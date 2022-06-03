Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка. ФОТОрепортаж

Внаслідок мінування території України в різних областях підривались трактори на боєприпасах російських окупантів.

Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також відомо про випадок, коли російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині.

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Фотопідбірка Миколи Курінного

















