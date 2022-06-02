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Понад 5 млн українців виїхали до ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ, 2,3 млн вже повернулися, - Frontex. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку повномасштабної війни в лютому 2022 року до ЄС втекли 5,3 мільйона громадян України. Всього ж до ЄС в’їхали 7 мільйонів переселенців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прикордонної агенції ЄС Frontex.

Там зауважують, що в останні тижні в Україну повертається більше людей, ніж виїжджає. З 25 по 31 травня майже 260 тисяч українців покинули ЄС. Загалом з початку війни на батьківщину повернулося 2,3 мільйона українців.

Понад 5 млн українців виїхали до ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ, 2,3 млн вже повернулися, - Frontex 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже всі українці, які вимушено виїхали до Європи, планують повернутися, - Шмигаль

Найбільшу кількість прибулих продовжують спостерігати в Польщі та Румунії: 147 тисяч та 32,8 тисяч українських біженців відповідно перетнули кордони країн у період з 25 по 31 травня.

Понад 5 млн українців виїхали до ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ, 2,3 млн вже повернулися, - Frontex 02

Прикордонний рух залишається стабільним, значних заторів на кордоні немає. Щодня в Україну в’їжджає близько 144 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Також читайте: ЄС надасть 200 млн євро на підтримку українців-переселенців всередині країни

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
Українців? А можна по статі 18+ статистику? називайте своїми іменами, не думайте що про гендерну нерівність в Україні можно просто мовчати. А, чи коли боротьба з нерівністю по статі не закінчується новими привілеями для жінок, то така нерівність не рахується?
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03.06.2022 00:15
+2
Ти совок чи ідіот?) Ціль сіоністів жити біля гори Сіон.
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03.06.2022 00:26
+2
Да закрийте ви кордон для
Молодих жінок які не мають дітей, у нас просто катастрофа с демографією в країні, і далі буде ще гірше! Хто буде народжувати, коли всі поїдуть до Парижу і Берліну, хто буде відроджувати націю??
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03.06.2022 07:43
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На території країни діяла ворожа мережа Hydra.Так і це не вигадка всесвіту Marvel..
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03.06.2022 00:02 Відповісти
Вона і зараз діє в ОПі.
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03.06.2022 00:13 Відповісти
Українців? А можна по статі 18+ статистику? називайте своїми іменами, не думайте що про гендерну нерівність в Україні можно просто мовчати. А, чи коли боротьба з нерівністю по статі не закінчується новими привілеями для жінок, то така нерівність не рахується?
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03.06.2022 00:15 Відповісти
Ти совок чи ідіот?) Ціль сіоністів жити біля гори Сіон.
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03.06.2022 00:26 Відповісти
Знайшов де гора Сіон на карті, зайвохромосомний?)
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03.06.2022 00:40 Відповісти
Я не понял, поясните кто разобрался. "З початку повномасштабної війни в лютому 2022 року до ЄС втекли 5,3 мільйона громадян України. Всього ж до ЄС в'їхали 7 мільйонів переселенців." Всего выехало 7 миллионов, 2.3 миллиона вернулись = 4.6 миллиона остались. А что это за цифра 5.3 миллиона? Это те которые убежали? Значит 7-5.3= 1.7 это не беженцы?
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03.06.2022 03:37 Відповісти
Да закрийте ви кордон для
Молодих жінок які не мають дітей, у нас просто катастрофа с демографією в країні, і далі буде ще гірше! Хто буде народжувати, коли всі поїдуть до Парижу і Берліну, хто буде відроджувати націю??
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03.06.2022 07:43 Відповісти
Зголоднів??!
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03.06.2022 11:17 Відповісти
Та то не на часі. Если ты родился с вагиной между ног, то можешь покидать страну. А вот если ты такой же гражданский, но с хером между ног, то обязан умирать защищать интересы Игоря Валерича, Ахметки и других. Та тут и до войны демографическая яма была (данные за 2020 год рекомендую глянуть), сейчас вообще огонь будет. И вообще, если закрыть кордон для жінок, то це буде порушення прав людини і обмеження свобод, а життя чоловіків у нас як мішок картошки, хотя той буде дорожчий. Кста, рекомендую всем заценить немецкие и польские сайты знакомств, наші жіночкі часу не гають і шукають себе крепного польского пана или немецкого властелина)))
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04.06.2022 01:17 Відповісти
 
 