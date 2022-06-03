Третій рейс з українськими біженцями приземлився в Канаді. ФОТОрепортаж

У канадському місті Галіфакс приземлився третій зафрахтований урядом чартерний рейс із українськими біженцями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Канадці знову відкривають свої обійми та тепло вітають українців, які тікають від путінської невиправданої війни на своїй батьківщині. Ми продовжимо тісно співпрацювати із нашими партнерами, аби упевнитися, що українці мають необхідну їм підтримку, аби знайти безпеку в Канаді та досягти успіху у нових громадах", - сказав міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

Міністр особисто зустрічав біженців в аеропорту разом із прем’єр-міністром провінції Нова Шотландія Тімом Х’юстоном. Пасажирам також усіляко допомагали десятки волонтерів.

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Рейс вилетів з Варшави, звідки безкоштовно забрав 319 українців, охочих потрапити до провінції Нова Шотландія. Раніше подібні чартерні рейси доставили українських біженців із Варшави до міст Вінніпег у провінції Манітоба, а також Монреаль у провінції Квебек.

Нагадаємо, в середині березня Канада оголосила про відкриття тимчасової міграційної програми для українських шукачів притулку, яка дає змогу три роки жити й працювати у Канаді. Українці також можуть претендувати на безкоштовне проживання протягом перших двох тижнів по прильоту й на матеріальну допомогу.

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