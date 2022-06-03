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Зеленський подякував ЄС за 6-й санкційний пакет: Це посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за схвалення шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую ЄС, Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю за рішення на підтримку України. 6-й пакет санкцій посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти. Скасування на рік тарифів і квот на імпорт з України підтримає виробників, зокрема аграріїв, допоможе відновленню економіки", - наголосив глава держави.

Також читайте: На відбудову України Євросоюз виділить €9 млрд, - Мішель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Зеленський - співучасник всіх злочинів рашки в Україні . Саме завдяки йому Україна була поставлена в роль мішені в тирі .
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03.06.2022 16:30
+7
ще додай-в печерскому суді після війни
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03.06.2022 16:49
+6
тепер посадит 2 млрд дерев.. березок..
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03.06.2022 16:36
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Зеленський - співучасник всіх злочинів рашки в Україні . Саме завдяки йому Україна була поставлена в роль мішені в тирі .
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03.06.2022 16:30 Відповісти
Багато хто винний-це вже після війни !
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03.06.2022 16:32 Відповісти
Кремлівські гниди не меньш небезпечні за кремлівських вошей!!))
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03.06.2022 16:39 Відповісти
ще додай-в печерскому суді після війни
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03.06.2022 16:49 Відповісти
тепер посадит 2 млрд дерев.. березок..
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03.06.2022 16:36 Відповісти
Нехай спочатку закопає два мільйони коцапів
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03.06.2022 17:06 Відповісти
Україні необхідна дегнидизація,негайно,поки гниди не здали України остаточно!!))
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03.06.2022 16:42 Відповісти
Наконец научился благодарить а не капризничать.
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03.06.2022 16:45 Відповісти
- Як президент, я зроблю все задля нашої перемоги!
- І навіть видасте Коломойського Сполученим Штатам?
- Майже все...
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03.06.2022 16:50 Відповісти
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03.06.2022 16:51 Відповісти
Твоє обличчя, коли прийняв з усіх сторін😬
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03.06.2022 17:04 Відповісти
за 3 місяці війни - жодної подяки солдатам і "роль армії нескалька пріувілічіна" від абдрістовіча
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03.06.2022 17:09 Відповісти
Знаєте як Філатов назвав Арестовича - болтливая жопа с вкрадчивим голосом
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03.06.2022 17:16 Відповісти
Эта рожа на очко ***** похожа.
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03.06.2022 20:08 Відповісти
Особливо подякував литовцям.

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03.06.2022 17:25 Відповісти
nu hotj nenahomil i to harasho
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03.06.2022 18:58 Відповісти
 
 