид. Забыли Голодомор и как не пропускали орки вагоны с едой в Украину?
Прозрейте с кем имеем, они не поменялись!
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02.06.2022 20:50 Відповісти
тю... а зачем оркам дарить??? уже б оставили на своей територрии ...отдали своим людям...
как-то не понятен сей протест...
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02.06.2022 20:52 Відповісти
Читайте уважно ,куди і звідки везли.Чи всі кацапи просто дебіли? .
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02.06.2022 21:02 Відповісти
ви здивуєтесь, але прочитав уважно, хоча кацапом з іншого боку тхне...
а чи вивозячи з окупованої територіі і кидаючі харчі на КПП орків воно не розуміло що можуть й не пропустити??? а якщо вже не пропустили, то дуже показово псіханути і оставити харчі оркам - це добре??? а от повернути назад, туди де можливо не всі мають змогу придбати перші овочі і віддати там - то вже жаба вдавить... краще хай сили набирається ворог!!! шоб не голодував бува....
тому, маючи 4 дні від народження на форумі не треба себе поводити так, ніби розумніший за одеського равіна....
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03.06.2022 09:22 Відповісти
нерви здали, не залізні ж.
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02.06.2022 21:30 Відповісти
нерви не залізні - а товар не 3 копійки вартий...
і якщо вже осьавляє дарма, то хай би вже не ворогу на обід (або перепродажу)
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03.06.2022 09:24 Відповісти
Товар там сейчас стоит именно трикопейки,еще нужно найти кому его продать - молодой картошке если везли не с близка и долго стояли - п...ц, ее проще вкинуть чем довезти обратно гниль, тоже самое по огурцу и кабачку (хотя он чуть дольше может лежать), капусте в принципе пофик, особенно если водой залить.Но ключевое - цены на этот ассортимент что на фото мизерная, везти назад и палить +топливо (если считать порожняк) нецелесообразно. В херсонской области огурцы на опт 5-8грн.
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03.06.2022 10:03 Відповісти
попробую оппонировать.. товар стоит 3 копейки, т.е. его можно свободно раздать людям, своим, херсонцам, думаю на бесплатно найдется много желающих и разберут за пол часа...
товар испотится....но ведь его везли продавать.....порченный? и на фото он выглядит прилично...
выбросив товар он поедет пустой... и без заправки? он ведь все одно тратит горючку чтоб вернуться...он же не оставил машину...психанув...
и самый главный мой аргумент (100 раз повторял, пардон) да пусть он свой товар выбросит - это его дело...но не врагу ж на хавку (или перепродажу) оставлять... где здесь рацио????
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04.06.2022 08:30 Відповісти
торгаши они ублюдки такие ..лучше выбросят чем людям в Васильевке отдадут ... они же деньги свои вложили в этот товар
теперь и выбросить могут сукиёбаные
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02.06.2022 22:24 Відповісти
зачем выбрасывать, лучше раздали бы другим
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02.06.2022 20:53 Відповісти
за роздати іншим, русскіє стріляють людей на місці.
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02.06.2022 21:31 Відповісти
а за скинутий їм (оркам) - медаль дадуть? подякують? оно скільки можно попоїсти і сили набратися...
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03.06.2022 09:26 Відповісти
"Блокпости"? Як таке взагалі може бути?

Місце розташування блокпостів на основних трасах відмінно відоме українській армії. Чому вони не знищуються з тих же американських гаубиць? Відстань дозволяє.
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02.06.2022 20:53 Відповісти
помнится защитники ДАП заезжали туда через лугандонские блокпосты с досмотром.
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02.06.2022 20:58 Відповісти
мене також давно це питання турбує.. На додачу ще додалося що і Запоріжжя в унісон з орками стали не проускати автівки. Дуже вже це підозріло. Такими темпами подій скоро побачимо нові кордони в Василівці.(
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02.06.2022 21:24 Відповісти
"На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не вів", повідомляє однаковим текстом вже місяць Український Генеральний Штаб.

Від Василівки до Волновахи майже 100 км. Цікаво, чому активних бойових дій на цьому напрямі не веде українська армія?
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02.06.2022 21:47 Відповісти
уже всё порешали ...клоуны с 95 квартала
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02.06.2022 22:26 Відповісти
Это же не люди их только уничтожать как калорадов!!!
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02.06.2022 20:54 Відповісти
Знаменка, каменка, энергодар это вата ватная❗Ходили там в 14 году с плакатами янукович прийдет порядок наведет❗Не довольные были, что помидоры в Россию теперь (с 14 года) не возят.
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02.06.2022 20:54 Відповісти
это к вопросу, почему юг так быстро сдали.
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02.06.2022 21:08 Відповісти
Тому в Києві наші овочі по цінам, як з Азербайжана, а в Криму майже даром.
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02.06.2022 20:54 Відповісти
VelkiZel

