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Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У канадському місті Галіфакс приземлився третій зафрахтований урядом чартерний рейс із українськими біженцями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Канадці знову відкривають свої обійми та тепло вітають українців, які тікають від путінської невиправданої війни на своїй батьківщині. Ми продовжимо тісно співпрацювати із нашими партнерами, аби упевнитися, що українці мають необхідну їм підтримку, аби знайти безпеку в Канаді та досягти успіху у нових громадах", - сказав міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

Міністр особисто зустрічав біженців в аеропорту разом із прем’єр-міністром провінції Нова Шотландія Тімом Х’юстоном. Пасажирам також усіляко допомагали десятки волонтерів.

Читайте: Канада запустила нову програму підтримки біженців з України

Рейс вилетів з Варшави, звідки безкоштовно забрав 319 українців, охочих потрапити до провінції Нова Шотландія. Раніше подібні чартерні рейси доставили українських біженців із Варшави до міст Вінніпег у провінції Манітоба, а також Монреаль у провінції Квебек.

Нагадаємо, в середині березня Канада оголосила про відкриття тимчасової міграційної програми для українських шукачів притулку, яка дає змогу три роки жити й працювати у Канаді. Українці також можуть претендувати на безкоштовне проживання протягом перших двох тижнів по прильоту й на матеріальну допомогу.

Також читайте: Польща припинить виплати для тих, хто прийняв українців

Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 01
Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 02
Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 03
Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 04
Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 05
Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Біженці з Коломиї на 4 місяць війни. В Канаду. Бідосі.
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03.06.2022 10:40
+21
Це вжк не бвженці, а переселенці. Які свідомо прибули на ПМЖ. Повертатися вони не збираються. Про це свідчать прапорцв Кпнади, а не України у їхніх руках. Знаю одних переселенців, які перебралися до Англії лише три тижні тому. З Заркіаської області. З міста, яке не бомбардувпли, біля якого не велося бойових дій (є там такі населені пункти). І повертатися не збираються. Російськомовні, до речі. Цікаво, чи вивчать англійську, бо української не подужали.
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03.06.2022 10:45
+19
Зе избиратели свідки Хуже Не Будет, поперли як гімно з усіх дір по канадам європі та сша.
Їдьте ж дододому та гасолоджуйтесь прекрасним світом який вам обіцяв Зе. Повертайся та залишайся
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03.06.2022 10:43
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Боже,як добре!
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03.06.2022 10:38 Відповісти
Біженці з Коломиї на 4 місяць війни. В Канаду. Бідосі.
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03.06.2022 10:40 Відповісти
Та лучше уже з Коломии,чем из Донбасса-будут там рассказывать как их Азов бамбил.
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03.06.2022 11:08 Відповісти
правильно кажете.

очевидно, що аж у Канаду це з кінцями. я більше ніж впевений, майже всі там і лишуться.

получити візу туди до того простому громадянину рівнялось нулю

я вам скажу як житель західної України, що тут в нас дуже багато таких які користаються можливістю просто звалити в Європу. і не просто в Польщу, а пруть з дітьми і чоловіками (а їх блін не буруть на фронт, бо вони наробили від 3 дітей) до Німеччини, Іспанії і Британію. я знаю вже 2 таких сім'ї!

додамо, шо після війни жінки які повизджали у заповітні країни виправдано чи невиправдано повитягують туди своїх чоловіків.

це катастрофа демографічна.

