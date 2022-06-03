Ідентифіковано росіянина, який вбив цивільного на Київщині. Це - снайпер 15-ї мотострілецької бригади Ільїн. ФОТО

Ідентифіковано російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це Олег Ільїн - снайпер 15-ої окремої мотострілецької "Олександрійської" бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ, що належить до складу так званих російських "миротворчих" військ.

"Київська обласна прокуратура та слідчі СБУ встановили, що у лютому під час окупації села Перемога на Київщині цей російський "миротворець" вбив 53-річного місцевого мирного мешканця. Беззбройний громадянин просто повертався додому", - зазначає генпрокурорка.

Як повідомляється, кілька днів із чоловіком не було зв’язку, поки друг не знайшов його тіло з простреленою головою в парку неподалік позицій, де чергували загарбники. Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву. Лише згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку.

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"Нами зібрано достатньо доказів, щоб цей військовослужбовець РФ отримав статус підозрюваного в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством", - резюмує вона.

У пресцентрі СБУ уточнюють, що Ільїн Олег Олегович, уродженець Башкортостана, військовик частини № 90600, яка дислокується у смт Рощинський Волзького району Самарської області.

"24 лютого цього року, перетнувши державний кордон України в Сумській області окупант брав безпосередню участь у актах збройної агресії на території нашої держави. Професійний снайпер разом з іншими військовослужбовцями бригади, заїхав зі сторони Чернігівської області до села Перемога Баришівської територіальної громади та окупували його.

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На місцях дислокацій підрозділів та окремих груп воєнні злочинці організували цілодобове бойове чергування зі змінами кожні 3 години.

Ільїн разом із відділенням снайперів та іншими підрозділами, розмістились вздовж вулиці Київська поруч з магазином "Будмаркет", розташованого неподалік від сільського парку. За вказаною адресою окупанти розміщувались до 10 березня 2022 року.

Під час здійснення чергування на очі злочинцю потрапив цивільний чоловік, який повертався до себе додому повз пам’ятник воїнам-односельцям, які загинули в роки Другої світової війни. 53-річний місцевий мешканець не створював для озброєного професіонала жодної небезпеки і за законами війни не повинен бути об'єктом нападів.

Однак снайпер-кадровий військовослужбовець був обізнаний із законами та звичаями війни, передбаченими та закріпленими, зокрема, в положеннях міжнародного законодавства, все ж здійснив прицільний постріл у беззбройного цивільного.

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Внаслідок тяжких поранень, не сумісних з життям, чоловік помер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на основі зібраних доказів снайперу заочно повідомлено про підозру у вчиненні жорсткого поводження з цивільним населенням, поєднаного з умисним вбивством, тобто порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.