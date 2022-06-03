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Страшна ціна хліба 2022 року: Знищена снарядами та мінами окупантів сільгосптехніка. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок мінування території України в різних областях підривались трактори на боєприпасах російських окупантів.
Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Також відомо про випадок, коли російський літак обстріляв трактор, який працював у полі на Харківщині.
Фотопідбірка Миколи Курінного
Топ коментарі
+52 Aleks Sun
показати весь коментар03.06.2022 14:00
+30 Dima30
показати весь коментар03.06.2022 14:07
+23 Єто Другоє
показати весь коментар03.06.2022 13:59
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Будь ласка, зачекайте...
Вони все одно в очко ***** заглядують...
Я не про нашого...))))
А то, что родителям домик в Израиле за восемь миллионов евро приобрел - так это честно заработанные деньги артиста.
украінці будуть вас знищувати
де би ви не були , так як ваш мордор повинен палати у вогні , а ви там
смажитися 😡
Так сделал бы мудрый хозяин
И позаботился чтобы госзапас ,,не поели мыши ,, как прошлый