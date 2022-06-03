Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У канадському місті Галіфакс приземлився третій зафрахтований урядом чартерний рейс із українськими біженцями.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Канадці знову відкривають свої обійми та тепло вітають українців, які тікають від путінської невиправданої війни на своїй батьківщині. Ми продовжимо тісно співпрацювати із нашими партнерами, аби упевнитися, що українці мають необхідну їм підтримку, аби знайти безпеку в Канаді та досягти успіху у нових громадах", - сказав міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.
Міністр особисто зустрічав біженців в аеропорту разом із прем’єр-міністром провінції Нова Шотландія Тімом Х’юстоном. Пасажирам також усіляко допомагали десятки волонтерів.
Рейс вилетів з Варшави, звідки безкоштовно забрав 319 українців, охочих потрапити до провінції Нова Шотландія. Раніше подібні чартерні рейси доставили українських біженців із Варшави до міст Вінніпег у провінції Манітоба, а також Монреаль у провінції Квебек.
Нагадаємо, в середині березня Канада оголосила про відкриття тимчасової міграційної програми для українських шукачів притулку, яка дає змогу три роки жити й працювати у Канаді. Українці також можуть претендувати на безкоштовне проживання протягом перших двох тижнів по прильоту й на матеріальну допомогу.
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очевидно, що аж у Канаду це з кінцями. я більше ніж впевений, майже всі там і лишуться.
получити візу туди до того простому громадянину рівнялось нулю
я вам скажу як житель західної України, що тут в нас дуже багато таких які користаються можливістю просто звалити в Європу. і не просто в Польщу, а пруть з дітьми і чоловіками (а їх блін не буруть на фронт, бо вони наробили від 3 дітей) до Німеччини, Іспанії і Британію. я знаю вже 2 таких сім'ї!
додамо, шо після війни жінки які повизджали у заповітні країни виправдано чи невиправдано повитягують туди своїх чоловіків.
це катастрофа демографічна.
це реально несправедливо. і дивно чому Євросоюз і Північна Америка не відсіює таких нахлєбників перевіряючи україців з яких регіонів вони їдуть. із Коломиї до вуйка чи цьоці з кінцями? нафіг, назад мля! а зараз я би і з Київської області і навколишніх не випускав. все по ситуації протікання війни.
Коломия - на фиг с пляжа
Если из зоны боевых действий, или разбомблено жилье и т.п. - welcome!
Їдьте ж дододому та гасолоджуйтесь прекрасним світом який вам обіцяв Зе. Повертайся та залишайся
Це заробітчани хитродупі, які скористались ситуацією, а справжні біженці сидять у Польщі та шукають роботу.
я тут вище про дешо інше сказав. і звичайно це свербить мене і таких як я.
як житель західної України, що тут в нас дуже багато таких які користаються можливістю просто звалити в Європу. і не просто в Польщу, а пруть з дітьми і чоловіками (а їх блін не буруть на фронт, бо вони наробили від 3 дітей) до Німеччини, Іспанії і Британію. я знаю вже 2 таких сім'ї!
додамо, шо після війни жінки які повизджали у заповітні країни виправдано чи невиправдано повитягують туди своїх чоловіків.
це реально несправедливо. і дивно чому Євросоюз і Північна Америка не відсіює таких нахлєбників перевіряючи україців з яких регіонів вони їдуть. із Коломиї до вуйка чи цьоці з кінцями? "нафіг, назад", сказав би я на тому боці терміналу.
можу собі уявити шо відчувають ті яких мобілізували а хотіли все життя в Канаду чи США рванути.
А ще знаю хлопця який 27го лютого по запрошенню був повинен на роботу туди поїхати. Звісно контракт згорів.
Заздриш, *****, тим, хто вже давно живе спокійним та жирним життям , а ти пикою не вийшов, та ще й з судимістю.