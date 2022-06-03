Росіяни ракетою зруйнували єдиний в Україні музей поета Єсеніна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти зруйнували єдиний в Україні музей, відкритий на честь російського поета Сергія Єсеніна. Він знаходився у школі у Київському районі Харкова, куди влучила російська ракета 2 червня. Один корпус навчального закладу повністю зруйнований, у сусідньому навчальному блоці вибуховою хвилею вибило вікна, частково обвалилися стіни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила вчителька російської мови та літератури, а також української мови Світлана Бредун в інтерв'ю Суспільному.

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"Коли прийшла — плакала. А що ще можна відчувати, коли це бачиш? Сьогодні ж Вознесіння Господнє, свято. Учора — День захисту дітей. Нехристі… На Благовіщення вони мені у квартиру гепнули, а зараз вони гепнули у школу. Так хотілося б, щоб побачили вони, ті "асвабадітєлі", від чого вони звільняють. Тепер у нас тут не буде нічого російського, нічого", — говорить Світлана Бредун.

У цій школі Світлана працює понад 40 років.

"Якби їм у вуха і в очі оце показати… Але я думаю, вони нічого не знають. Якби ж вони знали, вчилися так, як треба — то й мудрість була б своя", — говорить Світлана Бредун.

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Як повідомляють у ДСНС, у школі загинула одна людина. Жінку знайшли на сходах, які ведуть до підвалу. У шкільному укритті й досі час від часу ховаються жителі навколишніх будинків. Раніше у школі роздавали гуманітарну допомогу, розповідає житель Харкова Ярослав.

"Коли були бойові дії, сюди люди приходили отримувати гуманітарку — ось прямо тут, біля центрального входу. Коли почалися обстріли дуже сильні, бойові дії почалися інтенсивні, то у всіх школах ховалися звичайні люди, у підвалах. Військових я там ніколи не бачив, я сам ходжу сюди тренуватися на стадіон", — розповідає Ярослав.