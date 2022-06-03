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Результат "многоходовочки", трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Результат многоходовочки, трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

"Все, что нажито непосильным трудом..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріарх Кирил сказав, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про незалежність

Результат многоходовочки, трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Результат "многоходовочки"

Результат многоходовочки, трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Французький рецепт

Результат многоходовочки, трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Трохи землі для путіна

Результат многоходовочки, трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

На правах реклами...

Результат многоходовочки, трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Політичний етикет

Результат многоходовочки, трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Обережніше з деякими книгами...

Результат многоходовочки, трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

З почестями...

Результат многоходовочки, трохи української землі для путіна, курс РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Курс РФ визначено...

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03.06.2022 07:49 Відповісти
Гугл каже шо не тільки.
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03.06.2022 09:28 Відповісти
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03.06.2022 08:01 Відповісти
Я таке бачив коли в Росії служив! У 1983 році Тільки там були "Жигулі" - кацап пробував заїхать додому (в під"їзл "хрущовки")!
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03.06.2022 08:39 Відповісти
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03.06.2022 08:37 Відповісти
 
 