Росіяни ракетою зруйнували єдиний в Україні музей поета Єсеніна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти зруйнували єдиний в Україні музей, відкритий на честь російського поета Сергія Єсеніна. Він знаходився у школі у Київському районі Харкова, куди влучила російська ракета 2 червня. Один корпус навчального закладу повністю зруйнований, у сусідньому навчальному блоці вибуховою хвилею вибило вікна, частково обвалилися стіни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила вчителька російської мови та літератури, а також української мови Світлана Бредун в інтерв'ю Суспільному.
"Коли прийшла — плакала. А що ще можна відчувати, коли це бачиш? Сьогодні ж Вознесіння Господнє, свято. Учора — День захисту дітей. Нехристі… На Благовіщення вони мені у квартиру гепнули, а зараз вони гепнули у школу. Так хотілося б, щоб побачили вони, ті "асвабадітєлі", від чого вони звільняють. Тепер у нас тут не буде нічого російського, нічого", — говорить Світлана Бредун.
У цій школі Світлана працює понад 40 років.
"Якби їм у вуха і в очі оце показати… Але я думаю, вони нічого не знають. Якби ж вони знали, вчилися так, як треба — то й мудрість була б своя", — говорить Світлана Бредун.
Як повідомляють у ДСНС, у школі загинула одна людина. Жінку знайшли на сходах, які ведуть до підвалу. У шкільному укритті й досі час від часу ховаються жителі навколишніх будинків. Раніше у школі роздавали гуманітарну допомогу, розповідає житель Харкова Ярослав.
"Коли були бойові дії, сюди люди приходили отримувати гуманітарку — ось прямо тут, біля центрального входу. Коли почалися обстріли дуже сильні, бойові дії почалися інтенсивні, то у всіх школах ховалися звичайні люди, у підвалах. Військових я там ніколи не бачив, я сам ходжу сюди тренуватися на стадіон", — розповідає Ярослав.
Будь ласка, зачекайте...
Катька типО Вяликая отодрала русню хуже чем ванька 4.0 - грозный.
якщо не згодні-не матюкайте мене
самі його туди своїми ракетами пхають
ми тутка просто ні при чому
русскій ваєнний мір, іді за крєйсєром масква
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
Із всієї творчості, для українця, тільки цей кусок із "В том краю, где желтая крапива"...має якусь цінність ...
Все інше.... АЛКАШ, ПОВІСА І РУССКІЙ ПАТРІОТ... Нема чого, цьому кацапському лайну, робити в Україні....тим більше мати музеї та пам'ятники
Подсмотрел я ребяческим оком -
Лижут в очередь кобыли
истекающую суку соком..."
Це, мабуть Сергій мав на увазі теперішніх кацапів і їхнього царька?
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.....
поэт был не стандартный, бунтарь, кокнутый как не угодный власти, говном поливать не надо.
Мы не кацапы, мы лучше.
Бо ми є вілні, а він теж мріяв про це, але усілякі Маяковські и т.п.
Люди, веселые в жизни забвения,
Как велики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке падения,
Нет утешенья вам в мире живых.
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Люди несчастные,жизнью убитые,
С болью в душе вы свой век доживаете.
Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете.
Ja-ja!
Будемо надіятись, що насправді в Харкові зникне російська мова і все російське.
Бо за срср - в Харкові були потужні дисиденти.
Будемо надіятись, що нарешті щось зміниться.
Але як то кажуть: "Горбатого тільки могила виправить". Або як кажуть в Італії: "Вовк може і шкіру поміняти, але не його поведінку."
"Я теперь скромнее стал в желаньях...
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Будто я весенним утром ранним
проскакал на розовом коне..."
Супостатов бомбой офигачу..
"Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым...
Увяданья золотом охваченый,-
Я не буду больше молодым."
Нормально тётка прошлась.
крім поеми "чорний чєловєк" де під іменем Номах змальований Махно,
але нєліцєпріятно змальований.
і цю поему єсєнін писав не на замовлення нквд, як цикл кавказьких віршів.
а писав "для душі", ніколи не опублікував.
значить, в душі він зневажав українців.
але нквд його вбило за інше.
а нас вбиває за українство.
то нахрєна той пам'ятник єсєніну в Україні ?
всі різноманітні жертви нквд мають тепер будувати "новий союз" ?