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У Сєверодонецьку точаться бої в центрі міста, ворог завдав авіаудару по Мирній Долині, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бої у Сєверодонецьку тривають, по Мирній Долині війська РФ завдали авіаудару.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Не маючи значних досягнень на фронті, ворог звітує черговими перемогами над цивільною інфраструктурою – б’є по домівках та підприємствах. "Руський мир" в їхньому розумінні – це степ навкруги. Лише в Сєверодонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці", – відзначає Гайдай.

Він додав, що вчора зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку.

Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєверодонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.

Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини.

Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

Також читайте: "Какого х#я ты попёрся сюда? — За деньги. А ты? — Заставили, я из сферы образования", - взяті у полон вороги в Сєверодонецьку. ВIДЕО

У Сєверодонецьку точаться бої в центрі міста, ворог завдав авіаудару по Мирній Долині, - Гайдай 01
У Сєверодонецьку точаться бої в центрі міста, ворог завдав авіаудару по Мирній Долині, - Гайдай 02
У Сєверодонецьку точаться бої в центрі міста, ворог завдав авіаудару по Мирній Долині, - Гайдай 03
У Сєверодонецьку точаться бої в центрі міста, ворог завдав авіаудару по Мирній Долині, - Гайдай 04
У Сєверодонецьку точаться бої в центрі міста, ворог завдав авіаудару по Мирній Долині, - Гайдай 05
У Сєверодонецьку точаться бої в центрі міста, ворог завдав авіаудару по Мирній Долині, - Гайдай 06

За минулу добу відбито п’ять атак окупантів, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини.

Підрозділи протиповітряної оборони було збили три БПлА типу "Орлан-10".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
маємо надію, кожний наш, навіть маленький успіх,
це кацапяча поразка - і так до Перемоги ...
не до зупинення і зеленого прекращєнія, а саме до Перемоги в цій клятій війні.
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03.06.2022 08:40
+15
в центрі - це ніяк не 80% міста під кацапнею...
тихенький оптімізм і велика надія.
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03.06.2022 08:25
+14
Вчера их там хорошо накрыли и немного оттеснили,правда не факт что город ВСУ не оставят.
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03.06.2022 08:28
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в центрі - це ніяк не 80% міста під кацапнею...
тихенький оптімізм і велика надія.
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03.06.2022 08:25 Відповісти
Вчера их там хорошо накрыли и немного оттеснили,правда не факт что город ВСУ не оставят.
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03.06.2022 08:28 Відповісти
маємо надію, кожний наш, навіть маленький успіх,
це кацапяча поразка - і так до Перемоги ...
не до зупинення і зеленого прекращєнія, а саме до Перемоги в цій клятій війні.
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03.06.2022 08:40 Відповісти
в уличных боях нивилируется их превосходство в технике и арилерии
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03.06.2022 08:59 Відповісти
саме так, тому ці падли і рівняють міста в руїни разом з мешканцями,
бо шансів у відкритому бою в них ноль від слoва зовсім.
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03.06.2022 09:04 Відповісти
В основному руйнуються верхні поверхи.
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03.06.2022 08:27 Відповісти
Угу. Мою квартиру на 5 поверсі розгепали ще 2 березня
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03.06.2022 08:33 Відповісти
((
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03.06.2022 13:43 Відповісти
руССкій мір прішол в сЄвєраданєцк!
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03.06.2022 08:44 Відповісти
У Гайдая такой стабильный послужной список, что за Северодонецк обоснованные опасения. Не то это человек. не тот.
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03.06.2022 08:46 Відповісти
Ну воюет не Гайдай,а ВСУ
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03.06.2022 08:51 Відповісти
И ти хто? Дятел.
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03.06.2022 09:20 Відповісти
Кто там у вас кричал "Путин, введи войска"? Можете начинать их благодарить. Кто устал от войны, кто хотел приколоться, поржать, кто тупил, что хуже не будет? - благодарите, пока не поздно, пока ещё вы живы.
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03.06.2022 09:27 Відповісти
Разрушено 9 домов? Т.е. бои скромненькие, и, скорее всего, не в жилой застройке. Опять Гайдай брешет. Вчера он же писал, что укрылись в подвалах Азота и всего 800 человек, сегодня мы уже воюем в центре.
Что, некому нормально освещать события?
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03.06.2022 10:54 Відповісти
Гайдай завжди по ділу каже, не те, що Жданов
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03.06.2022 11:24 Відповісти
Гайдай інформує (завжди по ділу каже), а
Жданов аналізує цю інформацію для публіки.
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03.06.2022 12:45 Відповісти
і дуже часто його аналіз не відповідає дійсності. Тільки створює лишню паніку
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03.06.2022 13:12 Відповісти
 
 