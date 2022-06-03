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Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок мінування території України в різних областях підривались трактори на боєприпасах російських окупантів.

Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також відомо про випадок, коли російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині.

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Фотопідбірка Миколи Курінного

Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка 01
Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка 02
Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка 03
Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка 04
Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка 05
Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка 06
Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка 07
Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка 08
Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка 09

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Мокшанські уї6ани *****. Ці фото роздрукувати і розіслати по всьому світу. В першу чергу голодуючим країнам, які топлять за кацапію.
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03.06.2022 14:00
+30
Пропозиція до МЗС.Ці фото розвішайте у холі ООН,що б в вони знали яка ціна того хліба буде!
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03.06.2022 14:07
+23
каZZапстан має бути знищено!
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03.06.2022 13:59
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03.06.2022 13:59 Відповісти
каZZапстан має бути знищено!
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03.06.2022 13:59 Відповісти
Мокшанські уї6ани *****. Ці фото роздрукувати і розіслати по всьому світу. В першу чергу голодуючим країнам, які топлять за кацапію.
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03.06.2022 14:00 Відповісти
сначала надо по европам эти фото разослать, половина венгрии, болгарии и словении считают, что в этой войне виновата Украина, а раша - жертва гнусных интриг Запада..., мерси, так сказать, рашистской пропаганде в этих странах, не зря ихние пропагандисты жрут свой хлеб...
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03.06.2022 14:16 Відповісти
💯, все як ви пишете....
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03.06.2022 15:14 Відповісти
Надіслати лист де поспівчувати голодуючим.
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03.06.2022 15:43 Відповісти
Ну та як же ж єс буде ставратись щоб зерна якнайбільше постачали ,бо з Африки і Азії біженці до них набіжать,некомфортнооо, і ще колись може про ембарго на нафту хто згадає.....а може і нєєєє.....
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03.06.2022 14:02 Відповісти
Дякуємо на шим хліборобам за їх нелегку, а тепер і смертельно небезпечну працю.
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03.06.2022 14:05 Відповісти
Пропозиція до МЗС.Ці фото розвішайте у холі ООН,що б в вони знали яка ціна того хліба буде!
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03.06.2022 14:07 Відповісти
Боятся наших тракторов твари !
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03.06.2022 14:10 Відповісти
Особисто мені насрать на тих чорножопих нєгритосів.

Вони все одно в очко ***** заглядують...
Я не про нашого...))))
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03.06.2022 14:13 Відповісти
А чого не про нашого?
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03.06.2022 14:16 Відповісти
Знищена техніка...людей вже скільки знищено...
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03.06.2022 14:14 Відповісти
бідні трактористи,вони фактично як на фронті-вранці виїжджаючи в поле не знають чи повернуться...
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03.06.2022 14:16 Відповісти
Да и техника,смотрю, на наших украинских полях далеко не Беларусы.
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03.06.2022 14:19 Відповісти
Тим гівном хіба що городи обробляти.На полі від 5 гектарів потрібна нормальна техніка.
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03.06.2022 15:46 Відповісти
Збитки складають собівартість!!!!!
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03.06.2022 14:24 Відповісти
Який непотреб продає за коидон українське зерно??.?
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03.06.2022 14:25 Відповісти
Відповідаю - Зенепотріб !
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03.06.2022 14:53 Відповісти
От, до речі: рвемося вивезти торішній врожай усіляким нігерам, та чи є розуміння, що самі можемо бути виморені голодом? Чи сподіваємось, що рашисти не випалять наші зернові перед жнивами якимись фунасами чи фосфором? Чому так усе через сраку? Чому думаємо про усіх, окрім себе? Таке враження, що це саботаж, якщо не диверсія.
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03.06.2022 14:36 Відповісти
у нас давно нет колхозов, а у вас? есть коммерческие организации, которые заключили контракты на поставку и должны их выполнять, а есть стратегические запасы продовольствия, о которых должно заботиться государство..., я надеюсь на это, а все остальное - это бред...
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03.06.2022 15:00 Відповісти
Так у Зели задача карманы набить. Потом заявит, что в очередном голодоморе Путин виноват.
А то, что родителям домик в Израиле за восемь миллионов евро приобрел - так это честно заработанные деньги артиста.
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03.06.2022 15:01 Відповісти
https://youtu.be/_OvC_IYqnaA
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03.06.2022 14:39 Відповісти
На тлі цих фото ще раз хочеться почути тих, хто дуже переймається, як продати зерно зараз з України і їхню думку, що буде восені.
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03.06.2022 14:50 Відповісти
Кацапи , кончені варвари і мародери ,-
украінці будуть вас знищувати
де би ви не були , так як ваш мордор повинен палати у вогні , а ви там

смажитися 😡
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03.06.2022 14:51 Відповісти
100% що знайдеться якийсь ***** який з серйозним іпалом буде віщати по ящику, що украінські трактористи спровокували обстріл бо не належно шанобливо ставились до *****, не поважали раху.
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03.06.2022 15:08 Відповісти
Ці курви мокшанські називають це "денацифікацією" ....🤬
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03.06.2022 15:15 Відповісти
Первое -- нужно сделать двухлетний запас зерна для себя
Так сделал бы мудрый хозяин
И позаботился чтобы госзапас ,,не поели мыши ,, как прошлый
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03.06.2022 15:37 Відповісти
 
 