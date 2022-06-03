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Двоє молодиків на Сумщині співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двох жителів Сумщини викрито за фактом державної зради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, юнаки добровільно погодилися співпрацювати зі співробітниками федеральної служби безпеки Російської Федерації на шкоду територіальній цілісності та недоторканності України. Вони проводили фото- та відеофіксацію місць дислокації Збройних Сил України, блокпостів, кількості військовослужбовців, їхнє озброєння чи передислокацію колон військової техніки. Зібрані дані пересилали представникам російської спецслужби.

У ході обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Двоє молодиків на Сумщині співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 01
Двоє молодиків на Сумщині співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 02
Двоє молодиків на Сумщині співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора 03

Громадян затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.
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Топ коментарі
+39
А где Марьяна Безуглая, она же Марфа Безумная? Почему не требует смертной казни для предателей и диверсантов, как для украинских воинов ? Так кто в Украине коллаборантов и пятая колона Кремля ?
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03.06.2022 12:30
+17
Під час воєнного стану, всі підараси повинні бути знищені на місті!
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03.06.2022 12:33
+10
Там десь ховається, той, хто тихенько в ліс пішов. Коли до нього будуть претензії?
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03.06.2022 12:32
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О бачу і особисті речі склали на досточку, підготувалися, молодці
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03.06.2022 12:28 Відповісти
Сепарня, потроху сушіть бублікі и бараночкі.
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03.06.2022 12:29 Відповісти
А где Марьяна Безуглая, она же Марфа Безумная? Почему не требует смертной казни для предателей и диверсантов, как для украинских воинов ? Так кто в Украине коллаборантов и пятая колона Кремля ?
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03.06.2022 12:30 Відповісти
Коли вже буде новина:
"Двоє молодиків в ОП співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ"?!!
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03.06.2022 12:31 Відповісти
Такі молоді, а вже не хочуть жити
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03.06.2022 12:31 Відповісти
Чому не хочуть? Вони хочуть грошей і красивого життя, як і Штепа тай і не тільки вона. Є приклади безкарності.
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03.06.2022 13:09 Відповісти
Там десь ховається, той, хто тихенько в ліс пішов. Коли до нього будуть претензії?
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03.06.2022 12:32 Відповісти
Під час воєнного стану, всі підараси повинні бути знищені на місті!
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03.06.2022 12:33 Відповісти
Колеги скумбрії по 8.
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03.06.2022 12:36 Відповісти
Тепер їх дім-тюрма
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03.06.2022 12:39 Відповісти
Топіть таких 3.14дарасів в гівні!!!
Я вам бочку куплю!
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03.06.2022 12:43 Відповісти
о, еще пара саперов нарисовалась, очень пригодятся для разминирования проходов
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03.06.2022 12:44 Відповісти
зараз суд примусить їх вивчити гімн України - ото зазнають хлопці лиха!
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03.06.2022 13:01 Відповісти
дадуть "условно", в Кропивницькому одну курву так покарали
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03.06.2022 13:06 Відповісти
Показывают ему его переписку в мессенджере. Если вы думаете что "сквозное шифрование" защитит ваши сообщения от прочтения, то АХАХАХ
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03.06.2022 13:06 Відповісти
Зрадників під час війни має судити військовий трибунал, якого в Україні нема. Військову прокуратуру та Військовий трибунал знищив апарат прєзідєнта Зєлєнського для того щоб всі зрадники могли залишитися в живих. За це ***** дав йому хабар. А як могло бути інакше? Та ніяк!
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03.06.2022 13:17 Відповісти
СРОК НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ. МИНИМУМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.06.2022 13:45 Відповісти
Таких "хлопчиків" з Сумщині в лютому було повно на Київщині.
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03.06.2022 13:46 Відповісти
а суд пропише домашній арешт і чаю чаю не забудьте....20 років за сам факт зради і пожиттєво якщо їх "труди" принесли загибель військових чи цивільних
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03.06.2022 14:08 Відповісти
 
 