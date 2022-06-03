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обстріл (21057) Нацполіція (13924) Донецька область (5695)

За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, "Ураганами" і ракетами "повітря-земля". Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під ударом опинилися 17 населених пунктів. Є загиблі та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів - житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС, тролейбусний парк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Російські війська били по населених пунктах – Слов’янськ, Бахмут, Авдіївка, Залізне, Торецьк, Красногорівка, Курахове, Донецьке, Райгородок, Семенівка, Щербинівка, Очеретине, Богоявленка, Новобахмутівка, Соловйове, Стародубівка, Покровське.

Ворог обстріляв Донеччину з літаків, реактивних систем залпового вогню "Ураган", артилерії, танків, стрілецької зброї, а також ракетами "повітря-земля". Окупанти цілеспрямовано знищують цивільне населення та інфраструктуру та перешкоджають наданню допомоги людям. Так, в Авдіївці рятувальники, що виїхали на ліквідацію пожежі, потрапили під обстріл", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 2 червня на Донеччині загинуло 3 цивільні особи, поранення отримали 9 осіб, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, Ураганами і ракетами повітря-земля. Є загиблі та поранені 01
За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, Ураганами і ракетами повітря-земля. Є загиблі та поранені 02
За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, Ураганами і ракетами повітря-земля. Є загиблі та поранені 03
За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, Ураганами і ракетами повітря-земля. Є загиблі та поранені 04
За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, Ураганами і ракетами повітря-земля. Є загиблі та поранені 05
За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, Ураганами і ракетами повітря-земля. Є загиблі та поранені 06

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 
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Дибіли *** ... і дикуни із середновіччя 😡
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03.06.2022 10:04 Відповісти
Асвабадітєлі!
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03.06.2022 10:16 Відповісти
"Медведєв погрожує Україні ракетними ударами "по чому завгодно" через постачання американських систем HIMARS"
Спитати у цього злобного карла, це, як "по чому завгодно", чи прицільно?
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03.06.2022 10:15 Відповісти
Він погрожує робити те ,що вони вже і так роблять-стріляють по чому завгодно,що б завдати максимум руйнувань...
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03.06.2022 10:27 Відповісти
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03.06.2022 10:18 Відповісти
 
 