це реально несправедливо. і дивно чому Євросоюз і Північна Америка не відсіює таких нахлєбників перевіряючи україців з яких регіонів вони їдуть. із Коломиї до вуйка чи цьоці з кінцями? нафіг, назад мля! а зараз я би і з Київської області і навколишніх не випускав. все по ситуації протікання війни.
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03.06.2022 15:22 Відповісти
абсолютно справедливо! проверка в течении 1сек. по ИНН номеру.
Коломия - на фиг с пляжа
Если из зоны боевых действий, или разбомблено жилье и т.п. - welcome!
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04.06.2022 14:09 Відповісти
Зе избиратели свідки Хуже Не Будет, поперли як гімно з усіх дір по канадам європі та сша.
Їдьте ж дододому та гасолоджуйтесь прекрасним світом який вам обіцяв Зе. Повертайся та залишайся
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03.06.2022 10:43 Відповісти
Це вжк не бвженці, а переселенці. Які свідомо прибули на ПМЖ. Повертатися вони не збираються. Про це свідчать прапорцв Кпнади, а не України у їхніх руках. Знаю одних переселенців, які перебралися до Англії лише три тижні тому. З Заркіаської області. З міста, яке не бомбардувпли, біля якого не велося бойових дій (є там такі населені пункти). І повертатися не збираються. Російськомовні, до речі. Цікаво, чи вивчать англійську, бо української не подужали.
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03.06.2022 10:45 Відповісти
Та нехай їдуть в Канаду (раз Польща не така)-ілюзії швидко закінчаться. На жаль у нас багато 'віруючих в рай на землі'
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03.06.2022 11:14 Відповісти
Правда. Найкраще вдома, коли війни нема.
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03.06.2022 19:54 Відповісти
Прапорци им вручили канадцы если шо
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03.06.2022 11:15 Відповісти
Та щрозуміло, що не нігерійці. Тільки патріоти беруть з собою навіть в еміграцію прапор своєї батьківщини. Але то вже таке.
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03.06.2022 19:53 Відповісти
Дохріна молодих жінок. Туди потрібно було посилати інвалідів, людей похилого віку та жінок з дітьми, а не кіз які поїхали влаштовувати собі життя.
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03.06.2022 10:50 Відповісти
Я вам більше скажу таи відсодків 25 35 чоловіки.
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03.06.2022 10:53 Відповісти
Нащо канадцям інваліди? Я їх вполнє розумію)
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03.06.2022 11:00 Відповісти
Каждый человек имеет право на нормальную жизнь.шо им тут ловить в ближайшее время?
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03.06.2022 11:10 Відповісти
москалів.
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03.06.2022 11:22 Відповісти
Кому "потрібно"? Тобі потрібно - ти і посилай. Понаплодилось Шариковых, блин
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03.06.2022 12:20 Відповісти
За особистими спостереженнями у першу чергу за кордон здриснули ватніки, ті хто голосували ще блазня
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03.06.2022 10:56 Відповісти
Вони ще не знають, що таке українська діаспора в Канаді 😉 😏
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03.06.2022 11:20 Відповісти
Що не так з тією діаспорой? Не допомагають?
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03.06.2022 14:42 Відповісти
А ще до початку повномасштабного вторгнення за кордон здристнули рускамірци. Вони кликали до нас рускій мір, але жити при ньому чомусь засцали.
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03.06.2022 11:26 Відповісти
тобто ти за кріпатство?) браво.
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03.06.2022 11:13 Відповісти
Я як раз то проти цієї нової форми ********* кріпацтва. В часи Шевченка кріпаки принаймні мали роботу і отримували якийсь хліб. А не так я зараз, проїдаю останні заощадження, бо роботи взагалі нема.
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03.06.2022 14:09 Відповісти
Росіяни такому підходу тільки б раділи.
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03.06.2022 13:22 Відповісти
Комментаторы обсираюшие этих переселенцев в основном мужики,которые тупо завидуют и была бы у них возможность поперли бы сами в ту Канаду с пробуксовками.
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03.06.2022 11:13 Відповісти
Біженці та з такими валізами, щей у Канаду?

Це заробітчани хитродупі, які скористались ситуацією, а справжні біженці сидять у Польщі та шукають роботу.
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03.06.2022 11:24 Відповісти
Нет. Это те, кто в Польше. Знаю.
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03.06.2022 11:36 Відповісти
Поверьте в Канаде не так уж и сладко. То, что там работу не найти по квалификации это одно, а если языка не знаешь. то вообще, а то что за тобой "большой брат" с каждого утюга следит, это другое. Зато преступность сведена почти на ноль и законы работают. Канадцы не ахти живут, вкалывают, как проклятые кредиты выплачивать.
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03.06.2022 11:39 Відповісти
Я знаю, у мене там рідні люди живуть.
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03.06.2022 12:23 Відповісти
Як би там не було тяжко, але я не знаю жодного знайомого який би звідти мрія би повернутися на Україну.
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03.06.2022 12:46 Відповісти
У мене знайомий програміст, півроку пожив в канаді - повернувся в Україну - не сподобалося ні йому, ні його сім'ї ця країна
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03.06.2022 13:56 Відповісти
у меня 2 знакомых вернулись из США в Украину и сказали, туда больше ни ногой. Это до войны было
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04.06.2022 14:20 Відповісти
ой я вас прошу. на велферах будуть жити як мінімум поки війна не кінчиться, а дальше адвокати будуть їм проштовхувати справи по легалізації.