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Реєстрація: 02.06.2022

У подляка залишились самі дебіли, як я бачу…
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02.06.2022 21:04 Відповісти
А сколько там было фур судя по количеству продукции? А передавить под колесами оккупантов не, никак, слабо? А где эти легенды про героических дальнобойщиков, монтировкой владеющих как джедаи своим огненным мечем?
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02.06.2022 20:55 Відповісти
Джидаи ещё те 👍
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02.06.2022 20:56 Відповісти
**#нутий протест. Можно було людям роздати а так підгодували рашисстов.
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02.06.2022 20:56 Відповісти
Ничего. Когда поубиваем всех руских, бурятов, дагестанцев и кадыровцев, мордор заплатит за все.
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02.06.2022 21:03 Відповісти
перекупщики совсем оборзели, твари. вот это вам УКРАИНА!
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02.06.2022 21:06 Відповісти
Ты так и не понял , что произошло. Орда не пускает продукты в Запорожье , хотят чтобы везли в крым за бесценок .
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02.06.2022 21:51 Відповісти
подпісь здєсь і подпісь здєсь
***
тут голодаєш вже три місяці, а воно... повбивав би гадів!!!
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02.06.2022 21:18 Відповісти
Чому фермери не знищили весь урожай? і чому вони взагалі щось садили і збирали під окупантом? Ну тепер навіть найтупіші переконались що кацап це падло, ледар, злодій і убивця. Працювати "під кацапом" це бути завжди обкраденим та пограбованим. Так було всю історію! І інакше ну ніяк бути не може. За тридцять останніх років кацапи як ввозили 71% продуктів харчування для свого ледачого бидла так і продовжують ввозити. Яке там на фіг "імпортозаміщення"?! Це ж працювати треба! а у кацапів загрібайла під фуфиріки бояри заточені. Тому тільки красти і животіти з "дірки в землі"... Цього року їх раціон суттєво скоротиться, а от вже наступного року (з осені 2023) будуть хрін собачий без солі доїдати... Тварюки...
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02.06.2022 21:23 Відповісти
ордайобана,сама ніколи такого хорошого не їла і нам забороняє!
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02.06.2022 21:26 Відповісти
побыстрей бы ********* домой выгнали
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02.06.2022 21:28 Відповісти
Не можу на це дивитися. Не можна так робити.
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02.06.2022 21:49 Відповісти
А як у Європі фермери виливають цистерни молока у каналізацію, чи центнери вершкового масла на смітник на акціях проти скасування субсидування фермерства ?
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02.06.2022 21:53 Відповісти
так хотя б в Мариуполь отправили - нихера! хуже т.н. "кацапов"!
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02.06.2022 22:04 Відповісти
топливо ты оплатишь? и это минимум рисков и затрат...
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02.06.2022 22:13 Відповісти
та да - выкинуть, сгноить, закопать, оставить на поле, лишь бы цена не упала . ну а про раздать вообще молчу
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02.06.2022 23:04 Відповісти
Кому раздать? В той Васильевке живут точно такие же фермеры, у которых своих овощей некуда девать. Кататься по оккупированных территориях с риском для жизни, лишь бы куда пристроить овощи? Когда через тебя этих овощей каждый год проходят тысячи тонн, ты просто перестанешь считать их едой, для тебя это будет просто скоропортящийся товар, который надо или реализовать, или выбрасывать.
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03.06.2022 01:17 Відповісти
100%, очень мало кто понимает это.
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03.06.2022 10:05 Відповісти
Ага, съезди в Мариуполь, на своей машине, заправленной соляркой за свои деньги, чтобы там остаться без товара и без машины, и на бонус, самому оказаться в кацапском концлагере. Прекрасная перспектива.
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03.06.2022 01:13 Відповісти
это п...ц отжиг, в мариуполь, по окупации тянуть КОПЕЕЧНЫй (там - запорожская,херсонская, сейчас овощи нихрена не стоят) товар,рискуя всем включая жизнь? Сам не хочешь попробывать?
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03.06.2022 10:07 Відповісти
Кацапи пожруть прямо з асфальту

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02.06.2022 21:51 Відповісти
это ж какая халява. как бы не было растройства
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02.06.2022 22:24 Відповісти
Вчергове переконуюсь,що кацапи- не люди,а біологічне сміття.
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03.06.2022 14:36 Відповісти
Шо значить викинули, та вони полуницю жерли, на другий день після цвітіння… скажіть ще шо вони танками все подавили ******
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03.06.2022 22:05 Відповісти
 
 