я тут вище про дешо інше сказав. і звичайно це свербить мене і таких як я.
як житель західної України, що тут в нас дуже багато таких які користаються можливістю просто звалити в Європу. і не просто в Польщу, а пруть з дітьми і чоловіками (а їх блін не буруть на фронт, бо вони наробили від 3 дітей) до Німеччини, Іспанії і Британію. я знаю вже 2 таких сім'ї!

додамо, шо після війни жінки які повизджали у заповітні країни виправдано чи невиправдано повитягують туди своїх чоловіків.

це реально несправедливо. і дивно чому Євросоюз і Північна Америка не відсіює таких нахлєбників перевіряючи україців з яких регіонів вони їдуть. із Коломиї до вуйка чи цьоці з кінцями? "нафіг, назад", сказав би я на тому боці терміналу.
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03.06.2022 15:30 Відповісти
наши думают что там рай земной, и канадцы спят и видят, когда же к ним приедут украинцы, чтоб их поставить директорами, и министрами
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04.06.2022 14:16 Відповісти
Чого ви переживаєте. Хай тепер Канада думає про них. Вони ще не зрозуміли що це міна сповільненої дії . А тепер скажіть що ми втратили?
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05.06.2022 18:28 Відповісти
Спасибо, Канада! Справедливости ради, хочу сообщить: берут по этой программе далеко не всех. Нас с женой, например, не взяли.
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03.06.2022 11:35 Відповісти
А кого берут и какие требования?
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03.06.2022 11:54 Відповісти
Там треба таку петицію заповнити, що простому біженецю без документів і неснилося
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03.06.2022 12:15 Відповісти
Як я і казала, що це - не біженці, це - втікачі. А то, як кажуть у нас в Одесі: дві великі різниці.
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03.06.2022 12:21 Відповісти
Нічого важкого. Відкриваєте на ютубі відео і по ньому дивитесь і заповнюєте анкету. Я дві години витратив. Але проблема в тому що в Україні не можна здати дані на біометрію. А за кордон виїхати неможливо. Ось така пастка.
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03.06.2022 14:15 Відповісти
Судячи з розміру і кількості валіз - це точно біженці з Маріуполя чи Сєвєродонецька - найбільш постраждалих районів від війни.
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03.06.2022 14:52 Відповісти
А ті троє молодих мужчин на різних фото - точно ще не досягли 18 років, бо якби досягли, то їх би точно не випустили з України.
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03.06.2022 14:54 Відповісти
є цілком дорослі мужлани і їх випускають з жружинами і дітьми. знаєте чому? вони наробили від 3-ох і більше дітей і мають так звану "бронь". пісєц просто. за життя ніколи вони б не повиїзджали туда, бо дуже важкопропхатись за океан, а зараз шей за рейс оплачують.

можу собі уявити шо відчувають ті яких мобілізували а хотіли все життя в Канаду чи США рванути.
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03.06.2022 15:25 Відповісти
Знаю хлопця який 7 років намагався туди виїхати з сім'єю. Це дуже важко.
А ще знаю хлопця який 27го лютого по запрошенню був повинен на роботу туди поїхати. Звісно контракт згорів.
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03.06.2022 15:51 Відповісти
Цей хлопець - це ти,

Заздриш, *****, тим, хто вже давно живе спокійним та жирним життям , а ти пикою не вийшов, та ще й з судимістю.
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03.06.2022 17:05 Відповісти
У меня я вот контракт на 5 марта в США тоже сгорел, 9 лет ждал такого предложения, а теперь сижу в Украине на последние накопления.. так чтг, разные люди бывают, многие от сюда пытаются уехать всю жизнь, от вашего совкового мышления, и как только шанс дается - все пересралось(
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04.06.2022 01:22 Відповісти
Чого вони все бігають? Хто міг вже давно виїхали. Як тільки припиняють виплати, побігли далі. Мабуть і після перемоги, ще рік будуть бігати.
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03.06.2022 17:44 Відповісти
 
 